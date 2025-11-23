ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "ఎగ్ లబబ్దార్" - నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​ - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్​!

కోడిగుడ్లతో ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Egg Lababdar
Egg Lababdar (ETV Bharat)
Egg Lababdar Making : సింపుల్​గా, అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రెసీపీల్లో ఎగ్​ కర్రీ ఒకటి. దీనిని వివిధ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. అయితే ఓసారి ఇలా ఎగ్​ లబబ్దార్​ ట్రై చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. అన్నం, రోటీ, చపాతీ ఇలా దేనికైనా సూపర్ కాంబినేషన్. దీనిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో ఓసారి చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఘుమఘుమలాడే ఎగ్ లబబ్దార్​ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Egg Lababdar
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • టమోటాలు - 2
  • జీడిపప్పు - 6
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • అల్లం ముక్క - 1
  • పెరుగు - 3 టీ స్పూన్లు
  • కోడిగుడ్లు - 4
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కసూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Egg Lababdar
అల్లంవెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టమోటాలను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఆరు జీడిపప్పు పలుకులు, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక అల్లం ముక్క వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Egg Lababdar
కారం, ఆవాలు , జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ప్యూరీ వేసి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు టీ స్పూన్ల పెరుగు వేయాలి. పెరుగు అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Egg Lababdar
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అలాగే ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
  • మరోవైపు నాలుగు కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి వేయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Egg Lababdar
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కసూరిమెంతి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి ఎగ్​ లబబ్దార్ తయారైనట్లే!
  • ఈ కర్రీ అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీ, పుల్కాలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

