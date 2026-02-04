ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే నయా 'బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ' - ఘాటుగా, కమ్మగా "ఎగ్ పెప్పర్ పోహా"!
రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ బోర్ కొట్టాయా? - మీ కోసమే ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ!
Published : February 4, 2026 at 12:05 PM IST
Egg Pepper Poha Recipe in Telugu : "పోహా" పేరుకు ఉత్తరాది వంటకమైన అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు దీనిని తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. రుచితో పాటు తేలికగా జీర్ణమవ్వడం, పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ అటుకుల వంటకాలపై ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. పైగా, ఎక్కువగా కష్టపడకుండా చాలా తక్కువ టైమ్లోనే ఈ వంటకాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్యానికీ ఎన్నో రకాలుగా మేలు చేస్తాయి అటుకులు.
ఇకపోతే నార్మల్గా ఎక్కువ మంది అటుకులతో ఉప్మా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, దీన్ని ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "ఎగ్ పెప్పర్ పోహా". కోడిగుడ్డు కాంబినేషన్లో తయారయ్యే ఈ పోహా రెసిపీ మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. చాలా తక్కువ టైమ్లో ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నయా పోహా రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - ఒక పెద్ద కప్పు
- ఎగ్స్ - రెండు
- ఉల్లిపాయలు - ఒకట్రెండు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- చికెన్ మసాలా - ఒక స్పూన్
- పసుపు - చిటికెడు
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ముక్కలు - రెండు చెంచాలు
- కలర్ క్యాప్సికమ్ ముక్కలు - చిన్న కప్పు
- నిమ్మరసం - ఒక చెంచా
- నూనె - తగినంత
- గరంమసాలా - ఒక చిన్న చెంచా
- కారం - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
కర్ణాటక స్పెషల్ "టిఫెన్ చట్నీ" - ఇడ్లీ, బోండా, దోశ ఎందులోకైనా అదుర్స్!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మందపాటి అటుకులను తీసుకుని లైట్గా కడిగి, చాలా కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న కప్పు పరిమాణంలో కలర్ క్యాప్సికమ్ ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, ఒక చిన్న గిన్నెలో కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి పోసుకుని కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి కాస్త కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ను జత చేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, కారం, గరంమసాలా, చికెన్ మసాలా, కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి లైట్గా కలిపి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాలు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గనివ్వాలి.
- ఎగ్ మిశ్రమం మగ్గిన తర్వాత ఒకసారి కలిపి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న కలర్ క్యాప్సికమ్ ముక్కలు జత చేసి మసాలా మిశ్రమం వాటికి పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులో నానబెట్టుకున్న అటుకులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ముక్కలు, కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకుని ఎగ్ మిశ్రమం అటుకుల్లో కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక నిమిషం పాటు సన్నని సెగ మీద కలుపుతూ ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఘాటుగా, కమ్మగా నోరూరించే "ఎగ్ పెప్పర్ పోహా" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ స్టైల్లో పోహా ట్రై చేయండి. ఇది రొటీన్గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
సింపుల్ మెథడ్లో టేస్టీ "సేమియా ఉప్మా" - ఇలా చేస్తే చల్లారినా పొడిపొడిగానే!
కమ్మని "చికెన్ పులిహోర" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది - తయారీ ఈజీ!