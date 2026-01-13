బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోయే "ఎగ్ సేమియా ఉప్మా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
ఎగ్ నూడుల్స్ను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : January 13, 2026 at 3:42 PM IST
Egg Semiya Breakfast Recipe : నార్మల్గా మనందరం బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, బోండా, వడ, రవ్వ ఉప్మా వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది సింపుల్గా అయిపోతుందని సేమియా ఉప్మాను ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అదే సేమియా ఉప్మాను రెగ్యులర్ చేసుకునేలా కాకుండా కాస్త మార్చి కోడిగుడ్డుతో ఇలా "ఎగ్ సేమియా ఉప్మా" ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది! ఎగ్ నూడుల్స్ కంటే కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ సూపర్ ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ ఎగ్ సేమియా ఉప్మాను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - సేమియా
- ఒక టీస్పూన్ - నూనె
- కొద్దిగా - ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్లో ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి లైట్గా వేడయ్యాక సేమియాను వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇలా కాస్త నూనె వేసి వేయించుకోవడం వల్ల సేమియా ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది.
- అనంతరం అదే పాన్లో మూడు కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- నీళ్లు కాస్త బాయిల్ అయ్యాక అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న సేమియాను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- అలాగని సేమియాను మరీ మెత్తగా ఉడికించుకోవద్దు. 70 నుంచి 80 శాతం ఉడికితే సరిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- సేమియాను ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఉడికిన సేమియాను స్టెయినర్లో వేసి అదనపు వాటర్ను వడకట్టాలి.
- ఆ తర్వాత వెంటనే స్టెయినర్లోనే ఉన్న సేమియాను ఒకసారి నార్మల్ వాటర్తో కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. లేదంటే ఆ వేడికి సేమియా మెత్తగా ఉడికిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్ ఫ్రైని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
ఎగ్ ఫ్రై కోసం :
- ఒకటిన్నర టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- మూడు - గుడ్లు
- చిటికెడు - పసుపు
- అర టీస్పూన్ - కారం
- పావు టీస్పూన్ - మిరియాల పొడి
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడయ్యాక కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి పోసుకోవాలి. ఆపై అందులో పసుపు, కారం, మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి.
- మసాలాలు వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా ఒక నిమిషం అలాగే ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గరిటెతో స్లోగా కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- అయితే, ఎగ్ మిశ్రమాన్ని కలిపేటప్పుడు మరీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కాకుండా కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా ఉండేలా కట్ చేసుకుని కలుపుతూ కాస్త గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఎగ్ సేమియా ఉప్మాను రెడీ చేసుకోవాలి.
ఎగ్ సేమియా కోసం :
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఏడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- ఒకటి - చిన్న సైజ్ ఉల్లిపాయ
- కొద్దిగా - సన్నని క్యారెట్ తరుగు
- రెండు చెంచాలు - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
- కొన్ని - క్యాప్సికం ముక్కలు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు, కారం
- కొంచెం - మిరియాలపొడి
- కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- ఎగ్ సేమియా తయారీకి స్టవ్ మీద ఎగ్ ఫ్రై చేసుకున్న పాన్నే ఉంచి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవి వేగి పచ్చివాసన పోయాక అందులో సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్ తరుగు, క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్ మీద ఒక నిమిషం సేపు కలుపుతూ అన్నింటినీ బాగా వేయించాలి.
- ఆపై స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి వేసి కలుపుతూ మరో నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించి పక్కన ఉంచి సేమియా, ఎగ్ ఫ్రై వేసి మసాలా మిశ్రమం మొత్తం సేమియాకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఆవిధంగా ఫ్రై చేసుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొతిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోయే "ఎగ్ సేమియా ఉప్మా" రెడీ అవుతుంది!