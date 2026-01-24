అద్దిరిపోయే "నాన్వెజ్ స్నాక్" - రుచికరమైన 'కోడిగుడ్డు నల్లకారం వేపుడు'
ఎగ్ ఫ్రై ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ ఎప్పుడూ మర్చిపోరు!
egg_nallakaram_podi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 9:51 AM IST
EGG NALLAKARAM PODI : ఎగ్ ఫ్రై అనగానే నూనె వేసి ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి ఫ్రై చేసి ఎగ్స్ కొట్టి పోస్తుంటారు. ఇలా చేసే ఎగ్ ఫ్రై ముక్కలు ఒక్కో సారి కంటి కూడా కనిపించనంతగా కర్రీలో కలిసిపోతుంటాయి. కానీ, ఇలాంటి నల్లకారం ఎగ్ ఫ్రై ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ట్రై చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఈ రెసిపీ ఎప్పటికీ మర్చిపోని విధంగా టేస్టీగా ఉంటుంది.
కర్ణాటక స్పెషల్ "మసాలా చిత్రాన్నం" - ఈ పండగ వేళ ఇలా ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఎగ్స్ - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - పావు స్పూన్
- నల్ల కారం కోసం :
- నెయ్యి - 1 స్పూన్
- పొట్టు మినప్పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- మెంతులు - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 15
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- వెలుల్లి - 12
కర్రీ కోసం :
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- టమోటా - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- తయారీ విధానం :
ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఎగ్స్ కొట్టి అందులో ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. బాగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని మూతపెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై పెద్ద పాత్ర పెట్టుకుని నీళ్లు పోసుకుని ఓ స్టాండ్ పెట్టి దానిపై కోడిగుడ్డు మిశ్రమాన్ని నింపిన గిన్నె పెట్టుకోవాలి. పెద్ద పాత్రపై మూతపెట్టి స్టీమ్పై ఉడికించుకోవాలి.
- ఇపుడు నల్ల కారం తయారీ కోసం కడాయిలో 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని పొట్టు మినప్పప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర బాగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత మెంతులు వేసుకోవాలి. కారానికి తగ్గట్టుగా ఎండు మిర్చి వేసుకుని వేయించి కొద్దిగా చింతపండు రెబ్బలు వేసుకుని వేయించిన తర్వాత చివరగా కరివేపాకు వేసుకుని కలిపి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. వెలుల్లి కూడా వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత పోపు గింజలు వేసుకుని ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని సాఫ్ట్గా అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ఉప్పు, పసుపు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ బాగా మగ్గించుకోవాలి.
- ఇపుడు నీటి ఆవిరిపై ఉడికించిన ఎగ్ మిశ్రమాన్ని డీ మౌల్డ్ చేసుకుని పనీర్ ముక్కల సైజులో కట్ చేసుకోవాలి. టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ ముక్కలను వేసుకుని మృదువుగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. నూనెలో వేగిన తర్వాత నల్ల కారం వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అంతా బాగా కలిసేలా, కారం ముక్కలకు బాగా పట్టేలా మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే చాలు! చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి దించుకోవాలి. అంతే! ఎంతో రుచికరమైన నల్లకారం ఎగ్ స్నాక్స్ రెడీగా ఉంటుంది.
"రొయ్యల కర్రీ" ఈజీగా ఇలా చేసి చూడండి - సింపుల్ రెసిపీ, పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్!
మనసు దోచే "పుదీనా రోటి పచ్చడి" - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!