నియంత్రణ కోల్పోయిన "స్పేస్ ఎక్స్" - భూమి దిశగా దూసుకొస్తున్న ఉపగ్రహం!
వారం రోజుల్లో కూలనున్న ఉపగ్రహం - భూమికి ప్రమాదం ఉంటుందా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 10:38 AM IST
spacex satellite : ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ స్టార్లింక్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మోహరించిన ఓ ఉపగ్రహం (స్టార్ లింక్-35956) అదుపుతప్పి భూమి దిశగా దూసుకువస్తోంది. భూమి నుంచి 418 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ శాటిలైట్ డిసెంబర్ 17న హఠాత్తుగా కూలిపోవడం మొదలైంది. వారం రోజుల్లోగా భూవాతావరణంలో కూలిపోవచ్చు అని స్పేస్ఎక్స్ వెల్లడించింది. ఈ ఉపగ్రహం ఎక్కడ కూలుతుంది? భూమికి ఎలాంటి నష్టం జరుగుతుంది? పెను ప్రమాదం ఏమైనా ఉంటుందా?
"స్పేస్ఎక్స్" 2015లో స్టార్లింక్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించింది. ఇంటర్నెట్ సేవల కోసం నిర్మించిన వేలాది ఉపగ్రహాల ఈ సమూహం ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ను అందించడం, ముఖ్యంగా గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాలకు సేవలను అందించడం ప్రధాన లక్ష్యం. అందులో భాగంగా భారీ సంఖ్యలో ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపిస్తోంది. తొలి దశలో 12 వేల శాటిలైట్లను పంపాలన్నది సంస్థ ప్రణాళిక కాగా, ఇప్పటి వరకు 9,357 కక్ష్యలో ఉన్నాయి. మొత్తం 42 వేల ఉపగ్రహాలను పంపించాలని స్పేస్ ఎక్స్ టార్గెట్.
స్టార్ లింక్-35956 ఉపగ్రహ శకలాలు శనివారం అమెరికాలోని అలాస్కా సమీపంలో గగనతలంలో ప్రయాణించాయి. "వెంటోర్టెక్ సంస్థ"కు చెందిన వరల్డ్వ్యూ-3 అనే ఉపగ్రహం 241 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి హైరిజల్యూషన్ చిత్రాలను క్యాప్చర్ చేసింది.
ఉపగ్రహాల జీవితకాలం ఎంతో తెలుసా?
స్టార్లింక్ ఉపగ్రహాల జీవితకాలం ఐదైళ్లు కాగా, ఉద్దేశపూర్వకంగా డీఆర్బిట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం స్టార్లింక్లో 9,357 ఉపగ్రహాలు ఉండగా, రోజూ ఒకటీ రెండు సాధారణంగా పడిపోతాయి. కానీ, ఇవి భూమిని చేరకుండా దగ్గరలో (భూ దిగువ కక్ష్యలో) తిరుగుతుంటాయి.
సాంకేతిక కారణాలతో
ఉపగ్రహంలో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం కారణంగా ప్రొపెల్షన్ ట్యాంక్లో గ్యాస్ బయటకు వెలువడి అది నాలుగు కిలోమీటర్ల కిందకు దూసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత ఉపగ్రహం నుంచి విడిపోయిన కొన్ని భాగాలు మెల్లగా కదులతూ భూమి దిశగా దూసుకొస్తున్నాయి. శాటిలైట్ ఇతర వస్తువుతో ఢీకొట్టలేదని, ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్లో సమస్య కారణంగానే విఫలమైందని ఆ సంస్థ చెప్తోంది.
ఎంత ప్రమాదం?
అంతరిక్షంలో అనేక ఉపగ్రహాలున్నాయి. విఫలమైన ఉపగ్రహాల శకలాలు భూ గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఫలితంగా దూసుకొస్తుంటాయి. కానీ, భూమిపై పడకుండానే చాలావరకు వాతావరణంలోనే కాలిపోతాయి. 2024 సంవత్సరంలో ఒక అల్యూమినియం ముక్క కెనడాలో పడినట్లు సమాచారం. తరచూ ఉపగ్రహాలు విఫలం కావడం వల్ల అంతరిక్షంలో వ్యర్థాలు పేరుకుపోతున్నాయి. ఉపగ్రహ శకలాలతో అంతరిక్ష పర్యావరణానికి పెద్దగా హాని కలగదని స్సేస్ఎక్స్తో పాటు శాస్త్రవేత్తలూ చెబుతున్నా భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రయోగాల వల్ల రిస్క్ శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఐఎస్ఎస్కు ముప్పుందా
స్టార్ లింక్ ఉపగ్రహం వల్ల ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ (ISS)కు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని శాస్త్రవేత్తలు భరోసా ఇస్తున్నారు. విఫలమైన ఉపగ్రహం ఐఎస్ఎస్ కంటే తక్కువ ఎత్తులో ఉందని, భూ గురుత్వాకర్షణ శక్తితో దిగువకే దూసుకొస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు.
మొత్తం 42వేల ఉపగ్రహాలు, తొలి దశలో 12వేలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న స్టార్లింక్ ఇప్పటి వరకు 9,357 ఉపగ్రహాలను పంపించింది. తద్వారా మారుమూల ప్రాంతాలకు హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సరఫరా చేస్తోంది. చేసుకొంటూ పనిచేస్తోంది. స్పేస్ఎక్స్ అమెరికాలోని నాసా, యూఎస్ స్పేస్ఫోర్స్ సమన్వయంతో పనిచేస్తోంది.
