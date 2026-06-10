ఏడాదంతా మామిడి పండ్లు కావాలా? - ఇలా చేశారంటే ప్రతి రోజు పండగే!
మామిడి పండ్ల రుచి మిస్ కాకండి - ఇలా స్టోర్ చేస్తే రోజూ ఆస్వాదించవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 3:02 PM IST
Mango Pulp Freezing Procedure : పండ్లలో రారాజు, మధురఫలం మామిడి పండ్ల సీజన్ మరికొద్ది రోజుల్లోనే ముగియనుంది. వేసవి రాకతో మార్కెట్లోకి వచ్చే వివిధ రకాల మామిడి పండ్లు తొలకరి జల్లుల రాకతో క్రమంగా కనుమరుగవుతుంటాయి. జల్లుల కారణంగా పండ్లలో పురుగు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మామిడి పండ్ల ప్రియులు ఏడాదంతా ఆ రుచిని ఆస్వాదించాలంటే నిల్వచేసుకోవడం ఏకైక మార్గం. ఎంతో ఇష్టమైన పండ్లను ఏడాదంతా నిల్వ చేయడం అంటే ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవడం కాదు. అలాగని జ్యూస్ తయారు చేసి నిల్వ ఉంచడమూ కాదు.
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ఇలా నిల్వ చేయండి
మామిడి పండును చూస్తే చాలు! షుగర్ పేషెంట్లు సైతం ఒక్క ముక్కయినా టేస్ట్ చేయాలనుకుంటారు. దాని రుచికి మరేదీ సాటి రాదు. సీజన్ పూర్తవగానే చాలా మంది జ్యూస్ ప్యాకెట్లు, సీసాలు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ, వాటిలో మామిడి పల్ప్ చాలా తక్కువగా కృత్రిమ రంగుతో పాటు చక్కెరలు అధికంగా ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో మీకు ఎంతో ఇష్టమైన పండ్లు సహజసిద్ధంగా కావాలనుకుంటే ఇలా చేయండి. ముందుగా కొద్ది మొత్తంలో కొనుగోలు చేసి తెచ్చుకోవాలి. హిమాయత్, కేసర్, ఆల్ఫాన్సో, బంగినపల్లి ఏదైనా సరే తాజా పండ్లను ఎంచుకోవాలి. వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, తడి లేకుండా పొడి బట్టతో తుడుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత తొక్క తీసుకోవాలి. అప్పటికే పూర్తిగా పండి ఉంటే మధ్యలోకి కట్ చేసుకుని గుజ్జును పరిశుభ్రమైన పాత్రలోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులో రెండుమూడు టీ స్పూన్ల పంచదారను కలిపితే సహజ తీపి, రంగు తగ్గకుండా ఉండేందుకు స్టెబిలైజర్లా పనిచేస్తుంది. తర్వాత గుజ్జునంతా మిక్సీలో వేసి క్రీమీగా మార్చుకోవాలి. ఇపుడు మందపాటి ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా జిప్లాక్లో వేసి సీల్ చేయాలి. లేదా గాజు సీసాలోకి తీసుకుని గాలి చొరబడకుండా సీల్ చేసుకుని ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఈ మామిడి గుజ్జు మళ్లీ మామిడి పండ్ల సీజన్ వచ్చే వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అపుడు ఓ రెండు గంటలముందే బయటకు తీసి వాడుకోవచ్చు.
నిల్వ పచ్చళ్లతో కాయల రుచి
చాలా మంది మామిడి కాయలతో రుచికరమైన ఊరగాయ, ఆవపచ్చడి పెడుతుంటారు. ఈ పచ్చళ్లు ఏడాదంతా నిల్వ ఉంటాయి. సరైన కొలతలు, పరిశుభ్రత పాటించడం వల్ల రుచి, నాణ్యత కూడా దెబ్బతినదు. అయితే, పండ్ల రుచిని ఆస్వాదించాలంటే మాత్రం జ్యూస్ రూపంలో దాచుకోవాల్సిందే. చిక్కటి పల్ప్ తీసుకుని గాజు సీసాల్లో భద్రపరుచుకుంటే ప్రతి రోజూ పండగే.
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