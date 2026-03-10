ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లోనే టేస్టీ టేస్టీ "ఎగ్​ మంచూరియా" - ఫాస్ట్​ఫుడ్​ సెంటర్స్​కు కూడా వెళ్లరు!

-పిల్లలు ఇష్టంగా తినే టేస్టీ మంచూరియా - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Egg Manchurian Recipe
Egg Manchurian Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Egg Manchurian Recipe: ఫాస్ట్​ఫుడ్​ రెసిపీలలో మంచూరియా ఒకటి. వెజ్​, చికెన్​ అంటూ ఎవరికి నచ్చింది వారు ఆర్డర్​ పెట్టుకుని తినేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకం మంచూరియా కాకుండా ఓసారి ఉడికించిన కోడిగుడ్లతో ఇంట్లోనే చేసుకోండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేంత టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా ఇంట్లోనే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అతి తక్కువ పదార్థాలతో తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనిని ఒక్కసారి టేస్ట్​ చేస్తే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఎగ్​ మంచూరియా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Egg Manchurian Recipe
Egg Manchurian Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కోడిగుడ్లు - 4
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • మైదా - 2 టీస్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Egg Manchurian Recipe
Egg Manchurian Recipe (Getty Images)

మంచూరియా కోసం:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • టమాటా సాస్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • సోయా సాస్​ - 1 టీస్పూన్​
  • వెనిగర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Egg Manchurian Recipe
Egg Manchurian Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కోడిగుడ్లను ఉడికించి పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని ఓ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఎగ్​ తురుములోకి ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, మైదా, కార్న్​ఫ్లోర్​, కొత్తిమీర వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. కార్న్​ఫ్లోర్​ లేకపోతే దాని బదులు బియ్యప్పిండి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ రౌండ్​ బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని బాల్స్​లాగా చేసి రెడీగా పెట్టాలి.
Egg Manchurian Recipe
Egg Manchurian Recipe (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బాల్స్​ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • ఈ ఎగ్​ బాల్స్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన బాల్స్​ను కూడా వేయించి తీసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • టాసింగ్​ కోసం అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఓ చిన్న గిన్నెలోకి కార్న్​ఫ్లోర్​, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
Egg Manchurian Recipe
Egg Manchurian Recipe (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఇవి మగ్గినాక టమాటా సాస్​, సోయా సాస్​, వెనిగర్​, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, కారం వేసి ఓసారి కలిపి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కార్న్​ఫ్లోర్​ వాటర్​ పోసి కలిపి ఉడికించాలి. ఈ మిశ్రమం దగ్గరపడినాక ఫ్రై చేసిన ఎగ్​ బాల్స్​ వేసి హై ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు టాస్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్​ మంచూరియా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Egg Manchurian Recipe
Egg Manchurian Recipe (Getty Images)

