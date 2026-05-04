ఎన్నికల కౌంటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది? - ఫలితాల అనంతరం EVMలను ఏం చేస్తారో తెలుసా?

కొనసాగుతున్న ఎన్నికల కౌంటింగ్ - VVPAT స్లిప్పులను లెక్కిస్తారా?

Published : May 4, 2026 at 10:30 AM IST

Election Results : ఐదురాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు తుది అంకానికి చేరాయి. పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ, అస్సాం, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో శాసన సభ ఎన్నికలు జరగ్గా ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మరికొన్ని గంటల్లో పూర్తి ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? వీవీ ప్యాట్ల స్లిప్పులను లెక్కిస్తారా? లెక్కింపు పూర్తయిన తర్వాత ఈవీఎంలను ఏం చేస్తారు? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను ఎన్నికల కమిషన్ పర్యవేక్షిస్తుంది. ముందుగా ఉదయం 8గంటలకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపుతో ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈవీఎం లో నమోదైన ఓట్లు లెక్కిస్తారు. చివరగా వీవీ ప్యాట్లలో స్లిప్పులను సరిపోల్చి చూస్తారు.

పోస్టల్ బ్యాలెట్లు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి లెక్కింపు వెంటనే పూర్తవుతుంది. మధ్యాహ్నానికి ఆధిక్యతపై 12గంటల్లోపు స్పష్టత వస్తుంది. సాయంత్రానికి పూర్తి ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ : ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న సంబంధిత నియోజకవర్గ అధికారులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది. వీరితో పాటు సాయుధ దళాల్లో పనిచేస్తున్న సైనికులు, పోలీస్ సిబ్బంది, 85సంవత్సరాలకు పైబడిన వృద్ధులు, అత్యవరస సేవల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు సైతం పోస్టల్ బ్యాలెట్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

పోస్టల్ ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయిన అరగంట తర్వాత ఈవీఎం (EVM)లు ఓపెన్ చేస్తారు. ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే వీటిని స్ట్రాంగ్​ రూముల్లో భద్రపరుస్తారు కాబట్టి అధికారులు, పోలీసులు, పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు, సంబంధిత ఏజెంట్ల సమక్షంలో ముందుగా సీల్ చెక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తారు.

ఓట్ల లెక్కింపు సహజంగా రౌండ్ల వారీగా ఉంటుంది. ప్రతి రౌండ్​లో 14 ఈవీఎంలను లెక్కించి వివరాలు వెల్లడించి నమోదు చేస్తుంటారు. ఇలా ప్రతీ రౌండ్ వారీగా వచ్చిన ఫలితాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్ చేస్తుంటారు.

చివరి రౌండ్ వరకు ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే వారిని విజేతగా ప్రకటిస్తారు. ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయిన తర్వాత ఈవీఎం లను 45రోజుల పాటు భద్రపరుస్తారు.

వీవీ ప్యాట్ల (VVPAT) స్లిప్పులు ఎపుడు పరిశీలిస్తారంటే!

వీవీ ప్యాట్లలో స్లిప్పులను లెక్కించరు. ఓట్ల లెక్కింపుపై అభ్యంతరాలు వచ్చినపుడు మాత్రమే వీవీ ప్యాట్ల స్లిప్పులను లెక్కిస్తారు. అసెంబ్లీ లేదా పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఏవైనా ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాల్లోని ఈవీఎం ఫలితాలతో వీవీ ప్యాట్ల స్లిప్పులను పోల్చి చూస్తారు.

ఈవీఎం ఓట్ల లెక్కల్లో తేడాలున్నా, పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు లేదా సంబంధిత ఏజెంట్లు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిన సమయంలో వీవీ ప్యాట్లు లెక్కిస్తారు.

చివరి రౌండ్ ఫలితం తేలిన తర్వాత వీవీ ప్యాట్లు స్లిప్పులు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు.

