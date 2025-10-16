కరకరలాడే "కంద కారప్పూస" - అప్పడాలు, వడియాల అవసరం ఉండదిక!
కందగడ్డతో ఇలా కారప్పూస చేయండి - భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Kanda Karapusa Recipe : చాలా మందికి భోజనం చేసేటప్పుడు అప్పడాలు, వడియాలు, చల్ల మిరపకాయలు తినే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ చేసి తింటూనే ఉంటాం. అలా కాకుండా ఈసారి కందగడ్డతో కారప్పూస చేసి తిన్నారంటే ఆహా అంటారు. కందగడ్డ అనగానే కొంత మంది తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారు కూడా ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. సింపుల్గా నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? దీనిని పప్పు, పప్పు చారు, సాంబార్, పెరుగన్నం లేదా వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసి తిన్నా చాలా బాగుంటుంది. అంతే కాక ఐదు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి కంద కారప్పూస తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందగడ్డ - 1
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- చాట్ మసాలా - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కందగడ్డను తీసుకొని రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పొట్టు తీసి నీటిలో బాగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం చేతికి నూనె రాసి కంద ముక్కలను గ్రేటర్తో తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు కంద తురుమును కప్పు నీళ్లలో వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం తురుమును గట్టిగా పిండి వేరే ప్లేట్లో వేసి 15 నిమిషాల పాటు గాలికి ఆరనివ్వాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కంద తురుమును కొద్దికొద్దిగా వేసి మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి.
- అనంతరం జాలి గరిటెతో నెమ్మదిగా అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేయించి జల్లెడలో వేయాలి. ఇలాగే మిగతా కంద తురుమును ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో పావు కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూడు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు పల్లీలు కరివేపాకు మిశ్రమాన్ని వేయించిన కంద తురుములో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే క్రిస్పీక్రిస్పీ కంద కారప్పూస మీ ముందుటుంది!
- కంద కారప్పూసను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి పెడితే ఐదు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
- కంద కారప్పూసను పప్పు, పప్పు చారు, సాంబార్, పెరుగన్నంలో తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు!
