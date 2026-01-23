ETV Bharat / offbeat

పిల్లలకు నచ్చేలా "ఎగ్​ పాస్తా" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​ - ప్రిపరేషన్​ చాలా సింపుల్​!

- యమ్మీ యమ్మీ రుచితో పాస్తా రెసిపీ - ఎగ్​ కాంబోలో ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Egg Pasta Recipe
Egg Pasta Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Egg Pasta Recipe: పాస్తా పేరు చెబితే చాలు నోట్లో నీళ్లూరాల్సిందే. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. కారణం యమ్మీ యమ్మీగా ఉంటుంది. అయితే పాస్తాను రెగ్యులర్​ పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా ఎగ్​ కాంబోతో ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఒక్కసారి ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవుతారు. ఈ పాస్తా బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్​ ఎలాగైనా బాగుంటుంది. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్​గా చేస్తారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్​ పాస్తా రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Egg Pasta Recipe
పాస్తా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మాక్రోనీ పాస్తా - 2 కప్పులు
  • కోడిగుడ్లు - 5
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • నూనె - తగినంత
  • బటర్​ - 50 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • క్యాప్సికం - 1
  • టమాటా - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • టమాటా కెచప్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Egg Pasta Recipe
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి లీటర్​ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, పాస్తా వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • పాస్తా పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి నీటిని వంపి పాస్తాను పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు పాస్తాకు కావాల్సిన టమాటా, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, క్యాప్సికం, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Egg Pasta Recipe
బటర్​ (Getty Images)
  • అదే విధంగా ఓ బౌల్​లోకి కోడిగుడ్లు పగులగొట్టి వేసుకోవాలి. అందులోకి అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, పావు టీస్పూన్​ మిరియాల పొడి వేసి బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 1 టేబుల్​ స్పూన్​ నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బీట్​ చేసిన ఎగ్​ మిశ్రమం ఉంచి కలుపుతూ చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Egg Pasta Recipe
అల్లం - వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఎగ్​ అంతా చిన్న ముక్కలుగా ఫ్రై అయినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లో బటర్​ వేసి కరిగించాలి.
  • బటర్​ పూర్తిగా మెల్ట్​ అయిన తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అల్లం, వెల్లుల్లి మంచిగా వేగాక ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ను ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి ఉడికించాలి.
Egg Pasta Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • టమాటాలు మెత్తబడ్డాక ఉప్పు, మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​, గరం మసాలా వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత టమాటా కెచప్​ వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి. మంటను లో-ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఉడికించిన పాస్తా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్​ మిశ్రమం వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్​ పాస్తా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Egg Pasta Recipe
ఎగ్​ పాస్తా (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • ఎగ్​ మిశ్రమాన్ని మరీ సన్నని ముక్కలుగా కాకుండా కాస్త పెద్దగా ఉండేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పాస్తాను మీరు రెగ్యులర్​ పద్ధతిలోనే ఉడికించి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెడితే అందులో ఉండే నీరు పోతుంది.
  • గ్రీన్​ క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా ఎల్లో, రెడ్​ ఇలా ఏ కలర్​ అయినా వాడొచ్చు. అలాగే కావాలనుకుంటే క్యారెట్​, క్యాబేజీని కూడా సన్నగా తరిగి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ మీరు వెజ్​ లవర్స్​ అయితే కోడిగుడ్లు వదిలేసి మిగిలిన ప్రాసెస్​లో చేసుకుంటే డెలిషియస్​ పాస్తా రెడీ.

పచ్చి టమాటాలతో కిర్రాక్​ "పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ - పిల్లలూ తింటారు!

పాలకూరతో ధనాధన్ రెసిపీ - పొట్ట లైట్​గా, మనసు నిండుగా!

TAGGED:

EGG PASTA RECIPE
TASTY AND SPICY EGG PASTA
TASTY AND SPICY EGG PASTA MAKING
ఎగ్​ పాస్తా రెసిపీ
EGG PASTA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.