"కోడిగుడ్డు కజ్జికాయలు" - కారంగా కిర్రాక్​గా ఉంటాయి!

- కోడిగుడ్డుతో సరికొత్త రెసిపీ సిద్ధం! - చేత్తోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Egg Kajjikayalu
Egg Kajjikayalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 2:07 PM IST

3 Min Read
Egg Kajjikayalu: కజ్జికాయలు అందరికీ ఇష్టమే. తియ్యతియ్యగా ఉంటూ కరకరలాడే వీటిని అందరూ ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు. మెజార్టీ పీపుల్​ పండగలప్పుడు వీటిని చేస్తుంటారు. అయితే కజ్జికాయలు అంటే స్వీట్​గా ఉండేవే తినుంటారు. కానీ కారంకారంగా ఉండే కజ్జికాయలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కూడా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఎగ్స్​తో చేసే వీటిని పిల్లలు అయితే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, స్పైసీ ఎగ్​ కజ్జికాయలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమ పిండి - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
  • వేడి నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
Egg Kajjikayalu
గోధుమపిండి (Getty Images)

స్టఫ్ఫింగ్​ కోసం:

  • కోడిగుడ్లు - 4
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు- అర టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Egg Kajjikayalu
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ కజ్జికాయల కోసం ముందుగా కోడిగుడ్లు బాయిల్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి ఎగ్స్​ తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఎగ్స్​ ఉన్న గిన్నె పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఓ బౌల్​లోకి గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, వేడి నూనె పోసి బాగా కలపాలి.
  • నూనె మొత్తం పిండికి పట్టినాక కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతీ ముద్ద కన్నా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలిపిన తర్వాత ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఎగ్స్​ ఉడికాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
Egg Kajjikayalu
కూరగాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టఫ్పింగ్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేయాలి. కాగిన నూనెలో ఆనియన్స్, క్యారెట్​, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి నిమిషాలు వేయించాలి.
  • ఇవి కాస్త లైట్​గా వేగాక ఉప్పు, పసుపు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం కారం, ధనియాల పొడి వేసి ఫ్రై చేయాలి. మసాలా వేగిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఎగ్స్​పై పొట్టు తీసేసి ఒక్కో ఎగ్​ను నాలుగు భాగాలుగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ముందే కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లి ఓ ఉండను ఉంచి పూరీలాగా రోల్​ చేసుకోవాలి.
Egg Kajjikayalu
కోడిగుడ్లు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఆ పూరీని కజ్జికాయలు చేసే మేకర్​లో ఉంచి మధ్యలో ఓస్పూన్​ ఆనియన్​ మిశ్రమం, ఒక్క పీస్​ ఎగ్​ను పెట్టి క్లోజ్​ చేసి లైట్​గా ప్రెస్​ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసిన కజ్జికాయను ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే వత్తుకుని ఎగ్​, ఆనియన్​ స్టఫ్పింగ్​ పెట్టి క్లోజ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కజ్జికాయలను నిధానంగా నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకొని మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించి టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల స్పైసీ, ఇంకా జ్యూసీగా ఉండే ఎగ్​ కజ్జికాయలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Egg Kajjikayalu
కోడిగుడ్డు కజ్జికాయలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​ సహా ఇతర కూరగాయల ముక్కలను ఆయిల్​లో ఎక్కువసేపు వేయించాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఆయిల్​లో డీప్​ఫ్రై అవుతాయి కాబట్టి కాస్త పచ్చిదనం పోయేవరకు వేయించుకుంటే సరి.
  • మీ దగ్గర కజ్జికాయల మేకర్​ లేకపోతే నార్మల్​గా కూడా చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఓ ఉండను తీసుకుని పూరీలాగా రోల్​ చేసుకుని మధ్యలో ఎగ్​, స్టఫ్పింగ్​ ఉంచి క్లోజ్​ చేసి అంచులను లైట్​గా ప్రెస్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అంచులను ఫోర్క్​ స్పూన్​తో ప్రెస్​ చేస్తే కజ్జికాయల షేప్​ వస్తుంది.

EGG KAJJIKAYALU RECIPE
KAJJIKAYALU WITH EGG
TASTY AND SPICY EGG KAJJIKAYALU
కోడిగుడ్డు కజ్జికాయలు ఎలా
TASTY AND SPICY EGG KAJJIKAYALU

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

