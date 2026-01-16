చద్దన్నంతో అద్దిరిపోయే "ఎగ్ పులావ్" - పావుగంటలోనే రెడీ! - టేస్ట్ సూపర్!
రాత్రి వండిన అన్నం మిగిలిందా? - ఇలా 'ఎగ్ పులావ్' చేయండి! - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : January 16, 2026 at 1:38 PM IST
Egg Pulao Recipe in Telugu : నార్మల్గా చాలా మంది ఇళ్లలో రాత్రి వండిన 'అన్నం' మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. ఉదయాన్నే చద్దన్నం తినాలంటే ఇంట్లో వారంతా నో అంటుంటారు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు. అస్సలే ముట్టుకోరు. దాంతో మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని పడేయలేక అమ్మలే తినేస్తుంటారు. ఇంకా మిగిలితే బాధతో పడేస్తుంటారు. మీ ఇంట్లోనూ రాత్రి వండిన అన్నం మిగిలిపోతుందా? అయితే, డోంట్వర్రీ మీకోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, చద్దన్నంతో అద్దిరిపోయే "ఎగ్ పులావ్". ఇందుకోసం మీరు పెద్దగా శ్రమించాల్సిన పని కూడా లేదు. కేవలం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే ఈ రుచికరమైన పులావ్ను రెడీ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ ఎగ్ పులావ్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మిగిలిన అన్నం - ఒక కప్పు
- నూనె - తగినంత
- బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
- కోడిగుడ్లు - ఐదు
- ఉల్లిపాయలు - ఒకట్రెండు
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- లవంగాలు - నాలుగైదు
- యాలకులు - నాలుగైదు
- జీలకర్ర - అర చెంచా
- పసుపు - కొద్దిగా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - కొద్దిగా
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- కారం - టేస్ట్కి సరిపడా
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పుదీనా తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఎగ్ పులావ్ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చీలను నిలువుగా చీలికల్లా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక బౌల్లో మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని పొల్లులుపొల్లులుగా విడగొట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను పైపొట్టు తొలగించి, నాలుగు వైపులా చాకుతో చిన్న గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కాస్త నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపు, కారం, కసూరీ మేతి వేసి అందులో గాట్లు పెట్టుకున్న గుడ్లను ఫ్రై చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో పులావ్కి మరికొద్దిగా నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, గరంమసాలా, పసుపు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసి మసాలా మిశ్రమం వాటికి పట్టేలా కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ మసాలా పేస్టు గుడ్లకు పట్టిన తర్వాత పొడిపొడిగా చేసి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని వేసి పులిహోరలా ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. అంటే, ఆ మిశ్రమం మొత్తం రైస్కు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా పైన సన్నని కొత్తిమీరు, పుదీనా తరుగు చల్లుకుని దింపేసుకుంటే సరి.
- అంతే, మిగిలిన అన్నంతో నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఎగ్ పులావ్" మీ ముందు ఉంటుంది!
- రాత్రి మిగిలిన అన్నం తిననివారికి ఈ పులావ్ చేసి పెట్టారంటే వావ్ సూపర్ అంటూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
- పిల్లలకు లంచ్ బాక్స్ పెట్టడానికి కూడా ఈ పద్ధతిలో వేడి అన్నంతో రుచికరమైన పులావ్ చేసి పెట్టొచ్చు. ఎప్పుడూ ఒకే తీరు లంచ్తో పిల్లలు బోర్ ఫీలవుతుంటే ఇలా చేసి పెడితే తృప్తిగా తినేస్తారు.
- ఈ రెసిపీ పిల్లలకు మాత్రమే కాకుండా, వంట చేయడానికి ఇబ్బంది పడే బ్యాచిలర్స్కు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి దీన్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
