'స్వామి వారి సేవ'లో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా? - ప్రముఖ ఆలయాల్లో అవకాశం!
దేవాలయాల్లో వాలంటీర్లుగా అవకాశం - వేల కొద్దీ దరఖాస్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 2:38 PM IST
SRIVARI SEVA IN TEMPLES : తిరుమలలో మాదిరిగా విజయవాడ, శ్రీశైలం, సింహాద్రి సహా రాష్ట్రంలోని పలు ముఖ్యమైన ఆలయాల్లో సేవ చేయాలనుకునే భక్తులకు ఇది శుభవార్త. శ్రీశైలంలో భ్రమరాంబికా మల్లికార్జున ఆలయం, విజయవాడలోని దుర్గామల్లేశ్వరాలయం, సింహాద్రి అప్పన్న, అన్నవరం సత్యనారాయణస్వామి ఆలయాల్లో వాలంటీర్లుగా సేవలు అందించేందుకు దేవాదాయ శాఖ అవకాశం కల్పిస్తోంది.
తిరుమలలో స్వామి వారి సేవలో పాల్గొనేందుకు భక్తులు ఎదురుచూస్తుంటారు. అన్నప్రసాదం, కల్యాణ కట్ట, క్యూలైన్లు సహా పరకామణి సేవల్లో పాల్గొనేందుకు మూడు నెలలు ముందుగానే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటుంటారు. అదే విధంగా రాష్ట్రంలోని ఏడు ప్రధాన, 15 ముఖ్య ఆలయాల్లో వాలంటీర్ల సేవలను దేవాదాయ శాఖ వినియోగించుకుంటోంది. బ్రహ్మోత్సవాలు, పండుగల సమయంలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉన్నపుడు సేవల్లో పాల్గొనొచ్చు.
క్యూలైన్లు, తాగునీరు, అన్నప్రసాద పంపిణీ
క్యూలైన్లలో భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలకు తోడు, తాగు నీరు, మజ్జిగ అందించడం, మధ్యాహ్నం అన్నప్రసాదం వడ్డించడంలో సేవలు ఉపయోగపడుతున్నాయి. అదే విధంగా పూలదండల తయారీ, ఆలయ ప్రాంగణం అలంకరించడంలో, హుండీ కానుకల లెక్కింపు వంటి సేవలు వాలంటీర్లు అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో పాల్గొనే భక్తులు ముందుగానే పేర్లు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సంబంధిత ఆలయాల వెబ్సైట్లను సందర్శించి 'వాలంటీర్' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి, ప్రాథమిక వివరాలు, ఫొటో అప్లోడ్ చేయాలి. దేవస్థానం అధికారులు వాటిని ధ్రువీకరించుకుని గుర్తింపు కార్డు జారీ చేస్తారు. నేరుగా ఆలయానికి వెళ్లి కూడా పేరు నమోదు చేసుకుని సేవల్లో పాల్గొనొచ్చు.
ప్రముఖ ఆలయాల్లో అవకాశం
శ్రీశైలంలో అత్యధికంగా 14,920 మంది వాలంటీర్లు పేర్లు నమోదు చేసుకోగా, అన్నవరంలో 10,583, విజయవాడ దుర్గగుడిలో 10,283, ద్వారకాతిరుమలలో 9,386, శ్రీకాళహస్తిలో 6,122, కాణిపాకంలో 4,340, సింహాచలంలో 3,800 మంది చొప్పున మొత్తంగా 7 ప్రధాన ఆలయాల పరిధిలో 59,704 మంది సేవకులుగా పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. వీరిలో 10 వేల మందికి అవకాశం కల్పించనున్నారు. ఇవేగాకుండా శాఖ పరిధిలోని మరో 15 ముఖ్య ఆలయాల్లోనూ ఒక్కోచోట 5 వేల మంది సేవలు ఉపయోగించుకోనున్నారు. ఈ మేరకు రద్దీ రోజులు, ప్రత్యేక పర్వదినాలు, ఉత్సవాల సందర్భంగా ఎంతమంది వాలంటీర్లు తమ ఆలయానికి అవసరమో పేర్కొంటూ దేవస్థానం స్లాట్ విడుదల చేస్తుంది. దీనిపై ఆ ఆలయ పరిధిలోని వాలంటీర్లకు సమాచారం అందించి స్లాట్ కేటాయించిన రోజు, టైం ఆధారంగా గుర్తింపు కార్డులు అందిస్తారు.
సేవలో పాల్గొనే స్త్రీ, పురుషులు డ్రెస్ కోడ్ పాటించాల్సి ఉంటుంది. సేవ చేసే రోజుల్లో వారికి వేర్వేరుగా ఉచిత వసతి సహా భోజనం, ఆ తర్వాత దర్శనంతో పాటు ప్రసాదం అందజేస్తారు.
