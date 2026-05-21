ప్రతీ ఒక్కరి ఫోన్లో ఉండాల్సిన "ఎమర్జెన్సీ హెల్​లైన్​ నెంబర్లు" - ఎంతగానో పనికొస్తాయి!

Emergency Help Line Numbers (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 4:47 PM IST

Emergency Help Line Numbers: ప్రస్తుతం అందరి చేతిలోనూ ఫోన్​ ఉంటోంది. అయితే, ఆ ఫోన్​లో పనికొచ్చే సమాచారం కన్నా అవసరం లేని ఇన్ఫర్మేషనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కాంటాక్ట్స్​ విషయంలో చాలా మంది ఎవరెవరో నెంబర్లు సేవ్​ చేసుకుంటారు కానీ ఆపదలో ఆదుకునే హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్లు మాత్రం ఫీడ్​ చేసుకోరు. దీంతో ఆయా సమయాల్లో సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అందుకే, ప్రతీ ఒక్కరి ఫోన్లో హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్లు ఉండటం ముఖ్యమని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరి, ఆ నెంబర్లు ఏంటి? అవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సైబర్​ మోసాలకు 1930: ప్రస్తుత రోజుల్లో టెక్నాలజీ ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో అంతకు రెట్టింపు వేగంతో సైబర్​ మోసాలు జరుగుతున్నాయి. కన్ను మూసి తెరిచేలోపు ఖాతాలో ఉన్న డబ్బులు స్కామర్ల చేతికి వెళ్తున్నాయి. ఇక ఒక్కసారి మోసపోయి డబ్బులు పోతే లబోదిబోమంటుంటారు బాధితులు. ఆ సమయంలో ఎవరిని సహాయం అడగాలో తెలియని పరిస్థితి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు 1930 నెంబర్​ను ఫోన్​లో సేవ్​ చేసుకుంటే ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది సైబర్​ క్రైమ్​ హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్​. ఇది యూపీఐ ఫ్రాడ్స్​, ఆన్​లైన్​ స్కామ్స్​, ఫేక్​ లోన్​ యాప్స్​, సహా ఆన్​లైన్​కు సంబంధించి మనకు ఏమైనా మోసం జరిగితే జస్ట్​ ఈ నెంబర్​కు కాల్​ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫ్రాడ్​ జరిగిన వెంటనే రియాక్ట్​ అయ్యి ఈ నెంబర్​కు కాల్​ చేస్తే పోగొట్టుకున్న డబ్బులు వెనక్కి వస్తాయి.

రైల్వే సమస్యలకు 139 : నిత్యం కొన్ని కోట్ల మంది రైలు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ ప్రయాణాల్లో ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. వీటన్నింటికి పరిష్కారమే 139 టోల్​ ఫ్రీ నెంబర్​. ఈ నెంబర్​ ఉపయోగించి రైలు ప్రయాణం సమయంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు అంటే వేధింపులు, క్యాటరింగ్​, కోచ్​ క్లీనింగ్​, దొంగతనాలు ఇలాంటి సమస్యలకు సాయంగా ఈ నెంబర్​ పనికొస్తుంది. అంతే కాకుండా రైల్వేకు సంబంధించిన ఫిర్యాదు చేయడానికి, ట్రైన్​ గురించి సమచారం కోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

ఆన్​లైన్​ సమస్యలకు 1915: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​ పైనే ఆధారపడుతున్నారు. ఆహార పదార్థాల నుంచి దుస్తుల వరకు ప్రతి ఒక్కటీ ఆర్డర్​ పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అంటే వినియోగదారుల అవసరాలను కొన్ని కంపెనీలు సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి. ఎమ్మార్పీ కన్నా ఎక్కువకు అమ్మడం, బిల్లింగ్​లో తేడాలు చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ సమస్యలపై ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలో చాలా మందికి తెలియదు. అలాంటివారు 1915 నెంబర్​కు కాల్​ చేయవచ్చు. ఇది నేషనల్​ కన్య్సూమర్​ హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్​. ఆన్​లైన్​లో జరిగే మోసాలపై దీనికి కాల్​ చేస్తే పరిహారం కూడా పొందొచ్చు.

1033: మనం హైవేల మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వీటన్నింటికీ పరిష్కారమే 1033. ఇది నేషనల్​ హైవే హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్​. అంటే మనం హైవేల మీద వెళ్తున్నప్పుడు మన బండికి ప్రమాదం జరిగినా, ఏదైనా ట్రబుల్​ వచ్చినా, పెట్రోల్​ అయిపోయినప్పుడు ఈ నెంబర్​కు కాల్​ చేస్తే వెంటనే సహాయం చేస్తారు.

కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్లు కూడా మనకు ఆపద సమయాల్లో సహాయం చేస్తాయి. అవేంటంటే..

  • వేర్వేరు అత్యవసర సేవల కోసం వేర్వేరు నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం 112 హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్​ తెచ్చింది. దీనిని ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తారు. పోలీస్​, ఫైర్​, ఆరోగ్య సేవలు పొందాలంటే ఈ నెంబర్​కు కాల్​ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • మహిళలకు ఏదైనా కష్టం అనిపిస్తే వెంటనే 7827170170 కాల్ చేయడం ద్వారా ఎలాంటి అఘాయిత్యాలు లేదా దోపిడీ జరగకుండా ఆపవచ్చు. మహిళలు గృహహింసను ఎదుర్కొంటుంటే 181కి కాల్​ చేసి సహాయం పొందొచ్చు.
  • 1098 అనేది పిల్లలపై జరుగుతున్న దాడికి సంబంధించి సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఉన్న టోల్ ఫ్రీ నంబర్.
  • మీ ఇల్లు, దుకాణం లేదా హోటల్‌లోని సిలిండర్ నుంచి LPG లీక్ అవుతున్నట్లయితే, అత్యవసర హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 1906కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

