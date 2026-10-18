ఎల్నినో అలర్ట్ : వేసవి ముందే జలగండం - ఇలా చేయకపోతే రేపు 'చుక్క నీటి'కీ అల్లాడాల్సిందే!
ఇంట్లో నీటి వృథాను అరికట్టడం ఎలా? - కొన్ని జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:51 AM IST
Water Crisis Due to El Nino : ఎల్నినో సృష్టిస్తున్న అలజడితో భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోతున్నాయి. సమ్మర్లో రావాల్సిన నీటి సమస్య ఇప్పుడే ముంచుకొచ్చింది. మున్ముందు ఈ సమస్య మరింత తీవ్రం కావొచ్చనే అంచనాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో మనం చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే ఉన్న కొద్దిపాటి నీటినైనా జాగ్రత్తగా కాపాడుకొని, పొదుపుగా వాడుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా వృథాకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ, అందుబాటులో ఉన్న నీటిని అవసరం మేరకే వాడుకోవాలని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తున్న డ్రింకింగ్ వాటర్ను తాగునీటేతర అవసరాలకు వినియోగించవద్దని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే తక్కువ నీటిని వినియోగించుకుని ఎక్కువ ఫలితాలను ఇచ్చే ప్లంబింగ్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మరి, నీటి వృథాను అరికట్టడానికి రోజువారీ పనుల్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇలా చేయకండి!
- కొంతమంది కుళాయిలకు పైపు పెట్టి నేరుగా కార్లు, బైకులను కడుగుతుంటారు. ఇలా శుభ్రం చేయడం వల్ల కనీసం 100 లీటర్ల నీరు వృథాగా డ్రైనేజీ పాలు అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దానికి బదులుగా తడి క్లాత్తో కార్లు, బైకులు శుభ్రం చేస్తే కొంతమేర నీటిని ఆదా చేయొచ్చంటున్నారు. ఇందుకోసం 20 లీటర్లు, అంతకంటే తక్కువ నీటితో సరిపెట్టొచ్చంటున్నారు.
- అలాగే, పైపుతో నేరుగా వాహనాలు కడగడం వల్ల వాటి మూలల్లో నీరు నిలిచిపోయి తుప్పుపట్టి, వాటి జీవితకాలం తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- ఒకవేళ నేరుగా వాటర్తో శుభ్రం చేయాల్సివస్తే ప్రెషర్(పవర్) వాషర్ లేదా వాటర్ స్ప్రే ఉన్న హోస్ పైపును ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.
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షవర్ స్నానాలు వద్దు :
- షవర్ స్నానాలకు గుడ్బై చెప్పండి, బకెట్నే యూజ్ చేయండి. ఎందుకంటే షవర్ ఆన్ చేసి స్నానం చేయడం వల్ల తెలియకుండానే సుమారు 100 లీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నీరు డ్రైనేజీ పాలు అవుతోంది. అదే బకెట్, మగ్ ఉపయోగిస్తే 18 నుంచి 20 లీటర్ల వాటర్తో స్నానం పూర్తవుతుంది.
- అలాగే, స్నానానికి టబ్లనూ వినియోగించడం మానేయాలి. వీటితో నీరు భారీగా వృథా అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
- ఇంటి ఆవరణలు, డ్రైవ్ వేలు, నడకబాటలను క్లీన్ చేయడానికి పైప్లతో వాటర్ కొట్టొద్దు. మగ్లను ఉపయోగించి, చిలకరించండి.
- ట్యాప్ వాటర్ సరఫరా మొదలవగానే ఇంట్లోని బిందెలు, పాత్రల్లోని వాటర్ను వృథాగా పారబోయకండి. ఆ నీటిని దుస్తులు ఉతకడం, వెహికల్స్ కడగడం, ఇల్లు తుడవడం, మొక్కలకు పోయడం వంటి ఇతర అవసరాలకు వినియోగించడం మంచిదంటున్నారు.
- బ్రష్, షేవింగ్ చేసుకునేటప్పుడు, హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకునేటప్పుడు ట్యాప్ను ఓపెన్ చేసి అలానే వదిలేయకుండా, మగ్ను యూజ్ చేయండి. తద్వారా నీటి వృథాను ఆపొచ్చంటున్నారు.
- కూరగాయలు, పండ్లను కుళాయి కింద కడగడం కంటే గిన్నెలో వాటర్ పోసి కడగండి. తర్వాత ఈ నీటిని సింక్లో వంపేయకుండా తిరిగి మొక్కలకు వినియోగించండి.
- బట్టలు ఉతకడానికి ఎక్కువ నీటిని వృథా చేయకుండా వాషింగ్ మెషిన్లను ఉపయోగించడం మంచి పద్ధతి అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి తక్కువ వాటర్ను వినియోగించుకుంటాయి. వీటిలోనూ టాప్లోడ్తో పోలిస్తే, ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్లు సుమారు 50 శాతం మాత్రమే నీటిని ఉపయోగించుకుంటాయని చెబుతున్నారు.
- డిష్ వాషర్లు తక్కువ వాటర్ను వినియోగించుకుంటాయి. చేతితో శుభ్రంచేస్తే 90 లీటర్లకుపైగా వినియోగం అయితే, డిష్వాషర్ 11 లీటర్ల నీటితో శుభ్రం చేస్తుందంటున్నారు.
- మొక్కలకు మార్నింగ్ లేదా ఈవెనింగ్ వేళలో మాత్రమే నీటిని పెట్టాలి. ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉండే మొక్కలకు మల్చింగ్ చేస్తే తక్కువ నీటి వినియోగం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
వాటర్ లీకేజీలను ఆపండి :
- ఇంట్లోని ట్యాప్లు, ఫ్లష్ ట్యాంకులు లీకేజీలు లేకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు. లీకయ్యే కుళాయి ద్వారా రోజుకు 100 లీటర్ల వరకు వాటర్ వృథా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- అవసరమైతే కుళాయిలకు ఏరియేటర్లను వినియోగించడం మంచిది. ఇవి నీటిని సమర్థవంతమైన ధారలుగా విభజిస్తాయి. ఎక్కువ నీరు వస్తున్న అనుభూతిని కలిగించి వృథాను తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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