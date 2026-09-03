"ఎలిఫెంట్ పేరెంటింగ్" గురించి తెలుసా? - పిల్లలను ఇలా పెంచాలట!
- విసుక్కోవటం కంటే వారు చెప్పేది వినటం మంచిదంటున్న నిపుణులు - కసురుకోవటంతో అభద్రతాభావం పెరిగి ముభావ స్థితిలోకి పిల్లలు!
Published : September 3, 2026 at 4:34 PM IST
Elephant Parenting: పిల్లలు స్కూల్కు వెళ్తున్నారంటే ఎలా చదువుతున్నారు? ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి? అని ఆలోచిస్తారు తప్పించి వాళ్ల ఎమోషన్స్ను పేరెంట్స్ ఏ మాత్రం అర్థం చేసుకోరు. అయితే ఈ పరిస్థితి వారిలో ఒక రకమైన భయాన్ని, అభద్రతా భావాన్ని రేకెత్తిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల తల్లిదండ్రులు - పిల్లలకు మధ్య కమ్యూనికేషన్ లోపించి.. తమకున్న సమస్యలు, ఇబ్బందులను పేరెంట్స్తో పంచుకోలేకపోతారంటున్నారు. ఇది పిల్లల ఎదుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి పిల్లల మార్కులు, ఆటల్లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నా.. వారికి తామున్నామన్న భరోసా కల్పించడం, ఎమోషనల్గా దగ్గరవడం ముఖ్యమని, దీన్నే "ఎలిఫెంట్ పేరెంటింగ్" అంటారంటున్నారు. మరి, దీనివల్ల పిల్లలకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- సాధారణంగా ఏనుగులను గమనిస్తే, అవి వాటి పిల్లలను ఎంతో ముద్దు చేస్తాయి. ఎప్పుడూ వాటికి దగ్గరగా ఉంటూనే వాటిని సంరక్షిస్తుంటాయి. అయితే తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ పద్ధతి ఫాలో కావాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే పిల్లలను పేరెంట్స్ రక్షణ వలయంలో ఉంచుకోవడం వల్ల వారిలో ఒక రకమైన ధైర్యం వస్తుందని, దీనివల్ల జీవితంలో ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలుగుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- పిల్ల ఏనుగు తన తల్లితోనే కాదు, ఇతర ఏనుగులతోనూ ప్రేమగా ఉంటుంది. ఇందుకు ఆ తల్లి ఏనుగే కారణం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే తల్లి ఏనుగు చిన్న వయసు నుంచే తన పిల్లల్ని ఇతర ఏనుగులతో కలిసిపోయేలా ప్రోత్సహిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇలా పేరెంట్స్ కూడా తమ పిల్లలకు.. బంధువులు, స్నేహితులతో కలుపుగోలుగా ఉండడం నేర్పితే, వారిలో సామాజిక నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయంటున్నారు. దీనివల్ల రిలేషన్స్ విలువ తెలుసుకోవడంతోపాటు నలుగురిలోనూ దూసుకుపోయే శక్తి లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఏనుగులు తమ తోటి జంతువులు చేసే పనుల్ని సునిశితంగా పరిశీలిస్తాయని, ఈ క్రమంలోనే పిల్ల ఏనుగులు చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాయట! కాబట్టి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఇలాంటి అలవాటును నేర్పించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎప్పుడూ ఫోన్లతో కాలక్షేపం చేయకుండా, పుస్తకాలు చదవడం, ఇతర మంచి పనుల్ని తాము చేస్తూ, పిల్లలూ చేసేలా ప్రోత్సహించాలంటున్నారు. ఫలితంగా పిల్లలకు మంచి నడవడిక అలవడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
- ఏనుగులు ఎంత ఓపిగ్గా, ప్రశాంతంగా ఉంటాయో మనం చూస్తుంటాం. తల్లి ఏనుగులోని ఈ లక్షణాల్నే పిల్ల ఏనుగులూ పుణికిపుచ్చుకుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే పేరెంట్స్ కూడా ఇలానే మసులుకోవాలంటున్నారు. వారు ప్రశాంతంగా ఉంటూ, పిల్లలు చెప్పేది ఓపిగ్గా విని వారి సమస్యలు తీర్చాలని, అప్పుడే వాళ్లూ ఏదీ దాచుకోకుండా మీతో పంచుకోగలుగుతారంటున్నారు. ఈ పారదర్శకత పేరెంట్స్కి-పిల్లలకు మధ్య అనుబంధాన్ని పెంచుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే ఓపిక, ప్రశాంతత అలవరుతుందని, భవిష్యత్తులో పిల్లలు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు సహకరిస్తాయని సూచిస్తున్నారు.
- ఒక్క ఏనుగు మీద ఏదైనా జంతువు దాడి చేస్తే, మిగిలిన ఏనుగులన్నీ గుమిగూడి ప్రతిదాడి చేస్తుంటాయి. కుటుంబంలోనూ ఇలా అందరూ కలిసి ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ఆపదనైనా ఎదుర్కోవచ్చని పిల్లలకు అర్థమవుతుందంటున్నారు. కాబట్టి పిల్లల ముందు భార్యాభర్తలు కీచులాడుకోవడం కాకుండా.. స్నేహితుల్లా మెలగాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల వారూ పెద్దయ్యాక వారి భాగస్వామితో ప్రేమగా ఉండగలుగుతారని వివరిస్తున్నారు.
చివరగా ఏనుగుల్ని చూసి నేర్చుకోమన్నారు కదా అని.. కొన్ని పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. అంటే ఎప్పుడూ పిల్లల వెంటే ఉంటూ వారిని అతి గారాబం చేయడం, ప్రతి విషయంలో వారిని అదుపు చేస్తూ వారి స్వేచ్ఛను హరించడం, ఆసక్తి ఉన్న అంశాల్లో ప్రోత్సహించకపోవడం.. వంటి తప్పులు అస్సలు చేయకూడదంటున్నారు. దీనివల్ల మరీ సున్నిత మనస్కులుగా తయారయ్యే అవకాశాలూ ఉన్నాయంటున్నారు. కాబట్టి మనం నేర్పే ఏ విషయమైనా వారిలో అభద్రతను తొలగించి.. ధైర్యంగా ముందుకు సాగేలా ఉండాలంటున్నారు.
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