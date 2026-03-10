ఇంట్లోనే టేస్టీ టేస్టీ "ఎగ్ మంచూరియా" - ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్స్కు కూడా వెళ్లరు!
-పిల్లలు ఇష్టంగా తినే టేస్టీ మంచూరియా - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : March 10, 2026 at 5:53 PM IST
Egg Manchurian Recipe: ఫాస్ట్ఫుడ్ రెసిపీలలో మంచూరియా ఒకటి. వెజ్, చికెన్ అంటూ ఎవరికి నచ్చింది వారు ఆర్డర్ పెట్టుకుని తినేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకం మంచూరియా కాకుండా ఓసారి ఉడికించిన కోడిగుడ్లతో ఇంట్లోనే చేసుకోండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేంత టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా ఇంట్లోనే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అతి తక్కువ పదార్థాలతో తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనిని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా ఎగ్ మంచూరియా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కోడిగుడ్లు - 4
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- మైదా - 2 టీస్పూన్లు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
మంచూరియా కోసం:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 2
- టమాటా సాస్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- సోయా సాస్ - 1 టీస్పూన్
- వెనిగర్ - 1 టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కోడిగుడ్లను ఉడికించి పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని ఓ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఎగ్ తురుములోకి ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, మైదా, కార్న్ఫ్లోర్, కొత్తిమీర వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ లేకపోతే దాని బదులు బియ్యప్పిండి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ రౌండ్ బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని బాల్స్లాగా చేసి రెడీగా పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- ఈ ఎగ్ బాల్స్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన బాల్స్ను కూడా వేయించి తీసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- టాసింగ్ కోసం అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఓ చిన్న గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లోర్, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి మగ్గినాక టమాటా సాస్, సోయా సాస్, వెనిగర్, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, కారం వేసి ఓసారి కలిపి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ పోసి కలిపి ఉడికించాలి. ఈ మిశ్రమం దగ్గరపడినాక ఫ్రై చేసిన ఎగ్ బాల్స్ వేసి హై ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు టాస్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ మంచూరియా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
