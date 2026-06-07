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అద్దిరిపోయే పార్ట్​టైమ్ జాబ్​! - మీరు ఇంట్లో చేసే పని వీడియో తీస్తే చాలు!

- నెలకు 20 వేలకు పైగానే సంపాదిస్తున్న జనం! - "ఇగో డేటా వర్క్​ జాబ్" గురించి మీకు తెలుసా?

Humanoid robot data freelance
Humanoid robot data freelance (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 7:25 PM IST

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Humanoid robot data freelance : ఇంట్లో గిన్నెలు తోమడం, బట్టలు ఉతకడం, వంట చేయడం మనం రోజూ చేసుకునేవే. ఈ పనులు వేరే వాళ్ల ఇంట్లో చేసేవారికి డబ్బులు వస్తాయి. కానీ, మన ఇంట్లో మనం చేసుకుంటే డబ్బులు వస్తాయా? ఇప్పటివరకైతే రావు. కానీ, ఇకమీదట వస్తాయి. మీరు చేయాల్సిందల్లా.. మీరు చేసే పనిని వీడియో తీయడమే! మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తుతోంది. ఆకు కూరలు కట్టలు కడుతున్న ఓ వ్యక్తి వీడియో అది. అతను తన పనిని వీడియో రికార్డు చేస్తున్నందుకు గంటకు ఏకంగా రూ.350 చొప్పున సంపాదిస్తున్నాడు! అతనొక్కడేకాదు.. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎంతో మంది తాము చేస్తున్న పనులను వీడియో తీసి పంపుతూ కనీసం నెలకు 20 వేలకు పైగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. ఈ పనినే 'ఇగో డేటా వర్క్' అంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 50 దేశాల్లో లక్షలాది మంది ఈ పార్ట్‌టైమ్ జాబ్ చేస్తున్నారు!

వీడియోలతో ఏం చేస్తారు?

రాబోయేదంతా ఏఐ యుగమేననే విషయం ప్రపంచానికి ఎప్పుడో అర్థమైపోయింది. మనషుల పనులన్నీ ఏఐ, రోబోలే చేసి పెట్టబోతున్నాయి. ఇప్పటికే చాలా పనులు చేసేస్తున్నాయి కూడా! ఒకటీ రెండు కాకుండా.. అన్ని పనులనూ చేసిపెట్టే, అచ్చం మనుషుల్లా ప్రవర్తించే "హ్యుమనాయిడ్ రోబో"లను తయారు చేసేందుకు కంపెనీలు పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఆ రోబోలకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకోసమే మనుషులు చేసే పనులను వీడియోలుగా తీయిస్తున్నారు.

టెస్లా, మెటా, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి దిగ్గజ టెక్ కంపెనీల ఈ డేటా(వీడియోల)ను భారీ ధరలకు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ఒక వస్తువును మనుషులు ఎలా చూస్తారు? ఎలా పట్టుకుంటారు? పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు? అనే విషయాలను క్షుణ్ణంగా రోబోలకు నేర్పించడమే ఈ ప్రక్రియ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఉదాహరణకు మనం కూరగాయలు కోసేటప్పుడు కత్తిని పట్టుకునే పద్ధతి, ఇల్లు ఊడ్చేటప్పుడు వంగడం, చీపురు పట్టుకునే పద్ధతి, బట్టలు మడతపెట్టేటప్పుడు చేతులు కదిలే తీరు.. ఇలాంటి ప్రతీ పనిని ఈ వీడియో డేటా ఆధారంగానే హ్యుమనాయిడ్ రోబోలకు శిక్షణ ఇస్తారు. మీరు చేసే పనులే రోబోలకు పాఠాలవుతాయి. అలా పరోక్షంగా మీరే టీచర్లవుతారు. రోబోలకు పాఠాలు చెప్పినందుకుగానూ కంపెనీలు మీకు డబ్బు చెల్లిస్తాయి.

ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి?

ఈ వీడియో జాబ్​ కోసం ఆన్​లైన్​లో సెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ రంగంలో Human.AI అనే స్టార్టప్ దాదాపు రూ.200 కోట్ల ఫండింగ్ తో పది దేశాల్లో అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. మనదేశంలో ఆబ్జెక్ట్వేస్, ఎఫ్పీవీ ల్యాబ్స్, నియోక్యామ్బ్రియన్ వంటి స్టార్టప్ సంస్థలు ఈ తరహా ఉద్యోగాలను అందిస్తున్నాయి. కొన్ని సంస్థలు ఫ్యాక్టరీ కార్మికులకు స్మార్ట్ గ్లాసులు ఇచ్చి లైవ్ డేటా సేకరిస్తుంటే, మరికొన్ని సంస్థలు ఇంటి నుంచే పనిచేసేలా 'ఫ్రీలాన్స్' అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి. ఇన్డీడ్ ఇండియా, నౌకరీ, లింక్డిన్ వంటి ప్రముఖ జాబ్ పోర్టల్స్ ద్వారా కూడా ఈ 'ఇగో డేటా' ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ జాబ్స్​ను ట్రై చేయాలనుకునేవారు ఓసారి గూగుల్ చేయండి. ఆయా సంస్థలు ఆఫర్​ చేసే జాబ్​ రోల్​లో మీరు చేసే పని ఉంటే దానికి అప్లై చేయాలి. వారు పరిశీలించి, ఓకే అనుకుంటే మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు.

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