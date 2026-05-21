ప్రతీ ఒక్కరి ఫోన్లో ఉండాల్సిన "ఎమర్జెన్సీ హెల్లైన్ నెంబర్లు" - ఎంతగానో పనికొస్తాయి!
- ఫోన్లలో ఏవేవో నెంబర్లు ఫీడ్ చేస్తుంటారు! - వీటికి కూడా స్పేస్ ఇవ్వండి.. ఆపద సమయంలో ఆదుకుంటాయి!
Published : May 21, 2026 at 4:47 PM IST
Emergency Help Line Numbers: ప్రస్తుతం అందరి చేతిలోనూ ఫోన్ ఉంటోంది. అయితే, ఆ ఫోన్లో పనికొచ్చే సమాచారం కన్నా అవసరం లేని ఇన్ఫర్మేషనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కాంటాక్ట్స్ విషయంలో చాలా మంది ఎవరెవరో నెంబర్లు సేవ్ చేసుకుంటారు కానీ ఆపదలో ఆదుకునే హెల్ప్లైన్ నెంబర్లు మాత్రం ఫీడ్ చేసుకోరు. దీంతో ఆయా సమయాల్లో సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అందుకే, ప్రతీ ఒక్కరి ఫోన్లో హెల్ప్లైన్ నెంబర్లు ఉండటం ముఖ్యమని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరి, ఆ నెంబర్లు ఏంటి? అవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సైబర్ మోసాలకు 1930: ప్రస్తుత రోజుల్లో టెక్నాలజీ ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో అంతకు రెట్టింపు వేగంతో సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్నాయి. కన్ను మూసి తెరిచేలోపు ఖాతాలో ఉన్న డబ్బులు స్కామర్ల చేతికి వెళ్తున్నాయి. ఇక ఒక్కసారి మోసపోయి డబ్బులు పోతే లబోదిబోమంటుంటారు బాధితులు. ఆ సమయంలో ఎవరిని సహాయం అడగాలో తెలియని పరిస్థితి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు 1930 నెంబర్ను ఫోన్లో సేవ్ చేసుకుంటే ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్. ఇది యూపీఐ ఫ్రాడ్స్, ఆన్లైన్ స్కామ్స్, ఫేక్ లోన్ యాప్స్, సహా ఆన్లైన్కు సంబంధించి మనకు ఏమైనా మోసం జరిగితే జస్ట్ ఈ నెంబర్కు కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫ్రాడ్ జరిగిన వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి ఈ నెంబర్కు కాల్ చేస్తే పోగొట్టుకున్న డబ్బులు వెనక్కి వస్తాయి.
రైల్వే సమస్యలకు 139 : నిత్యం కొన్ని కోట్ల మంది రైలు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ ప్రయాణాల్లో ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. వీటన్నింటికి పరిష్కారమే 139 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్. ఈ నెంబర్ ఉపయోగించి రైలు ప్రయాణం సమయంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు అంటే వేధింపులు, క్యాటరింగ్, కోచ్ క్లీనింగ్, దొంగతనాలు ఇలాంటి సమస్యలకు సాయంగా ఈ నెంబర్ పనికొస్తుంది. అంతే కాకుండా రైల్వేకు సంబంధించిన ఫిర్యాదు చేయడానికి, ట్రైన్ గురించి సమచారం కోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
ఆన్లైన్ సమస్యలకు 1915: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆన్లైన్ షాపింగ్ పైనే ఆధారపడుతున్నారు. ఆహార పదార్థాల నుంచి దుస్తుల వరకు ప్రతి ఒక్కటీ ఆర్డర్ పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అంటే వినియోగదారుల అవసరాలను కొన్ని కంపెనీలు సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి. ఎమ్మార్పీ కన్నా ఎక్కువకు అమ్మడం, బిల్లింగ్లో తేడాలు చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ సమస్యలపై ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలో చాలా మందికి తెలియదు. అలాంటివారు 1915 నెంబర్కు కాల్ చేయవచ్చు. ఇది నేషనల్ కన్య్సూమర్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్. ఆన్లైన్లో జరిగే మోసాలపై దీనికి కాల్ చేస్తే పరిహారం కూడా పొందొచ్చు.
1033: మనం హైవేల మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వీటన్నింటికీ పరిష్కారమే 1033. ఇది నేషనల్ హైవే హెల్ప్లైన్ నెంబర్. అంటే మనం హైవేల మీద వెళ్తున్నప్పుడు మన బండికి ప్రమాదం జరిగినా, ఏదైనా ట్రబుల్ వచ్చినా, పెట్రోల్ అయిపోయినప్పుడు ఈ నెంబర్కు కాల్ చేస్తే వెంటనే సహాయం చేస్తారు.
కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని హెల్ప్లైన్ నెంబర్లు కూడా మనకు ఆపద సమయాల్లో సహాయం చేస్తాయి. అవేంటంటే..
- వేర్వేరు అత్యవసర సేవల కోసం వేర్వేరు నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం 112 హెల్ప్లైన్ నెంబర్ తెచ్చింది. దీనిని ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తారు. పోలీస్, ఫైర్, ఆరోగ్య సేవలు పొందాలంటే ఈ నెంబర్కు కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- మహిళలకు ఏదైనా కష్టం అనిపిస్తే వెంటనే 7827170170 కాల్ చేయడం ద్వారా ఎలాంటి అఘాయిత్యాలు లేదా దోపిడీ జరగకుండా ఆపవచ్చు. మహిళలు గృహహింసను ఎదుర్కొంటుంటే 181కి కాల్ చేసి సహాయం పొందొచ్చు.
- 1098 అనేది పిల్లలపై జరుగుతున్న దాడికి సంబంధించి సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఉన్న టోల్ ఫ్రీ నంబర్.
- మీ ఇల్లు, దుకాణం లేదా హోటల్లోని సిలిండర్ నుంచి LPG లీక్ అవుతున్నట్లయితే, అత్యవసర హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1906కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
అమ్మాయిలూ మీ ఫోన్లో "ఈ నంబర్లు" ఉన్నాయా? - లేదంటే ఇప్పుడే సేవ్ చేసుకోండి!
ట్రైన్లో లగేజీ మర్చిపోయారా? - ఇలా చేస్తే వెంటనే తిరిగి పొందొచ్చు!