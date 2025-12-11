Telangana Panchayat Elections Results2025

ఎగ్స్​తో కరకరలాడే "ఆమ్లెట్​ పకోడీలు" - కిర్రాక్​ ఉంటాయి - పది నిమిషాల్లో రెడీ!

-ఆనియన్​, క్యాబేజీ అంటూ వాటితోనే పకోడీలు చేసుకుంటున్నారా? - ఓసారి ఇలా ఎగ్స్​తో చేసుకోండి, కిర్రాక్​గా ఉంటాయి!

Egg Omelette Pakoda
Egg Omelette Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 1:10 PM IST

Choose ETV Bharat

Egg Omelette Pakoda: క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే పకోడీలు అంటే ఏజ్​తో సంబంధం లేకుండా ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు మెజార్టీ పీపుల్​. అయితే పకోడీలను చాలా మంది ఎన్నెన్నో రకాలుగా చేస్తుంటారు. ఆనియన్​, క్యాబేజీ, పాలక్​, ఎగ్​ ఇలా ఎన్నో వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. వీటన్నింటిని పక్కన పెడితే మీరు ఎప్పుడైనా ఆమ్లెట్​ పకోడీలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​గా ఉంటాయి. ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా సులువే. కేవలం నాలుగు ఎగ్స్​ ఉంటే చాలు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఆమ్లెట్​ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Egg Omelette Pakoda
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కోడిగుడ్లు - 4
  • శనగపిండి - 6 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టేబుల్​స్పూన్​
Egg Omelette Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • శనగపిండిని ముందుగా జల్లించి తీసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి వేసుకుని బాగా బీట్​ చేసుకోవాలి. ఎల్లో, వైట్​ మిశ్రమం అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక శనగపిండి వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
Egg Omelette Pakoda
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • శనగపిండిని ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, గరం మసాలా, ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని చిన్న గరిటెతో అక్కడక్కడ కొద్దిగా పోసుకోవాలి.
Egg Omelette Pakoda
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా వేయించుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన ఎగ్​ మిశ్రమాన్ని కూడా ఇలానే ఆయిల్​లో వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నీ ప్రిపేర్​ చేసుకున్నాక ప్లేట్​లోకి వేసుకుని టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్​ ఆమ్లెట్​ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Egg Omelette Pakoda
ఎగ్​ ఆమ్లెట్​ పకోడీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పైన చెప్పిన కొలతల ప్రకారం మాత్రమే కాకుండా మీరు కావాలనుకునే దాని ప్రకారం తీసుకుంటే సరి.
  • ఎగ్స్​ను బాగా బీట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే శనగపిండిని ఉండలు లేకుండా కలుపుకుంటే నూనెలో వేసినప్పుడు బాగా కాలతాయి. అదే శనగపిండి సరిగ్గా కలపకపోతే ఉండలుగా ఉండి నూనెలో వేసినప్పుడు సరిగ్గా ఉడకవు.
  • కారం వద్దనుకుంటే మీరు తినే కారానికి సరిపడా పచ్చిమిర్చిని యాడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

