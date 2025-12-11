ఎగ్స్తో కరకరలాడే "ఆమ్లెట్ పకోడీలు" - కిర్రాక్ ఉంటాయి - పది నిమిషాల్లో రెడీ!
-ఆనియన్, క్యాబేజీ అంటూ వాటితోనే పకోడీలు చేసుకుంటున్నారా? - ఓసారి ఇలా ఎగ్స్తో చేసుకోండి, కిర్రాక్గా ఉంటాయి!
Published : December 11, 2025 at 1:10 PM IST
Egg Omelette Pakoda: క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే పకోడీలు అంటే ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు మెజార్టీ పీపుల్. అయితే పకోడీలను చాలా మంది ఎన్నెన్నో రకాలుగా చేస్తుంటారు. ఆనియన్, క్యాబేజీ, పాలక్, ఎగ్ ఇలా ఎన్నో వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. వీటన్నింటిని పక్కన పెడితే మీరు ఎప్పుడైనా ఆమ్లెట్ పకోడీలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. కిర్రాక్గా ఉంటాయి. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే. కేవలం నాలుగు ఎగ్స్ ఉంటే చాలు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఆమ్లెట్ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కోడిగుడ్లు - 4
- శనగపిండి - 6 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- శనగపిండిని ముందుగా జల్లించి తీసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి వేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఎల్లో, వైట్ మిశ్రమం అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక శనగపిండి వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- శనగపిండిని ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, గరం మసాలా, ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని చిన్న గరిటెతో అక్కడక్కడ కొద్దిగా పోసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా వేయించుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన ఎగ్ మిశ్రమాన్ని కూడా ఇలానే ఆయిల్లో వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఇలా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక ప్లేట్లోకి వేసుకుని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ ఆమ్లెట్ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పైన చెప్పిన కొలతల ప్రకారం మాత్రమే కాకుండా మీరు కావాలనుకునే దాని ప్రకారం తీసుకుంటే సరి.
- ఎగ్స్ను బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. అలాగే శనగపిండిని ఉండలు లేకుండా కలుపుకుంటే నూనెలో వేసినప్పుడు బాగా కాలతాయి. అదే శనగపిండి సరిగ్గా కలపకపోతే ఉండలుగా ఉండి నూనెలో వేసినప్పుడు సరిగ్గా ఉడకవు.
- కారం వద్దనుకుంటే మీరు తినే కారానికి సరిపడా పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్" - పావుగంటలో రెడీ - బ్యాచిలర్స్కు ఈజీ!
ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉంటే మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పావు గంటలో రెడీ!