మొబైల్లో ఈ 'యాప్స్' ఉంటే - నిమిషాల్లోనే లోన్, బస్సు లైవ్ ట్రాకింగ్, అరచేతిలోనే చైల్డ్ డాక్టర్!
Useful Apps for People : చిన్న సమస్యలకు స్మార్ట్ పరిష్కారాలు - మీ రోజువారీ తిప్పలకు చెక్ పెట్టే ఈ యాప్స్ గురించి తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 10:42 AM IST
నెలాఖరులో జేబు ఖాళీ అయి, అత్యవసరంగా కాస్త డబ్బు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ చిరద్యోగి పడే ఆరాటం, రావాల్సిన బస్సు ఎక్కడుందో తెలియక రోడ్డుపై ప్రయాణికుడి ఎదురుచూపులు, అర్ధరాత్రి వేళ పసిపిల్లలు ఏడుస్తుంటే అది ఆకలి వల్లో, కడుపునొప్పి వల్లో తెలియక ఆ తల్లిదండ్రులు పడే కంగారు ఇవన్నీ వినడానికి చిన్న సమస్యలే, కానీ ఆ టైమ్లో కొండంత టెన్షన్ పెడతాయి. ఇలాంటి వాటికి అప్పటికప్పుడు పరిష్కారం దొరికితే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీ స్మార్ట్ఫోన్ అలాంటి సమస్యలకు ఒక క్లిక్తో అండగా నిలుస్తోంది. మనుషుల అత్యవసరాల పరిష్కారం కోసం పుట్టుకొచ్చినమే ఈ యాప్లు. మరి, అవేంటి? ఎలా పనిచేస్తాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పనివాళ్లకూ లోన్లు!
మనకోసం మన దగ్గర పనిచేసేవాళ్లలో ఆయాలు, డ్రైవర్లు, సహాయకులు, వంటవాళ్లు ఇలా చాలా మందే ఉంటారు. వీళ్లకు నెలవారీ జీతం ఇస్తున్నా, అప్పుడప్పుడు పిల్లల చదువులు, వైద్యం వంటి వాటికోసం అదనంగా ఎంతోకొంత డబ్బు అవసరం పడటం మామూలే. అలాంటప్పుడు వారికి బ్యాంకులు లోన్లు ఇవ్వవు. యజమానిని అడగలేకా, టైమ్కు డబ్బు అందకా ఎక్కువ వడ్డీకి తెచ్చుకుని తర్వాత కట్టలేక ఇబ్బందిపడుతుంటారు. ఆ పరిస్థితిని గమించిన వ్యాపారవేత్త అష్నీర్ గ్రోవర్ చిరుద్యోగులకు సాయం చేసేందుకే 'ఫండ్ మై స్టాఫ్'ను స్టార్ట్ చేశారు.
ఓనర్స్ గ్యారంటీగా ఉండి, తమ దగ్గర వర్క్ చేసేవారికి లోన్లను ఇప్పించడమే ఈ 'ఫండ్ మై స్టాఫ్' స్పెషాలిటీ. యజమాని ఎవరైనా సరే, తన స్టాఫ్ లేదా చిన్నాచితకా పనులు చేసేవారి డీటెయిల్స్ను అందులో నమోదు చేస్తే చాలా తక్కువ టైమ్లోనే డబ్బులు వారి ఖాతాలో క్రెడిట్ అవుతాయి. తర్వాత ఆ డబ్బును EMI పద్ధతిలో పే చేయాల్సి ఉంటుంది. చిరుద్యోగుల నిజాయతీ, ఎంతకాలం నుంచి పనిచేస్తున్నారు వంటివన్ని కూడా తెలిసేది యజమానికే కాబట్టి వాళ్ల హామీపైనే రుణాలు ఇచ్చేలా దీన్ని తీసుకొచ్చామని అష్నీర్ గ్రోవర్ బృందం చెబుతుంది.
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పసిపిల్లల విషయంలో సందేహాలా?
పసిపిల్లల పెంపకంలో తల్లులకు ఎదురయ్యే క్షణక్షణం ఒక సవాలే. పాప రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉంది, బాబు పాలు సరిగ్గా తాగడం లేదు, ఇంకా బోర్లా పడలేదు ఎందుకో? ఇలా ఎన్నో సందేహాలు వారిని నిరంతరం వేధిస్తుంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఉద్యోగం చేసే తల్లులకైతే ఇది మరింత పెద్ద పరీక్ష. అప్పటికప్పుడు లీవ్ పెట్టి ఇంటికెళ్లి పిల్లల్ని హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లడం, అక్కడ డాక్టర్ కోసం గంటల తరబడి వేచి చూడటం మరో సవాలు. తీరా ఆసుపత్రికి వెళ్లాక సీనియర్ డాక్టర్ దొరక్క జూనియర్ డాక్టర్లను సంప్రదించాల్సి రావడం, అక్కడి వాతావరణంలో ఇన్ఫెక్షన్ల భయంతో చిన్నారులు మరింత ఇబ్బంది పడటం వంటివన్నీ పిల్లల వైద్యురాలైన డాక్టర్ సుమిత్ర గమనించారు. ఈ సమస్యలకు ఏదైనా పరిష్కారం చూపాలనుకున్నారు. అలా ఆమె ఆలోచనల నుంచి పుట్టిందే ఈ 'బేబీనామా' యాప్. దీని ద్వారా పిల్లల వైద్యాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తున్నారు.
కొత్తగా తల్లైన వారి సందేహాలను నిమిషాల వ్యవధిలో తీరుస్తూ, అవసరమైన వైద్యసాయం అందిస్తోంది ఈ బేబీనామా యాప్. ఇందులో కేవలం డాక్టర్ సుమిత్ర గారే కాకుండా, దాదాపు వంద మంది నిపుణులు అందుబాటులో ఉన్నారు. పిల్లల వైద్యులు, పోషకాహార నిపుణులు, బాలింతల సందేహాలు తీర్చే బ్రెస్డ్ ఫీడింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇందులో భాగస్వాములుగా ఉంటూ 24 గంటలూ సేవలందిస్తున్నారు. మొదట్లో ఈ బేబీనామా యాప్ను వాట్సాప్గ్రూప్గా ప్రారంభించారట డాక్టర్ సుమిత్ర. అయితే, రోజురోజుకు గ్రూప్లో తల్లుల సంఖ్య పెరిగిపోవడం, వాళ్లు అడిగే సందేహాలన్నింటికీ సమాధానం చెప్పే టైమ్ తనకు లేకపోవడంతో, ఇతర డాక్టర్లను కూడా ఈ గ్రూప్లో చేర్చుకున్నారు. తర్వాత తన భర్త సాయంతో యాప్గానూ మార్చారు. పిల్లలకు చిన్న సమస్య వస్తే కంగారుపడుతూ వాళ్లను హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరంలేకుండా ఇంటినుంచే నామమాత్ర ఫీజుతో చికిత్స అందించే ఈ బేబీనామా యాప్, డిజిటల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ను కూడా ఇస్తుంది.
బస్సు ఇక్కట్లు తీర్చేలా :
మెట్రో రైళ్లు అందుబాటులోకి వచ్చినా, సొంత వెహికల్స్ ఉన్నా ఇప్పటికీ చాలామంది పబ్లిక్ బస్సుల్ని ఎక్కేందుకే ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అంతవరకూ బానే ఉంది కానీ, బస్టాప్కు వెళ్లాక అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, ఎంత కిటకిటలాడుతూ ఉంటుందో తెలియకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఏదైనా కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్లి బస్సు ఎక్కి ఊరంతా తిరిగిరావాలంటే అక్కడ ఏ నెంబర్ బస్సు ఎక్కాలి, టికెట్ ధర ఎంత ఉంటుంది అనే విషయాలు గందరగోళంగా మారుతుంటాయి. కానీ, అదే మీ ఫోన్లో 'గమ్యం', 'చలో' వంటి యాప్లు ఉంటే ఆ చిక్కులన్నింటికీ క్షణాల్లో చెక్ పెట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ రెండు యాప్స్లోనూ ఫీచర్లు దాదాపు ఒకటే అయినా 'గమ్యం' కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పనిచేస్తే, 'చలో' యాప్ దేశవ్యాప్తంగా పనిచేస్తుంది.
ఉదాహరణకు 'గమ్యం' యాప్నే చూస్తే, దీనిలో బస్సు టైమింగ్స్తో పాటు ట్రాకింగ్ కూడా ఉంటుంది. సిటీ బస్సుల డీటెయిల్స్ మాత్రమే కాకుండా జిల్లా బస్సుల సమాచారం, విమానాశ్రయానికి అందుబాటులో ఉన్న సర్వీసులు, వాటి నెంబర్లు, టిక్కెట్ల బుకింగ్ ఇలా అన్నీ గమ్యం యాప్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. మహిళలకు బస్సులో రాత్రివేళ ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే, ఎమర్జెన్సీ క్లిక్ ద్వారా పోలీసులు లేదా ఆంబులెన్స్ సాయం కూడా తీసుకోవచ్చు. అదే, దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి రాష్ట్రాలకు వెళ్లేవారికి 'చలో' యాప్ సరైన ఎంపికగా చెబుతున్నారు దీని తయారీదారులు.
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