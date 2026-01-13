ETV Bharat / offbeat

బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అద్దిరిపోయే "ఎగ్ సేమియా ఉప్మా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

ఎగ్ నూడుల్స్​ను మించిన టేస్ట్​ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Egg Semiya Upma Recipe
Egg Semiya Upma Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 13, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Egg Semiya Breakfast Recipe : నార్మల్​గా మనందరం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, బోండా, వడ, రవ్వ ఉప్మా వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది సింపుల్​గా అయిపోతుందని సేమియా ఉప్మాను ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అదే సేమియా ఉప్మాను రెగ్యులర్ చేసుకునేలా కాకుండా కాస్త మార్చి కోడిగుడ్డుతో ఇలా "ఎగ్ సేమియా ఉప్మా" ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది! ఎగ్ నూడుల్స్ కంటే కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఇది బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్​ స్నాక్​గానూ సూపర్ ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ ఎగ్ సేమియా ఉప్మాను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - సేమియా
  • ఒక టీస్పూన్ - నూనె
  • కొద్దిగా - ఉప్పు

Egg Semiya Upma Recipe
సేమియా (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి లైట్​గా వేడయ్యాక సేమియాను వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇలా కాస్త నూనె వేసి వేయించుకోవడం వల్ల సేమియా ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది.
  • అనంతరం అదే పాన్​లో మూడు కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • నీళ్లు కాస్త బాయిల్ అయ్యాక అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న సేమియాను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
Egg Semiya Upma Recipe
కోడిగుడ్లు (Getty Images)
  • అలాగని సేమియాను మరీ మెత్తగా ఉడికించుకోవద్దు. 70 నుంచి 80 శాతం ఉడికితే సరిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • సేమియాను ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఉడికిన సేమియాను స్టెయినర్​లో వేసి అదనపు వాటర్​ను వడకట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత వెంటనే స్టెయినర్​లోనే ఉన్న సేమియాను ఒకసారి నార్మల్​ వాటర్​తో కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. లేదంటే ఆ వేడికి సేమియా మెత్తగా ఉడికిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్ ఫ్రైని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Egg Semiya Upma Recipe
మిరియాలు (Getty Images)

ఎగ్ ఫ్రై కోసం :

  • ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • మూడు - గుడ్లు
  • చిటికెడు - పసుపు
  • అర టీస్పూన్ - కారం
  • పావు టీస్పూన్ - మిరియాల పొడి
Egg Semiya Upma Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడయ్యాక కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి పోసుకోవాలి. ఆపై అందులో పసుపు, కారం, మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా ఒక నిమిషం అలాగే ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గరిటెతో స్లోగా కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • అయితే, ఎగ్ మిశ్రమాన్ని కలిపేటప్పుడు మరీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కాకుండా కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా ఉండేలా కట్ చేసుకుని కలుపుతూ కాస్త గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఎగ్​ సేమియా ఉప్మాను రెడీ చేసుకోవాలి.

Egg Semiya Upma Recipe
క్యారెట్ (Getty Images)

ఎగ్​ సేమియా కోసం :

  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఏడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • ఒకటి - చిన్న సైజ్ ఉల్లిపాయ
  • కొద్దిగా - సన్నని క్యారెట్ తరుగు
  • రెండు చెంచాలు - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • కొన్ని - క్యాప్సికం ముక్కలు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు, కారం
  • కొంచెం - మిరియాలపొడి
  • కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
Egg Semiya Upma Recipe
మసాలాలు (Getty Images)
  • ఎగ్ సేమియా తయారీకి స్టవ్ మీద ఎగ్ ఫ్రై చేసుకున్న పాన్​నే ఉంచి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవి వేగి పచ్చివాసన పోయాక అందులో సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్ తరుగు, క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్​ మీద ఒక నిమిషం సేపు కలుపుతూ అన్నింటినీ బాగా వేయించాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి వేసి కలుపుతూ మరో నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Egg Semiya Upma Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఉడికించి పక్కన ఉంచి సేమియా, ఎగ్ ఫ్రై వేసి మసాలా మిశ్రమం మొత్తం సేమియాకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆవిధంగా ఫ్రై చేసుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొతిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అద్దిరిపోయే "ఎగ్ సేమియా ఉప్మా" రెడీ అవుతుంది!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

