పెద్ద​ సౌండ్​తో ఒకేసారి మోగనున్న లక్షల ఫోన్లు - కారణమిదే!

-జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పరీక్ష - మొబైల్ ఫోన్లలో బీప్ సౌండ్, నోటిఫికేషన్లు, మెసేజులు!

Emergency Alert for Mobile Users
Emergency Alert for Mobile Users (ETV Bharat)
Published : May 2, 2026 at 7:37 AM IST

Emergency Alert for Mobile Users: ఫోన్​ ఉపయోగించే ప్రతి ఒక్కరికి అలర్ట్‌. మే 2వ తేదీ ఏ సమయంలోనైనా పెద్ద సౌండ్​తో అందరి మొబైల్‌ ఫోన్‌లకు సందేశం రానుంది. వైబ్రేషన్‌తో ఫోన్‌ షేక్‌ అయినట్లు ఆ మెసేజ్​ వస్తుందని.. అది చూసి ఎవరూ కంగారుపడాల్సిన అవసరం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అసలు ఈ అలర్ట్​ ఎందుకు? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

దేశవ్యాప్తంగా మొబైల్ వినియోగదారులందరికీ మే 2, 2026న ఒకేసారి అత్యవసర హెచ్చరిక సందేశాలు రానున్నాయి. నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్ అథారిటీ (NDMA), టెలికాం విభాగం (DoT) సంయుక్తంగా చేపడుతున్న సెల్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ అలర్ట్ సిస్టమ్ పరీక్షలో భాగంగా ఈ సందేశాలను పంపనున్నారు. అయితే ఈ మెసేజ్​ విషయంలో ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని, ఇది కేవలం సాంకేతిక పరీక్ష మాత్రమేనని ప్రభుత్వం ముందస్తుగా అందరికీ సమాచారం పంపుతోంది.

సెల్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి?: ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు సెకన్ల వ్యవధిలో లక్షలాది మందిని అప్రమత్తం చేయడం ఈ వ్యవస్థ ప్రధాన లక్ష్యం. సాధారణ ఎస్ఎంఎస్ పంపడానికి నెట్‌వర్క్ సామర్థ్యం సరిపోకపోవచ్చు. కానీ ఈ సెల్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ సాంకేతికత ద్వారా ఒకేసారి ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలోని అన్ని ఫోన్లకు సందేశం చేరుతుంది. దీని కోసం వినియోగదారులకు డేటా సౌకర్యం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సెల్ టవర్ల పరిధిలోని ప్రతి హ్యాండ్‌సెట్‌కు ఈ హెచ్చరిక నేరుగా వెళ్తుంది.

టెస్ట్ అలర్ట్ ఎలా, ఎప్పుడు, ఎక్కడ? : మే 2న ఉదయం 11:15 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:15 మధ్య ఏ క్షణంలోనైనా మీ ఫోన్‌కు ఈ టెస్ట్ మెసేజ్ రావచ్చు. ఈ సందేశం వచ్చినప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్ పెద్దగా బీప్ శబ్దం చేస్తూ వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఫోన్ స్క్రీన్‌పై NDMA will test Cell Broadcast Alerts... అనే సందేశం కనిపిస్తుంది. ఇంగ్లీష్, హిందీతో పాటు ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా ఈ సందేశాలు వస్తాయి. మీ ఫోన్ సైలెంట్ మోడ్‌లో ఉన్నా లేదా 'డూ నాట్ డిస్టర్బ్' లో ఉన్నా, ఈ హెచ్చరిక వచ్చినప్పుడు గట్టిగా బీప్ శబ్దం చేస్తుంది. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు, రాజధాని నగరాల్లో ఈ పరీక్ష చేపట్టనున్నారు. సరిహద్దు ప్రాంతాలు, ఎన్నికలు జరుగుతున్న రాష్ట్రాల్లో దీనికి మినహాయింపునిచ్చారు.

ముందస్తు అప్రమత్తతే లక్ష్యం: వరదలు, భూకంపాలు, సునామీలు లేదా భారీ తుపాన్ల వంటి విపత్తులు సంభవించే ముందే ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం ద్వారా ప్రాణనష్టాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందుకోసం సాచెట్(Sachet) అనే ఇంటిగ్రేటెడ్ అలర్ట్ పోర్టల్‌ను కూడా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేసింది. గతంలో సుమారు 134 బిలియన్ల ఎస్ఎంఎస్ హెచ్చరికలను ప్రభుత్వం పంపినప్పటికీ, సెల్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ టెక్నాలజీ మరింత వేగంగా, సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్రజలకు విజ్ఞప్తి: ఈ మొబైల్ హెచ్చరికలు కేవలం వ్యవస్థ పనితీరును సరిచూడటానికేనని, ఎవరూ భయాందోళనలకు గురికావద్దని జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ(NDMA) కోరింది. భవిష్యత్తులో ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి ఈ వ్యవస్థ ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

గతంలో కూడా ఒకసారి అలర్ట్​లు: భూకంపం, సునామీ వంటి ఏదైనా ప్రకృతి విపత్తు సమయంలో కానీ, మరేదైనా అనూహ్య ప్రాణనష్టానికి కారణమయ్యే విపత్తు తలెత్తే సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి ప్రజలందరికీ అలర్ట్ మెసేజ్ ను పంపించి, వారిని అప్రమత్తం చేసి, ఆ ముప్పు నుంచి కాపాడే లక్ష్యంతో 2023 సెప్టెంబర్​ 21వ తేదీన పాన్ ఇండియా ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సిస్టమ్ పేరిట మెసేజ్​లు వచ్చాయి. 'Emergency Alert Severe' పేరిట వచ్చిన ఈ మెసేజ్​లో 'టెలీకమ్యూనికేషన్ విభాగానికి చెందిన సెల్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ పంపించిన నమూనా టెస్టింగ్ మెసేజ్ ఇది. దీనిని పట్టించుకోకండి. జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ రూపొందించిన పాన్ ఇండియా ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సిస్టమ్‌ను పరీక్షించేందుకు ఈ మెసేజ్ పంపించాం. ఆపద సమయాల్లో ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేసేందుకు ఈ సిస్టమ్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రజల భద్రతను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.' అని అందులో రాసి ఉంది.

EMERGENCY ALERT FOR MOBILE USERS

