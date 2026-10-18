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ఎల్​నినో అలర్ట్ : వేసవి ముందే జలగండం - ఇలా చేయకపోతే రేపు 'చుక్క నీటి'కీ అల్లాడాల్సిందే!

ఇంట్లో నీటి వృథాను అరికట్టడం ఎలా? - కొన్ని జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!

El Nino
ఎల్​నినో (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2026 at 10:51 AM IST

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Water Crisis Due to El Nino : ఎల్​నినో సృష్టిస్తున్న అలజడితో భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోతున్నాయి. సమ్మర్​లో రావాల్సిన నీటి సమస్య ఇప్పుడే ముంచుకొచ్చింది. మున్ముందు ఈ సమస్య మరింత తీవ్రం కావొచ్చనే అంచనాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో మనం చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే ఉన్న కొద్దిపాటి నీటినైనా జాగ్రత్తగా కాపాడుకొని, పొదుపుగా వాడుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా వృథాకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ, అందుబాటులో ఉన్న నీటిని అవసరం మేరకే వాడుకోవాలని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తున్న డ్రింకింగ్ వాటర్​ను తాగునీటేతర అవసరాలకు వినియోగించవద్దని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే తక్కువ నీటిని వినియోగించుకుని ఎక్కువ ఫలితాలను ఇచ్చే ప్లంబింగ్‌ పరికరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మరి, నీటి వృథాను అరికట్టడానికి రోజువారీ పనుల్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇలా చేయకండి!

  • కొంతమంది కుళాయిలకు పైపు పెట్టి నేరుగా కార్లు, బైకులను కడుగుతుంటారు. ఇలా శుభ్రం చేయడం వల్ల కనీసం 100 లీటర్ల నీరు వృథాగా డ్రైనేజీ పాలు అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దానికి బదులుగా తడి క్లాత్​తో కార్లు, బైకులు శుభ్రం చేస్తే కొంతమేర నీటిని ఆదా చేయొచ్చంటున్నారు. ఇందుకోసం 20 లీటర్లు, అంతకంటే తక్కువ నీటితో సరిపెట్టొచ్చంటున్నారు.
  • అలాగే, పైపుతో నేరుగా వాహనాలు కడగడం వల్ల వాటి మూలల్లో నీరు నిలిచిపోయి తుప్పుపట్టి, వాటి జీవితకాలం తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • ఒకవేళ నేరుగా వాటర్​తో శుభ్రం చేయాల్సివస్తే ప్రెషర్‌(పవర్‌) వాషర్‌ లేదా వాటర్‌ స్ప్రే ఉన్న హోస్‌ పైపును ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.

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షవర్‌ స్నానాలు వద్దు :

  • షవర్ స్నానాలకు గుడ్​బై చెప్పండి, బకెట్​నే యూజ్ చేయండి. ఎందుకంటే షవర్ ఆన్​ చేసి స్నానం చేయడం వల్ల తెలియకుండానే సుమారు 100 లీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నీరు డ్రైనేజీ పాలు అవుతోంది. అదే బకెట్, మగ్‌ ఉపయోగిస్తే 18 నుంచి 20 లీటర్ల వాటర్​తో స్నానం పూర్తవుతుంది.
  • అలాగే, స్నానానికి టబ్‌లనూ వినియోగించడం మానేయాలి. వీటితో నీరు భారీగా వృథా అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఇంటి ఆవరణలు, డ్రైవ్‌ వేలు, నడకబాటలను క్లీన్ చేయడానికి పైప్‌లతో వాటర్​ కొట్టొద్దు. మగ్‌లను ఉపయోగించి, చిలకరించండి.
  • ట్యాప్ వాటర్ సరఫరా మొదలవగానే ఇంట్లోని బిందెలు, పాత్రల్లోని వాటర్​ను వృథాగా పారబోయకండి. ఆ నీటిని దుస్తులు ఉతకడం, వెహికల్స్ కడగడం, ఇల్లు తుడవడం, మొక్కలకు పోయడం వంటి ఇతర అవసరాలకు వినియోగించడం మంచిదంటున్నారు.
  • బ్రష్, షేవింగ్‌ చేసుకునేటప్పుడు, హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకునేటప్పుడు ట్యాప్​ను ఓపెన్ చేసి అలానే వదిలేయకుండా, మగ్‌ను యూజ్ చేయండి. తద్వారా నీటి వృథాను ఆపొచ్చంటున్నారు.
  • కూరగాయలు, పండ్లను కుళాయి కింద కడగడం కంటే గిన్నెలో వాటర్​ పోసి కడగండి. తర్వాత ఈ నీటిని సింక్​లో వంపేయకుండా తిరిగి మొక్కలకు వినియోగించండి.
  • బట్టలు ఉతకడానికి ఎక్కువ నీటిని వృథా చేయకుండా వాషింగ్‌ మెషిన్లను ఉపయోగించడం మంచి పద్ధతి అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి తక్కువ వాటర్​ను వినియోగించుకుంటాయి. వీటిలోనూ టాప్‌లోడ్‌తో పోలిస్తే, ఫ్రంట్‌ లోడ్‌ వాషింగ్‌ మెషిన్లు సుమారు 50 శాతం మాత్రమే నీటిని ఉపయోగించుకుంటాయని చెబుతున్నారు.
  • డిష్‌ వాషర్లు తక్కువ వాటర్​ను వినియోగించుకుంటాయి. చేతితో శుభ్రంచేస్తే 90 లీటర్లకుపైగా వినియోగం అయితే, డిష్‌వాషర్‌ 11 లీటర్ల నీటితో శుభ్రం చేస్తుందంటున్నారు.
  • మొక్కలకు మార్నింగ్ లేదా ఈవెనింగ్ వేళలో మాత్రమే నీటిని పెట్టాలి. ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉండే మొక్కలకు మల్చింగ్‌ చేస్తే తక్కువ నీటి వినియోగం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

వాటర్ లీకేజీలను ఆపండి :

  • ఇంట్లోని ట్యాప్​లు, ఫ్లష్‌ ట్యాంకులు లీకేజీలు లేకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు. లీకయ్యే కుళాయి ద్వారా రోజుకు 100 లీటర్ల వరకు వాటర్ వృథా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • అవసరమైతే కుళాయిలకు ఏరియేటర్లను వినియోగించడం మంచిది. ఇవి నీటిని సమర్థవంతమైన ధారలుగా విభజిస్తాయి. ఎక్కువ నీరు వస్తున్న అనుభూతిని కలిగించి వృథాను తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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EL NINO EFFECTS
EL NINO WATER CRISIS
WATER SAVING TIPS
ఎల్​నినో నీటి వృథా అరికట్టండిలా
WATER CRISIS DUE TO EL NINO

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