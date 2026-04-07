ఇడ్లీ పిండితో "ఎగ్​ కారం దోశ" - క్రిస్పీ క్రిస్పీగా టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది​!

- రోజూ ఇడ్లీలు తిని బోర్ కొడుతోందా? - ఇలా వెరైటీగా ఎగ్ దోశ ట్రై చేయండి!

Egg Karan Dosa with Idli Pindi (Getty Images)
Published : April 7, 2026 at 5:59 PM IST

Crispy Egg Karan Dosa with Idli Pindi: హెల్దీ టిఫెన్స్​లో ఇడ్లీ ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే పిండిని కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్​ చేసుకుని ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, రెగ్యులర్​గా ఇడ్లీలు చేసుకున్నా కొన్నిసార్లు పిండి మిగిలిపోతుంది. దాంతో ఏం చేయాలో తెలియక చాలా మంది పడేయడం చేస్తుంటారు. అలాంటి టైమ్​లో పిండి వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ క్రిస్పీ ఎగ్ కారం​ దోశ ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే​ దోశల కన్నా ఈ దోశలు మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. మరి ఆలస్యం ​ చేయకుండా ఇడ్లీ పిండితో నోరూరించే ఈ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడే చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

కారం కోసం:

  • ఎండుమిరపకాయలు - 20
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు - 15
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - కొద్దిగా
ఎగ్​ దోశ కోసం:

  • కోడిగుడ్లు - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఈ దోశ కోసం కారం ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం గిన్నెలోకి ఎండుమిరపకాయలు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీరు పోసి సుమారు గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన ఎర్ర మిరపకాయలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చిన్న ఉల్లిపాయలు, ఉప్పు, చింతపండు వేసి అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా రుబ్బి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి ఇడ్లీ పిండి తీసుకుని అంతా కలుపుకుని రెడీగా ఉంచాలి. ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం కాగిన తర్వాత ఇడ్లీ పిండిని వేసి దోశ మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ దోశను కాస్త మందంగానే వేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా దోశ పిండిని వేసుకున్నాక అంచుల వెంబడి నెయ్యి అప్లై చేసి ఓ నిమిషం పాటు కాల్చుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన ఎండుమిర్చి పేస్ట్​ వేసి అప్లై చేయాలి. అనంతరం ఒక ఎగ్​ను బ్రేక్​ చేసి దోశ మొత్తం స్ప్రెడ్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, క్యారెట్​ తురుము వేసుకోవాలి. చివరగా మిరియాల పొడి, ఉప్పును లైట్​గా స్ప్రింకిల్​ చేసి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • దోశ ఒక వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపును నిధానంగా తిప్పి మరికాసేపు వేయించాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీ పిండితో ఎగ్​ కారం దోశ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
