నోరూరించే "ఎగ్ లబబ్దార్" - నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్ - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్!
కోడిగుడ్లతో ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 2:29 PM IST
Egg Lababdar Making : సింపుల్గా, అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రెసీపీల్లో ఎగ్ కర్రీ ఒకటి. దీనిని వివిధ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. అయితే ఓసారి ఇలా ఎగ్ లబబ్దార్ ట్రై చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. అన్నం, రోటీ, చపాతీ ఇలా దేనికైనా సూపర్ కాంబినేషన్. దీనిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో ఓసారి చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఘుమఘుమలాడే ఎగ్ లబబ్దార్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
పాతబస్తీ "మటన్ కర్రీ" - ఈ వరల్డ్ ఫేమస్ డిష్ మీరూ ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
- టమోటాలు - 2
- జీడిపప్పు - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- అల్లం ముక్క - 1
- పెరుగు - 3 టీ స్పూన్లు
- కోడిగుడ్లు - 4
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- గరం మసాలా పొడి - అర టీ స్పూన్
- కసూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టమోటాలను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఆరు జీడిపప్పు పలుకులు, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక అల్లం ముక్క వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ప్యూరీ వేసి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు టీ స్పూన్ల పెరుగు వేయాలి. పెరుగు అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
- మరోవైపు నాలుగు కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి వేయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కసూరిమెంతి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి ఎగ్ లబబ్దార్ తయారైనట్లే!
- ఈ కర్రీ అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీ, పుల్కాలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
స్పంజీ, జ్యూసీ "రసగుల్లాలు" - బెంగాలీ స్టైల్లో ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
చల్లని వేళ "మిరియాల పప్పుచారు" - ఘాటు ఘాటుగా గొంతులోకిదిగుతుంది!