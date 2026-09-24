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పర్యావరణ పరిరక్షణకు 'బిట్టూ' పాఠం! - ఇంట్లోని వ్యర్థాలను అరికట్టే సింపుల్​ టిప్స్ ఇవే!

-నదిని శుభ్రం చేసి ప్రముఖుల ప్రశంసలు పొందిన సురేందర్​ చౌదరి(బిట్టూ తబాహీ) - అతనిలా కాకపోయినా పర్యావరణ రక్షణ కోసం కొన్ని పనులు చేయాలని నిపుణుల సూచన!

Ways to Reduce Plastic Waste at Home
Ways to Reduce Plastic Waste at Home (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 4:21 PM IST

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Ways to Reduce Plastic Waste at Home: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓ వ్యక్తి పేరు తెగ వైరల్​ అవుతోంది. ఆ వ్యక్తే మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన సురేందర్​ చౌదరి(బిట్టూ తబాహీ). వయసు రెండు పదులే.. కానీ అతను చేసే పనులకు మాత్రం ఎన్నో ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా?.. ప్లాస్టిక్​ వ్యర్థాలు పేరుకుపోయి ఒక నది దారుణంగా మారితే.. ఒక్కడే సైన్యంగా కదిలి నదిని శుభ్రం చేశాడు. మీరు విన్నది నిజమే. ఈ ఒక్క పనితో ఆనంద్ మహీంద్రా నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రముఖులు, పర్యావరణవేత్తల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. అయితే సురేందర్​ స్థాయిలో కష్టపడకపోయినా, నదులు, చెరువులు శుభ్రం చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ.. వాటిని పాడుచేయకుండా మనవంతుగా కొన్ని పనులు చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటి నుంచే వాటిని మొదలుపెట్టాలంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కొనుగోలుపై నియంత్రణే కీలకం:

  • తప్పనిసరి అయితేనే: చెత్త ఎక్కువగా పెరగకూడదంటే కనపించిన ప్రతీదాన్ని కొనకపోవడమే అత్యుత్తమ మార్గం అంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వస్తువుల కొనుగోళ్లను కొన్ని రోజుల పాటు వాయిదా వేయాలని, అప్పటికీ అవసరం అనిపిస్తేనే కొనాలని సూచిస్తున్నారు. ఎప్పుడో ఒకసారి వాడేందుకు భారీగా దుస్తులు కొంటూ అల్మరాలు నింపేయొద్దంటున్నారు. అలాగే త్వరగా పాడయ్యే పిల్లల బొమ్మలు కూడా ఎడాపెడా కొనేయొద్దంటున్నారు.
  • చెత్త సమీక్ష: ఇంట్లోని తడి చెత్త, పొడి చెత్తను నిల్వ చేయడానికి రెండు డస్ట్​బిన్​లను వాడాలని సూచిస్తున్నారు. వాటిలో మరీ ఎక్కువగా పోగవుతున్నవేవో గుర్తిస్తే అనవసరంగా ఏం కొంటున్నామో, పర్యావరణానికి హానీ చేసేవేవో తెలుస్తాయని.. తద్వారా వాటిని కొనొద్దంటున్నారు. ఇక షాంపూ, సౌందర్య లేపనాలు, ఫ్లోర్​ క్లీనింగ్​ లిక్విడ్​ వంటి వాటికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
  • బాగు చేయిస్తే సరి: చెప్పులు, షూస్​, దుస్తులు, ఫోన్లు, ఎలక్ట్రిక్​, ఎలక్ట్రానిక్​ వస్తువులు, బైక్​లు వంటివి ఏవైనా సరే.. పాడయితే అలానే ఉంచకుండా.. రిపేర్​ చేయించుకుని మళ్లీ వాడమంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కొత్తవి కొనకుండా ఉంటారని చెబుతున్నారు.

పర్యావరణహితంగా:

  • ప్లాస్టిక్​కు నో: బైకు, కారు, హ్యాండ్​బ్యాగులో ఎప్పుడూ వస్త్రపు సంచులు, వెంట స్టీల్​ వాటర్​ బాటిల్​ ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆఫీసుకు, జర్నీకి వాడే బ్యాగుల్లో టీ గ్లాస్​, స్టీల్​ స్ట్రా, స్పూన్​, ఫోర్క్​ వంటి వాటితో పౌచ్​ ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు. పాలు, పండ్లు, కూరగాయలు, కిరణా, వస్త్రపు దుకాణాల్లో వద్దన్నా కవర్లో వేసి ఇస్తుంటారని.. అలాంటి వాటికి నో చెప్పమంటున్నారు నిపుణులు. చికెన్, మటన్​, చేపలు, టిఫెన్స్​, కర్రీస్​ కోసం స్టీల్​ డబ్బాలు తీసుకెళ్లడం ఎంతో మంచిదంటున్నారు. ప్యాకింగ్​ కవర్లు, డబ్బాలు భారీగా పోగవుతాయి కాబట్టి, ఆన్​లైన్​ కొనుగోళ్లు తగ్గించాలంటున్నారు.
  • అద్దెకు స్టీల్​ సామాగ్రి: ఒకసారి వాడి పడేసే ప్లాస్టిక్​ గ్లాసులు, కప్స్​, ప్లేట్లు, ప్లాస్టిక్​ నీటి బాటిళ్లను వేడుకల్లో వాడొద్దంటున్నారు. టెంట్​హౌజ్​లు, స్టీల్​ గ్లాసులు, ప్లేట్లు అద్దెకు తీసుకొచ్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు. పేపర్​ ప్లేట్లు, గ్లాసులు, కప్స్​తో నేలకు పెద్దగా నష్టమేమీ లేకపోయినా, వ్యర్థాలను పెంచుతాయని, పైగా వాటి తయారీకి చాలా నీరు, ఇంధనం, విద్యుత్తు, చెట్లను నష్టపోవాల్సి వస్తుందంటున్నారు.
  • రీఫిల్​కే ప్రాధాన్యం: హ్యాండ్​వాష్​లు, డిష్​వాష్​లకు రీఫిల్​ ప్యాక్​లే కొనాలంటున్నారు. షాంపూతో పాటు ఏ సాచెట్స్​నూ కొనద్దంటున్నారు. షాంపూలు, కొబ్బరి నూనె, వాషింగ్​ మెషీన్​ లిక్విడ్​, పౌడర్​, ఫ్లోర్​ క్లీనింగ్​, వాష్​రూమ్​ క్లీనింగ్​ లిక్విండ్​ ఇలా అన్నిటినీ పెద్ద ప్యాక్​లోనే కొనాలంటున్నారు.

వృథా చేయొద్దు:

  • దానం చేయండి: ఇంట్లో ఎక్కువగా ఉన్న వస్తువులు, పాత పుస్తకాలు, చిన్నగా మారిన పిల్లల చెప్పులు, పాత పుస్తకాలు, చిన్నగా మారిన పిల్ల చెప్పులు, బొమ్మలు, దుస్తులను చెత్తలో వేయొద్దంటున్నారు. వాటిని పేదలకు, అనాథశరణాలయాలకు దానం చేయవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • స్క్రాప్​ని అమ్మండి: ఎందుకూ పనికి రాని ప్లాస్టిక్​ వ్యర్థాలు, వస్తువులు, సీసాలు, లోహపు వస్తువులను స్క్రాప్​ వ్యాపారులకు విక్రయించమంటున్నారు. కవర్లను వేర్వేరుగా నిల్వ చేసి అమ్మేసినా, ఇచ్చేసినా రీసైక్లింగ్​కు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. పాత గృహోపకరణాలును ఓఎల్​ఎక్స్​ వంటి యాప్స్​లో అమ్ముకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • పరుపులు, నిర్మాణ వ్యర్థాలు: చాలా మంది పాత పరుపులను ఖాళీ స్థలాల్లో, చెరువులు, నదుల దగ్గర పడేస్తుంటారు. ఇక దేవుడి పాత చిత్రపటాలను కూడా వాగులు, నదులు, చెరువుల్లో విసిరేస్తుంటారు. అయితే ఈ చర్యలను స్థానిక సంస్థలు నివారించాలంటున్నారు.

వీటి విషయంలో జాగ్రత్త:

ప్రమాదకర చెత్త: మహిళలు పీరియడ్​ సమయంలో వాడే ప్యాడ్స్​ ప్రమాదకర వ్యర్థాలుగా మారుతున్నాయని.. వాటికి బదులుగా సిలికాన్​ మెనుస్ట్రువల్​ కప్​లు వాడాలంటున్నారు. పిల్లలకు సింగిల్​ యూజ్​ డైపర్లకు బదులుగా క్లాత్​ డైపర్లు వాడమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇక గర్భనిరోధానికి కండోమ్స్​కు ప్రత్యామ్నాయాలు వాడాలంటున్నారు.

హానికారకాలు: పగిలిన గాజు ముక్కలు, ట్యూబ్​లైట్లు, గుండుసూదులు, ముఖ్యంగా నీడిల్స్​ వంటి ప్రమాదకర వస్తువులు మిగతా చెత్తలో వేయొద్దంటున్నారు. వాటిని ఏదైనా గట్టి పెట్టెలో పెట్టి పైన అందులో ఏమున్నాయో రాయాలంటున్నారు. ఇలాంటి హానికారిక వ్యర్థాలకు ఇంట్లో ప్రత్యేక బుట్ట ఉండాలంటున్నారు.

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