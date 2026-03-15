నయా స్టైల్ "ఎగ్ పెప్పర్ పోహా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

అటుకులు, కోడిగుడ్ల కాంబినేషన్​లో నోరూరించే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Published : March 15, 2026 at 12:35 PM IST

Egg Pepper Poha in Telugu : పోహాను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే దీన్ని ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలన్నా ఎవరికైనా బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈరోజు మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే ఎగ్​ పెప్పర్ పోహా. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇక పిల్లలకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుంది. దీనిని నిమిషాల్లోనే ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఎగ్ పెప్పర్​ పోహా ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చికెన్ మసాలా - 1 స్పూన్
  • కోడిగుడ్లు - 2
  • పసుపు - చిటికెడు
  • నిమ్మరసం - 1 స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు - 2 స్పూన్లు
  • కలర్ క్యాప్సికం ముక్కలు - పావు కప్పు
ఎగ్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ ముందుగా ఓ గిన్నెలో కప్పు అటుకులు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాప్సింకను తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఓ చిన్న గిన్నెలో రెండు కోడిగుడ్లను పగలగొట్టి వేయాలి.
కలర్ క్యాప్సికం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా వేగాక ఒక స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు పసుపు, రుచికి సరిపడా కారం వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, ఒక స్పూన్ చికెన్ మసాలా, కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం నానబెట్టుకున్న అటుకులు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు స్పూన్ల స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి. 2 నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే ఎగ్ పెప్పర్ పోహ రెడీ అయినట్లే!
కారం (Getty Images)
  • మీరు ఈ పోహాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే కోడిగుడ్లు, అటుకులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

