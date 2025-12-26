ఎగ్, బ్రెడ్తో అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : December 26, 2025 at 11:15 AM IST
Tasty Egg Tikki Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో 'గుడ్డు' ఒకటి. దీనితో ఎలాంటి రెసిపీలు చేసినా వద్దనకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. అయితే, నార్మల్గా మనందరం ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉంటే బుర్జీ నుంచి గుడ్డు పులుసు వరకు భోజనంలోకి రకరకాల కర్రీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, కొందరు ఈవెనింగ్ టైమ్కి ఎగ్ 65, ఎగ్ బోండా, ఎగ్ పకోడీ అంటూ వెరైటీ రుచిల్లో స్నాక్స్ రెడీ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం కోడిగుడ్డుతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే మరో స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "ఎగ్ టిక్కీ".
బ్రెడ్ కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ టిక్కీలు సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, రొటీన్ స్నాక్స్ తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ కూడా. పైగా, ఈ స్నాక్ తయారీకి చాలా టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఎగ్ టిక్కీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మూడు - కోడిగుడ్లు
- రెండు - బ్రెడ్ స్లైసులు
- సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - కొన్ని
- ధనియాలపొడి - పావు టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పెప్పర్ పౌడర్ - పావు టీస్పూన్
- గరంమసాలా - కొద్దిగా
- జీలకర్రపొడి - పావు చెంచా
- కారం - కొద్దిగా
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ - అర కప్పు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- సన్నని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- కొత్తమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో రెండు కోడిగుడ్లను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు మిక్సీ జార్లో బ్రెడ్ స్లైసులను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అలాగే, కొద్దిగా సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన గుడ్లను పొట్టు తొలగించుకోవాలి. తర్వాత వాటిని గ్రేటర్తో ఒక ప్లేట్లోకి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రేట్ చేసుకున్న సన్నని కోడిగుడ్డు తురుము, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పొడి, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాలపొడి, చాట్ మసాలా, మిరియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, కారం వేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లను చిలకరించుకుంటూ మిశ్రమాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం చేతికి కాస్త నెయ్యి రాసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న టిక్కీల్లా(కట్లెట్ షేప్లో) చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ఎగ్ మిశ్రమం మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక చిన్న గిన్నెలో మిగిలిన కోడిగుడ్డును పగులగొట్టి పోసుకుని బాగా బీట్ చేయాలి. అలాగే, ఒక ప్లేట్లో బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పాన్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. ఆపై ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఒక్కో టిక్కీని మొదటగా ఎగ్ మిశ్రమంలో డిప్ చేసి ఆపై బ్రెడ్ క్రంబ్స్తో చక్కగా కోట్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక కాసేపు వేగనిచ్చి తర్వాత అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "ఎగ్ టిక్కీలు" అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి!
- ఇక వీటిని టమాటా సాస్లో ముంచుకుని తింటుంటే వారెవ్వా భలే రుచిగా ఉంటాయి.
