ఇడ్లీ పిండితో "ఎగ్ కారం దోశ" - క్రిస్పీ క్రిస్పీగా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
- రోజూ ఇడ్లీలు తిని బోర్ కొడుతోందా? - ఇలా వెరైటీగా ఎగ్ దోశ ట్రై చేయండి!
Published : April 7, 2026 at 5:59 PM IST
Crispy Egg Karan Dosa with Idli Pindi: హెల్దీ టిఫెన్స్లో ఇడ్లీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే పిండిని కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, రెగ్యులర్గా ఇడ్లీలు చేసుకున్నా కొన్నిసార్లు పిండి మిగిలిపోతుంది. దాంతో ఏం చేయాలో తెలియక చాలా మంది పడేయడం చేస్తుంటారు. అలాంటి టైమ్లో పిండి వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ క్రిస్పీ ఎగ్ కారం దోశ ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా చేసుకునే దోశల కన్నా ఈ దోశలు మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇడ్లీ పిండితో నోరూరించే ఈ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడే చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
కారం కోసం:
- ఎండుమిరపకాయలు - 20
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- చిన్న ఉల్లిపాయలు - 15
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - కొద్దిగా
ఎగ్ దోశ కోసం:
- కోడిగుడ్లు - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఈ దోశ కోసం కారం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం గిన్నెలోకి ఎండుమిరపకాయలు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీరు పోసి సుమారు గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన ఎర్ర మిరపకాయలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చిన్న ఉల్లిపాయలు, ఉప్పు, చింతపండు వేసి అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా రుబ్బి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలోకి ఇడ్లీ పిండి తీసుకుని అంతా కలుపుకుని రెడీగా ఉంచాలి. ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం కాగిన తర్వాత ఇడ్లీ పిండిని వేసి దోశ మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ దోశను కాస్త మందంగానే వేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా దోశ పిండిని వేసుకున్నాక అంచుల వెంబడి నెయ్యి అప్లై చేసి ఓ నిమిషం పాటు కాల్చుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన ఎండుమిర్చి పేస్ట్ వేసి అప్లై చేయాలి. అనంతరం ఒక ఎగ్ను బ్రేక్ చేసి దోశ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి. చివరగా మిరియాల పొడి, ఉప్పును లైట్గా స్ప్రింకిల్ చేసి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- దోశ ఒక వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపును నిధానంగా తిప్పి మరికాసేపు వేయించాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీ పిండితో ఎగ్ కారం దోశ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
