పిల్లలకు నచ్చేలా "ఎగ్ పాస్తా" - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా బెస్ట్ - ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్!
- యమ్మీ యమ్మీ రుచితో పాస్తా రెసిపీ - ఎగ్ కాంబోలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Egg Pasta Recipe: పాస్తా పేరు చెబితే చాలు నోట్లో నీళ్లూరాల్సిందే. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. కారణం యమ్మీ యమ్మీగా ఉంటుంది. అయితే పాస్తాను రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా ఎగ్ కాంబోతో ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఒక్కసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవుతారు. ఈ పాస్తా బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్ ఎలాగైనా బాగుంటుంది. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్ పాస్తా రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మాక్రోనీ పాస్తా - 2 కప్పులు
- కోడిగుడ్లు - 5
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- నూనె - తగినంత
- బటర్ - 50 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- క్యాప్సికం - 1
- టమాటా - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - పొడి - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- టమాటా కెచప్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి లీటర్ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు అర టీస్పూన్ ఉప్పు, పాస్తా వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- పాస్తా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి నీటిని వంపి పాస్తాను పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు పాస్తాకు కావాల్సిన టమాటా, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, క్యాప్సికం, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదే విధంగా ఓ బౌల్లోకి కోడిగుడ్లు పగులగొట్టి వేసుకోవాలి. అందులోకి అర టీస్పూన్ ఉప్పు, పావు టీస్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి బీట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బీట్ చేసిన ఎగ్ మిశ్రమం ఉంచి కలుపుతూ చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఎగ్ అంతా చిన్న ముక్కలుగా ఫ్రై అయినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్లో బటర్ వేసి కరిగించాలి.
- బటర్ పూర్తిగా మెల్ట్ అయిన తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అల్లం, వెల్లుల్లి మంచిగా వేగాక ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ను ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి ఉడికించాలి.
- టమాటాలు మెత్తబడ్డాక ఉప్పు, మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, గరం మసాలా వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత టమాటా కెచప్ వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి. మంటను లో-ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించిన పాస్తా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమం వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ పాస్తా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- ఎగ్ మిశ్రమాన్ని మరీ సన్నని ముక్కలుగా కాకుండా కాస్త పెద్దగా ఉండేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పాస్తాను మీరు రెగ్యులర్ పద్ధతిలోనే ఉడికించి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెడితే అందులో ఉండే నీరు పోతుంది.
- గ్రీన్ క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా ఎల్లో, రెడ్ ఇలా ఏ కలర్ అయినా వాడొచ్చు. అలాగే కావాలనుకుంటే క్యారెట్, క్యాబేజీని కూడా సన్నగా తరిగి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ మీరు వెజ్ లవర్స్ అయితే కోడిగుడ్లు వదిలేసి మిగిలిన ప్రాసెస్లో చేసుకుంటే డెలిషియస్ పాస్తా రెడీ.
