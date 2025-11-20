ETV Bharat / offbeat

"కోడిగుడ్డు, ఎల్లిపాయ కారం" - ఈ టైంలో ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

ముక్కు పట్టేసిన ఈ టైంలో - వెలుల్లి కారం ఇలా ట్రై చేయండి!

egg_karam_recipe_in_telugu
egg_karam_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Egg Karam Recipe in Telugu : శీతాకాలంలో ఏ పదార్థాలూ అంతగా రుచించవు. ఇలాంటి సమయంలో నోటికి ఇష్టంగా, కాస్త కారంగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తే కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం చాలా బాగుంటుంది. తయారీ కూడా చాలా ఈజీనే. వేడి వేడి అన్నంలోకి వెలుల్లి కోడి గుడ్డు కారం వేసుకుని తింటుంటే హాయిగా అనిపిస్తుంది.

"ఉప్మా" అందరికీ నచ్చాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి - మళ్లీ, మళ్లీ ఉప్మానే కావాలంటారు!

egg_karam_recipe_in_telugu
egg_karam_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లిపాయలు - 12
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • గుడ్లు - 4
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
egg_karam_recipe_in_telugu
egg_karam_recipe_in_telugu (Getty images)

ఈ స్టెప్స్ ఫాలో చేయండి :

  • ముందుగా వెల్లుల్లి కారాన్ని రెడీ చేసుకోండి.
  • పోపు, ఉల్లిపాయలు వేయించాలి.
  • కోడిగుడ్లు కొట్టిన వెంటనే కలపకుండా ఉడికించాలి.
  • చివరగా కారం, కోడిగుడ్ల మిశ్రమంలోకి కలపాలి.
egg_karam_recipe_in_telugu
egg_karam_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా వెల్లుల్లి కారం తయారు చేయడానికి మిక్సీలో కారం, వెల్లుల్లిపాయలు, జీలకర్ర, ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పూర్తిగా మెత్తగా కాకుండా కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు కడాయిలో నూనె వేసుకుని ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఎండుమిర్చి వేసుకుని వేయించి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇపుడు ఉల్లిపాయలు రంగు మారిన తర్వాత కరివేపాకు, ఉప్పు, పసుపు వేసి కలపాలి. సన్నటి మంటపై రంగు మారే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
egg_karam_recipe_in_telugu
egg_karam_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఐదారు నిమిషాల తర్వాత ఉల్లిపాయల మధ్యలో ఖాళీ ఉంచి గుడ్లు పగలగొట్టి వేసుకోవాలి. గుడ్లు వేయగానే కలపకుండా మూతపెట్టేసి ఉడికించుకోవాలి.
  • 2 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఎగ్స్ ముక్కలు కట్ చేసుకుని టర్న్ చేసి మరో వైపు కూడా ఉడికించుకోవాలి. ఇలా రెండువైపులా చక్కగా వేయించడం వల్ల గుడ్డు కారం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వెల్లుల్లి కారం వేసుకుని కలపాలి.
egg_karam_recipe_in_telugu
egg_karam_recipe_in_telugu (Getty images)
  • మరో రెండు, మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవడం వల్ల కారం, కోడి గుడ్లకు బాగా పట్టుకుంటుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర చల్లుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక్కసారి ఇలా తయారు చేసుకుని వేడి వేడి అన్నంలోకి తింటుంటే అద్దిరిపోతుంది.

బాయిలర్ చికెన్​తో "నాటుకోడి టేస్ట్" - పక్కా కొలతలతో గ్రేవీ కర్రీ రెసిపీ!

"నీళ్లు కలిపితే చట్నీ రెడీ" - రోజూ టిఫిన్లలోకి చట్నీ చేయాల్సిన పని తప్పినట్టే!

TAGGED:

EGG KARAM RECIPE
KODI GUDDU KARAM
కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం
VELLULI KARAM RECIPE
EGG KARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.