ప్రమాద సమయంలో - ఫోన్ లాక్ తీయకుండానే కాల్ చేయొచ్చు! - ఈ సెట్టింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి
- రోడ్డుమీద అకస్మాత్తుగా అనుకోనిది ఏదైనా జరిగితే - ఫ్యామిలీకి వెంటనే సమాచారం చేరవేయొచ్చు
Published : February 7, 2026 at 12:01 PM IST
Emergency Info When Phone Locked: ఏదైనా పనిమీద బయటికి వెళ్లినప్పుడు కళ్లు తిరిగి పడటమో, ప్రమాదాలకు గురికావడమో జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి ఆపద వచ్చినప్పుడు చుట్టుపక్కనోళ్లు వెంటనే స్పందించి ఆస్పత్రికి తరలిస్తారు. ఈ విషయం గురించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాలనే ప్రయత్నంలో ఆ వ్యక్తి ఫోన్ చేతిలోకి తీసుకుంటే ఫోన్ లాక్ వేసి ఉంటుంది. దీంతో వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఫలితంగా సకాలంలో సమాచారం చేరదు. దాదాపుగా అందరి ఫోన్లూ ఇదే పరిస్థితిలో ఉంటాయి.
దీంతో వారి వద్ద ఉన్న ఐడీ కార్డో, పర్సులోని వివరాల ఆధారంగానో సమాచారం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కానీ, అందరి వద్దా ఐడీ ఉండకపోవచ్చు. పర్సు మెయింటెయిన్ చేయకపోవచ్చు. ఇలాంటప్పుడు పరిస్థితి మరింత క్రిటికల్గా తయారవుతుంది. కానీ, మీకు తెలుసా? ఫోన్లో ఓ సెట్టింగ్ సెట్ చేసుకున్నారంటే, స్క్రీన్ లాక్ చేసినా కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులకు కాల్ చేయొచ్చు. ఎమర్జెన్సీ కాల్ ఆప్షన్ ఉపయోగిస్తూ సమాచారం చేరవేయొచ్చు! మరి, దాన్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ :
- మీ ఫోన్ లాక్ తీసి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాలి. అందులో Safety and Emergency ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. కొన్ని ఫోన్స్లో ఓన్లీ Safety అని లేదా Emergency అనే సింగిల్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంటాయి.
- ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద Medical Information అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. లేదంటే Emergency Information లేదా My Info అనేవి కనిపిస్తాయి.
- దానిపై క్లిక్ చేసి మీ పేరు, అడ్రస్, బ్లడ్ గ్రూప్, ఎత్తు, బరువు, ఉపయోగించే మందులు, అలర్జీలు సహా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఇతర వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- ఈ వివరాలు నమోదు చేసినాక బ్యాక్కు వస్తే Emergency Contacts అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి అత్యవసర సమయంలో సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్లను అక్కడ సేవ్ చేయాలి.
- ఇలా అమ్మ, నాన్న, తమ్ముడు, అక్క, భర్త, భార్య ఇలా ఎందరి ఫోన్ నెంబర్లు అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎక్కువ మందివి యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఒకరి ఫోన్ కలవకపోయినా ఇంకొకరికి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
- ఇలా కాంటాక్ట్స్ సేవ్ చేసుకున్నాక Show When Locked అనే ఆప్షన్ను ఎనేబుల్ చేయాలి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు ఫోన్ లాక్ తీయకుండా కాల్ చేసుకోవచ్చు.
లాక్ తీయకుండానే ఎలా కాల్ చేయాలి :
- ఫోన్ పవర్ బటన్ను ప్రెస్ చేసి లాక్స్క్రీన్ను Swipe Up చేస్తే Emergency ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- దానిపై క్లిక్ చేసినా లేదా రైట్ సైడ్కు స్వైప్ చేసినా ఎమర్జెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఉన్న ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్స్కు నేరుగా కాల్ చేయొచ్చు.
- కేవలం కాంటాక్స్కు మాత్రమే కాకుండా నేరుగా 100 కి కూడా డయల్ చేయవచ్చు.
ఐఫోన్లో ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి:
- ఐఫోన్లో Health App ఓపెన్ చేసి మెడికల్ ఐడీలోకి వెళ్లి ఆరోగ్య సమస్యలు, అలర్జీలు సహా తదితర వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- దాని కిందనే ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్టుల వివరాలను అప్డేట్ చేయాలి. వీలైతే ఫొటో కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- లాక్స్క్రీన్పై ఈ సమాచారం కనిపించేలా ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయండి.
ఐఫోన్ లాక్ తీయకుండానే కాల్ ఎలా? :
- లాక్స్క్రీన్లో పాస్కోడ్ అడిగినప్పుడు Emergency ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.
- అక్కడ Medical ID పై క్లిక్ చేస్తే మెడికల్ వివరాలు, కాంటాక్ట్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. దాని ఆధారంగా ఆయా నెంబర్లకు ఈజీగా కాల్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి లేట్ చేయకుండా వెంటనే మీ ఫోన్స్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫోన్లలో ఈ సెట్టింగ్ ఎనేబుల్ చేసేయండి.
