పర్యావరణ పరిరక్షణకు 'బిట్టూ' పాఠం! - ఇంట్లోని వ్యర్థాలను అరికట్టే సింపుల్ టిప్స్ ఇవే!
-నదిని శుభ్రం చేసి ప్రముఖుల ప్రశంసలు పొందిన సురేందర్ చౌదరి(బిట్టూ తబాహీ) - అతనిలా కాకపోయినా పర్యావరణ రక్షణ కోసం కొన్ని పనులు చేయాలని నిపుణుల సూచన!
Published : September 24, 2026 at 4:21 PM IST
Ways to Reduce Plastic Waste at Home: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓ వ్యక్తి పేరు తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఆ వ్యక్తే మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన సురేందర్ చౌదరి(బిట్టూ తబాహీ). వయసు రెండు పదులే.. కానీ అతను చేసే పనులకు మాత్రం ఎన్నో ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా?.. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పేరుకుపోయి ఒక నది దారుణంగా మారితే.. ఒక్కడే సైన్యంగా కదిలి నదిని శుభ్రం చేశాడు. మీరు విన్నది నిజమే. ఈ ఒక్క పనితో ఆనంద్ మహీంద్రా నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రముఖులు, పర్యావరణవేత్తల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. అయితే సురేందర్ స్థాయిలో కష్టపడకపోయినా, నదులు, చెరువులు శుభ్రం చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ.. వాటిని పాడుచేయకుండా మనవంతుగా కొన్ని పనులు చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటి నుంచే వాటిని మొదలుపెట్టాలంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కొనుగోలుపై నియంత్రణే కీలకం:
- తప్పనిసరి అయితేనే: చెత్త ఎక్కువగా పెరగకూడదంటే కనపించిన ప్రతీదాన్ని కొనకపోవడమే అత్యుత్తమ మార్గం అంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వస్తువుల కొనుగోళ్లను కొన్ని రోజుల పాటు వాయిదా వేయాలని, అప్పటికీ అవసరం అనిపిస్తేనే కొనాలని సూచిస్తున్నారు. ఎప్పుడో ఒకసారి వాడేందుకు భారీగా దుస్తులు కొంటూ అల్మరాలు నింపేయొద్దంటున్నారు. అలాగే త్వరగా పాడయ్యే పిల్లల బొమ్మలు కూడా ఎడాపెడా కొనేయొద్దంటున్నారు.
- చెత్త సమీక్ష: ఇంట్లోని తడి చెత్త, పొడి చెత్తను నిల్వ చేయడానికి రెండు డస్ట్బిన్లను వాడాలని సూచిస్తున్నారు. వాటిలో మరీ ఎక్కువగా పోగవుతున్నవేవో గుర్తిస్తే అనవసరంగా ఏం కొంటున్నామో, పర్యావరణానికి హానీ చేసేవేవో తెలుస్తాయని.. తద్వారా వాటిని కొనొద్దంటున్నారు. ఇక షాంపూ, సౌందర్య లేపనాలు, ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ లిక్విడ్ వంటి వాటికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- బాగు చేయిస్తే సరి: చెప్పులు, షూస్, దుస్తులు, ఫోన్లు, ఎలక్ట్రిక్, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, బైక్లు వంటివి ఏవైనా సరే.. పాడయితే అలానే ఉంచకుండా.. రిపేర్ చేయించుకుని మళ్లీ వాడమంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కొత్తవి కొనకుండా ఉంటారని చెబుతున్నారు.
పర్యావరణహితంగా:
- ప్లాస్టిక్కు నో: బైకు, కారు, హ్యాండ్బ్యాగులో ఎప్పుడూ వస్త్రపు సంచులు, వెంట స్టీల్ వాటర్ బాటిల్ ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆఫీసుకు, జర్నీకి వాడే బ్యాగుల్లో టీ గ్లాస్, స్టీల్ స్ట్రా, స్పూన్, ఫోర్క్ వంటి వాటితో పౌచ్ ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు. పాలు, పండ్లు, కూరగాయలు, కిరణా, వస్త్రపు దుకాణాల్లో వద్దన్నా కవర్లో వేసి ఇస్తుంటారని.. అలాంటి వాటికి నో చెప్పమంటున్నారు నిపుణులు. చికెన్, మటన్, చేపలు, టిఫెన్స్, కర్రీస్ కోసం స్టీల్ డబ్బాలు తీసుకెళ్లడం ఎంతో మంచిదంటున్నారు. ప్యాకింగ్ కవర్లు, డబ్బాలు భారీగా పోగవుతాయి కాబట్టి, ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లు తగ్గించాలంటున్నారు.
- అద్దెకు స్టీల్ సామాగ్రి: ఒకసారి వాడి పడేసే ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు, కప్స్, ప్లేట్లు, ప్లాస్టిక్ నీటి బాటిళ్లను వేడుకల్లో వాడొద్దంటున్నారు. టెంట్హౌజ్లు, స్టీల్ గ్లాసులు, ప్లేట్లు అద్దెకు తీసుకొచ్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు. పేపర్ ప్లేట్లు, గ్లాసులు, కప్స్తో నేలకు పెద్దగా నష్టమేమీ లేకపోయినా, వ్యర్థాలను పెంచుతాయని, పైగా వాటి తయారీకి చాలా నీరు, ఇంధనం, విద్యుత్తు, చెట్లను నష్టపోవాల్సి వస్తుందంటున్నారు.
- రీఫిల్కే ప్రాధాన్యం: హ్యాండ్వాష్లు, డిష్వాష్లకు రీఫిల్ ప్యాక్లే కొనాలంటున్నారు. షాంపూతో పాటు ఏ సాచెట్స్నూ కొనద్దంటున్నారు. షాంపూలు, కొబ్బరి నూనె, వాషింగ్ మెషీన్ లిక్విడ్, పౌడర్, ఫ్లోర్ క్లీనింగ్, వాష్రూమ్ క్లీనింగ్ లిక్విండ్ ఇలా అన్నిటినీ పెద్ద ప్యాక్లోనే కొనాలంటున్నారు.
వృథా చేయొద్దు:
- దానం చేయండి: ఇంట్లో ఎక్కువగా ఉన్న వస్తువులు, పాత పుస్తకాలు, చిన్నగా మారిన పిల్లల చెప్పులు, పాత పుస్తకాలు, చిన్నగా మారిన పిల్ల చెప్పులు, బొమ్మలు, దుస్తులను చెత్తలో వేయొద్దంటున్నారు. వాటిని పేదలకు, అనాథశరణాలయాలకు దానం చేయవచ్చని చెబుతున్నారు.
- స్క్రాప్ని అమ్మండి: ఎందుకూ పనికి రాని ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, వస్తువులు, సీసాలు, లోహపు వస్తువులను స్క్రాప్ వ్యాపారులకు విక్రయించమంటున్నారు. కవర్లను వేర్వేరుగా నిల్వ చేసి అమ్మేసినా, ఇచ్చేసినా రీసైక్లింగ్కు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. పాత గృహోపకరణాలును ఓఎల్ఎక్స్ వంటి యాప్స్లో అమ్ముకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
- పరుపులు, నిర్మాణ వ్యర్థాలు: చాలా మంది పాత పరుపులను ఖాళీ స్థలాల్లో, చెరువులు, నదుల దగ్గర పడేస్తుంటారు. ఇక దేవుడి పాత చిత్రపటాలను కూడా వాగులు, నదులు, చెరువుల్లో విసిరేస్తుంటారు. అయితే ఈ చర్యలను స్థానిక సంస్థలు నివారించాలంటున్నారు.
వీటి విషయంలో జాగ్రత్త:
ప్రమాదకర చెత్త: మహిళలు పీరియడ్ సమయంలో వాడే ప్యాడ్స్ ప్రమాదకర వ్యర్థాలుగా మారుతున్నాయని.. వాటికి బదులుగా సిలికాన్ మెనుస్ట్రువల్ కప్లు వాడాలంటున్నారు. పిల్లలకు సింగిల్ యూజ్ డైపర్లకు బదులుగా క్లాత్ డైపర్లు వాడమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇక గర్భనిరోధానికి కండోమ్స్కు ప్రత్యామ్నాయాలు వాడాలంటున్నారు.
హానికారకాలు: పగిలిన గాజు ముక్కలు, ట్యూబ్లైట్లు, గుండుసూదులు, ముఖ్యంగా నీడిల్స్ వంటి ప్రమాదకర వస్తువులు మిగతా చెత్తలో వేయొద్దంటున్నారు. వాటిని ఏదైనా గట్టి పెట్టెలో పెట్టి పైన అందులో ఏమున్నాయో రాయాలంటున్నారు. ఇలాంటి హానికారిక వ్యర్థాలకు ఇంట్లో ప్రత్యేక బుట్ట ఉండాలంటున్నారు.
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