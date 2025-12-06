"కోడిగుడ్డు కజ్జికాయలు" - కారంగా కిర్రాక్గా ఉంటాయి!
- కోడిగుడ్డుతో సరికొత్త రెసిపీ సిద్ధం! - చేత్తోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : December 6, 2025 at 2:07 PM IST
Egg Kajjikayalu: కజ్జికాయలు అందరికీ ఇష్టమే. తియ్యతియ్యగా ఉంటూ కరకరలాడే వీటిని అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. మెజార్టీ పీపుల్ పండగలప్పుడు వీటిని చేస్తుంటారు. అయితే కజ్జికాయలు అంటే స్వీట్గా ఉండేవే తినుంటారు. కానీ కారంకారంగా ఉండే కజ్జికాయలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కూడా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఎగ్స్తో చేసే వీటిని పిల్లలు అయితే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని, స్పైసీ ఎగ్ కజ్జికాయలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమ పిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
- వేడి నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
స్టఫ్ఫింగ్ కోసం:
- కోడిగుడ్లు - 4
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు- అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ కజ్జికాయల కోసం ముందుగా కోడిగుడ్లు బాయిల్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి ఎగ్స్ తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఎగ్స్ ఉన్న గిన్నె పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- ఈలోపు ఓ బౌల్లోకి గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, వేడి నూనె పోసి బాగా కలపాలి.
- నూనె మొత్తం పిండికి పట్టినాక కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతీ ముద్ద కన్నా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలిపిన తర్వాత ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఎగ్స్ ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు స్టఫ్పింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేయాలి. కాగిన నూనెలో ఆనియన్స్, క్యారెట్, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఇవి కాస్త లైట్గా వేగాక ఉప్పు, పసుపు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం కారం, ధనియాల పొడి వేసి ఫ్రై చేయాలి. మసాలా వేగిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఎగ్స్పై పొట్టు తీసేసి ఒక్కో ఎగ్ను నాలుగు భాగాలుగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ముందే కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లి ఓ ఉండను ఉంచి పూరీలాగా రోల్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఆ పూరీని కజ్జికాయలు చేసే మేకర్లో ఉంచి మధ్యలో ఓస్పూన్ ఆనియన్ మిశ్రమం, ఒక్క పీస్ ఎగ్ను పెట్టి క్లోజ్ చేసి లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసిన కజ్జికాయను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే వత్తుకుని ఎగ్, ఆనియన్ స్టఫ్పింగ్ పెట్టి క్లోజ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న కజ్జికాయలను నిధానంగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకొని మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించి టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల స్పైసీ, ఇంకా జ్యూసీగా ఉండే ఎగ్ కజ్జికాయలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ సహా ఇతర కూరగాయల ముక్కలను ఆయిల్లో ఎక్కువసేపు వేయించాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఆయిల్లో డీప్ఫ్రై అవుతాయి కాబట్టి కాస్త పచ్చిదనం పోయేవరకు వేయించుకుంటే సరి.
- మీ దగ్గర కజ్జికాయల మేకర్ లేకపోతే నార్మల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఓ ఉండను తీసుకుని పూరీలాగా రోల్ చేసుకుని మధ్యలో ఎగ్, స్టఫ్పింగ్ ఉంచి క్లోజ్ చేసి అంచులను లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అంచులను ఫోర్క్ స్పూన్తో ప్రెస్ చేస్తే కజ్జికాయల షేప్ వస్తుంది.
