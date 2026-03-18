"కరెంట్ బిల్లు" ఎక్కువ వస్తోందా? - ఈ నంబర్​కు కాల్ చేస్తే మీ సమస్యకు వెంటనే పరిష్కారం!

ఏసీ, గీజర్ వంటి హై విద్యుత్ పరికరాలు లేవు - అయినా, విద్యుత్ బిల్లు ఎక్కువ వస్తోందా? - ఇలా చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 18, 2026 at 11:08 AM IST

Electricity Complaint Number : మన దైనందిన జీవితంలో విద్యుత్ వినియోగం తప్పనిసరి అయింది. మనం నిత్యం ఉపయోగించే మొబైల్ దగ్గర నుంచి పరిశ్రమల వరకు ఏది పని చేయాలన్నా కరెంట్ ఉండాల్సిందే. ముఖ్యంగా నేటి రోజుల్లో విద్యుత్ సరఫరా అనేది ఒక ప్రాథమిక అవసరంగా మారిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇదే క్రమంలో విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు ఎవరెవరు ఎంత మొత్తంలో విద్యుత్ వాడుతున్నారనేది నిర్ధారించడానికి నెల నెలా కరెంట్ బిల్లులను జారీ చేస్తుంటాయి. వీటిని సకాలంలో చెల్లించకపోతే విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపేస్తుంటారు అధికారులు.

నార్మల్​గా ఇంట్లో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగినప్పుడు కరెంట్ బిల్లు పెరగడం కామన్. ముఖ్యంగా సమ్మర్​లో ఇళ్లలో ఫ్యాన్లు, కూలర్లు, ఏసీలు, ఫ్రిడ్జ్​లు నిరంతరం పని చేస్తుంటాయి. దాంతో అందరి ఇళ్లలో మామూలు రోజుల్లో కంటే వేసవిలో విద్యుత్ బిల్లులు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. అలాకాకుండా మీ ఇంట్లో ఏసీ, ఫ్రిడ్జ్, గీజర్(వాటర్ హీటర్) వంటి పెద్ద పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు లేవు. విద్యుత్ వినియోగం కూడా తక్కువగానే ఉంది. అలాంటి సందర్భాల్లోనూ మీ ఇంట్లో కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువగా వస్తోందా? అయితే, నో టెన్షన్. ఇప్పుడే ఈ టోల్​ఫ్రీ నంబర్​కు కాల్ చేయండి. మీ సమస్యకు వెంటనే పరిష్కారం దొరకడమే కాకుండా డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ నంబర్ ఏంటి? ఎలా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మీ ఇంట్లో పెద్దగా గృహోపకరణాలు లేవు. విద్యుత్ కూడా ఎక్కువగా వినియోగించలేదు అయినా కరెంట్ బిల్లుగా ఎక్కువగా వస్తోందా? అలాంటి టైమ్​లో మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని. మీ మొబైల్ నుంచి 1912 నంబర్​కు ఫోన్​ చేసి రీజన్ లేకుండానే కరెంట్ బిల్లు బాగా ఎక్కువగా వస్తోందని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి. 1912 అనేది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యుత్ వినియోగదారుల కోసం కేటాయించిత ఉచిత టోల్ ఫ్రీ నంబర్. విద్యుత్ వినియోగదారులకు 24 గంటలు ఈ నంబర్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

అప్పుడు వాళ్లు మీ కన్జూమర్ నంబర్, కరెంట్ బిల్ డీటెయిల్స్, మీటర్ రీడింగ్స్​కు సంబంధించిన వివరాలు అడుగుతారు. అవి వాళ్లకు చెబితే మీకు ఒక కంప్లైంట్ రిఫరెన్స్ నంబర్ ఇస్తారు. నెక్ట్స్ మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన 3 నుంచి 7 రోజుల లోపు ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్​మెంట్ వాళ్లు మీ ఇంటికి వచ్చిన ఎక్కువ బిల్లు వచ్చిన మీటర్​ పనితీరు తనిఖీ చేస్తారు. అప్పుడు ఒకవేళ ఆ మీటర్​లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందనుకో దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తారు. అనంతరం కొత్త బిల్లును రివైజ్ చేసి ఇస్తారు. ఇలా సింపుల్​గా మీ కరెంట్ బిల్లు సమస్యకు పరిష్కారం పొందుతారంటున్నారు నిపుణులు.

వాట్సాప్ ద్వారా కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు!

  • మీ విద్యుత్ బిల్లు విషయంలో ఏదైనా సందేహం కలిగినప్పుడు 1912 నంబర్​కు కాల్ చేయడం ద్వారానే కాకుండా "8800001915" అనే నేషనల్ కన్జూమర్ హెల్ప్​లైన్ నంబర్​కు వాటాప్​లో మెసేజ్ చేయడం ద్వారా కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు.
  • ఇందుకోసం ముందుగా మీ ఫోన్​లో 8800001915 అనే నంబర్​ను సేవ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత వాట్సాప్​లో ఆ నంబర్​కు Hi అని మెసేజ్ పెట్టండి. అనంతరం మీకు అనుకూలమైన భాషను ఎంచుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్క్రీన్​పై కనిపించే ఆప్షన్లలో రిజిస్టర్ కంప్లైంట్ అనే ఆప్షన్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీ విద్యుత్ సర్వీస్ నంబర్, బిల్లు డీటెయిల్స్, మరికొన్ని వివరాలు అడుగుతుంది.
  • మీరు ఆ వివరాలతో పాటు మీ ప్రాబ్లమ్​ను అక్కడ అడిగే సూచనల ప్రకారం నమోదు చేయాలి.
  • మీ ఫిర్యాదు స్వీకరించిన తర్వాత ఒక రిఫరెన్స్ నంబర్ వస్తుంది. దాని ఆధారంగా మీ కంప్లైంట్ స్టేటస్​ను అదే వాట్సాప్ నంబర్​ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
  • మీకు కూడా ఇలానే కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువగా వస్తుంటే ఈ నంబర్​కు కంప్లైంట్​కు చేసి మీ మీటర్​లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందేమో తెలుసుకోండి. ఫలితంగా ఎక్కువ బిల్లు రాకుండా డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

