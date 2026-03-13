ఈ ఏనుగులు ఎంతో తెలివైనవి - భయపెట్టాలనుకుంటే ఏం చేశాయో తెలుసా?
బోట్స్వానాలో పంటలపై ఏనుగుల దాడి - అటవీ అధికారుల ప్రయత్నం విఫలం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 10:54 AM IST
Botswana Elephants : ఆఫ్రికాలోని బోట్స్వానా కొత్త సమస్య ఎదుర్కొంటోంది. దక్షిణాఫ్రికాకు ఎగువన ఉండే ఈ దేశంలో అటవీ సంపదతో పాటు వన్యప్రాణుల సంఖ్య కూడా అధికమే. ఏనుగుల సంఖ్య లక్షకు పైనే ఉంటుందని సమాచారం. ఓ వైపు అటవీ ప్రాంతాన్ని నేలమట్టం చేసి భూములను వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తుండడంతో ఏనుగులు ఆవాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. వాటి నియంత్రణ కోసం చేపట్టిన చర్యలు ఫలించకపోవడంతో అటవీ అధికారులు తలపట్టుకుంటున్నారు.
అడవుల విస్తీర్ణం తగ్గిపోతున్న నేపథ్యంలో వన్య మృగాలు జనావాసాల్లోకి రావడం పెరిగిపోయింది. కొన్నేళ్ల కిందటే కోతుల రాక ప్రారంభం కాగా, గ్రామాల్లో తిష్ఠవేశాయి. పట్టణాల్లోనూ వాటి జాడ కనిపిస్తోంది. ఇక చిరుతలు, పులులు సైతం అడవి నుంచి గ్రామాలపైకి దండెత్తుతున్నాయి. అడవికి సమీపంలోని తోటలు, పంటలపై అడపాదడపా ఏనుగులు దాడి చేయడం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. ఆఫ్రికాలోని బోట్స్వానాలో ఏనుగులు పంటలను ధ్వంసం చేస్తూ రైతులకు, అటవీ అధికారులకు తలనొప్పిగా పరిణమించాయి.
కెన్యా ప్రయోగం
కెన్యా, మొజాంబిక్, టాంజానియా వంటి ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఏనుగుల బెడదను తప్పించేందుకు గ్రామాల సరిహద్దుల్లో తేనెటీగల పెంపకాన్ని చేపట్టారు. గ్రామాలకు చేరుకునే ఏనుగులు ఆ సమయంలో తేనెటీగల శబ్దానికి భయపడి వెనుదిరిగేవి. ఈ ప్రయోగం మంచి సత్ఫలితాలు ఇవ్పవడంతో బోట్స్వానాలో కూడా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.
బోట్స్వానాలో అధిక భాగం కలహరి ఎడారి ఉంటుంది. ఇక్కడ తేనెటీగలు లేకపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయంగా తేనెటీగ శబ్దాలను రికార్డు చేసి గ్రామాల్లో ఉంచారు. ఏనుగుల గుంపు వచ్చిన సమయాల్లో శబ్దాలను పెద్దగా వినిపించారు. అయితే, ఏనుగుల సమూహంలో కొన్ని మాత్రమే భయపడి వెనక్కి వెళ్లగా మరికొన్ని అసలు, ఆ శబ్దాలను పట్టించుకోలేదు. ఇతర దేశాలకు భిన్నంగా ఇలా ఎందుకు జరిగిందోనని శాస్త్రవేత్తలు అధ్యయనం చేయగా ఆసక్తికరమైన విషయం తెలిసింది.
బోట్స్వానాలో సాగునీరు తక్కువగా ఉండడం వల్ల వ్యవసాయం తక్కువే. అందులోనూ ఉద్యానవన పంటల సాగు ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది. ఉద్యాన పంటలపై ఆధారపడే తేనెటీగలు మనుగడ సాగిస్తుంటాయి. ఎక్కువ భూభాగంలో కనీసం నీరు కూడా దొరకని కారణంగా తేనెటీగలు కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమయ్యాయి. ఫలితంగా ఏనుగులు వాటి దాడులను ఎదుర్కోలేకపోవడంతో వాటి వల్ల ప్రమాదం అనుభవంలోకి రాలేదు. అందుకే తేనెటీగ శబ్దాలు వాటిని భయపట్టలేవని తేలింది. ఈ శబ్దాలకు కొన్ని ఏనుగులు వెనక్కివెళ్లినా అదే గుంపులో మరికొన్ని కదలకపోవడంతో వెనక్కివెళ్లిన ఏనుగులు కూడా తిరిగి వచ్చాయట.
ఏనుగులు వేసవిలో నీటి కోసం నదులు ఉన్న ప్రాంతాల వైపు వెళ్లడం సహజమే. బోట్స్వానా రైతాంగం వర్షాలపై ఆధారపడి పంటలు సాగు చేస్తుంది. దీంతో ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే పంటలు పండే అవకాశం ఉండగా సరిగ్గా దిగుబడి చేతికందే సమయానికి ఏనుగుల గుంపులు ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. దీంతో వాటిని ఆరగించేసి తిరిగి నీటి వనరుల దిశగా ప్రయాణం సాగిస్తుండడం పరిపాటిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో పరిశోధకులు ఏనుగుల బెడద నివారణకు కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు.
