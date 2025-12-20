నెయ్యితో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్!
- సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "ఎగ్ ఘీ రోస్ట్" - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ అయిపోతుంది!
Published : December 20, 2025 at 10:08 AM IST
Egg Ghee Roast Recipe : కోడిగుడ్డు మంచి పౌష్టికాహారం. దీనితో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కమ్మగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఇంట్లో గుడ్లు ఉన్నాయంటే త్వరగా అయిపోతుందని ఆమ్లెట్, ఎగ్ బుర్జీ చేస్తుంటారు. ఇంకాస్త సమయం ఉంటే బాయిల్డ్ ఎగ్తో పులుసు పెడుతుంటారు. లేదంటే ఒకట్రెండు టమాటాలు, ఉల్లిపాయలతో కలిపి కర్రీ వండేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ వాటినే కాకుండా ఈసారి కాస్త స్పెషల్గా ట్రై చేయండి. అదే, నోరూరించే "ఎగ్ ఘీ రోస్ట్".
నెయ్యి, ఉల్లి మసాలా పేస్ట్ కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ మంచి టేస్ట్తో వహ్వా అనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే దీన్ని చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు, ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే ఎప్పుడూ ఇదే పద్ధతిలో చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. ఇది వైట్ రైస్, పులావ్, రోటీ, చపాతీ, పుల్కా ఇలా దేనిలోకైనా మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి చాలా టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చాలా తేలికగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, నయా స్టైల్లో నోరూరించే ఎగ్ ఘీ రోస్ట్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - ఎనిమిది
- నెయ్యి - ముప్పావు కప్పు
- ఎండుమిర్చి - పది
- ధనియాలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టేబుల్స్పూన్
- మెంతులు - నాలుగైదు గింజలు
- మిరియాలు - అర చెంచా
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- గసగసాలు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- లవంగాలు - నాలుగైదు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- చింతపండు - నిమ్మకాయంత
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పసుపు - పావుచెంచా
- కరివేపాకు - నాలుగు రెబ్బలు
- కొత్తిమీర తరుగు - పావుకప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు తీసుకుని ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అవి కాస్త వేగాక దాల్చినచెక్క, ఆవాలు, గసగసాలు, లవంగాలు, వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసి సన్నగా సెగ మీద మంచిగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చల్లారేలోపు ఉడికించుకున్న కోడిగుడ్లను పైపొట్టు తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటికి అక్కడక్కడా గాట్లు పెట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుమిర్చి-ధనియాల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో చింతపండు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయముక్కలు కూడా వేసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడెక్కాక కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.
- కరివేపాకు వేగిన తర్వాత అందులో అక్కడక్కడా గాట్లు పెట్టిన బాయిల్డ్ గుడ్లు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మసాలా పేస్ట్ను యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉల్లిపాయ మసాలా మిశ్రమం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక చివర్లో దింపే ముందు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నెయ్యి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా ఎగ్ ఘీ రోస్ట్ కర్రీ ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సరికొత్తగా, భలే రుచికరంగా ఉంటుంది!
మతిపోగొట్టే "మష్రూమ్ - మటర్ మసాలా కర్రీ" - వీకెండ్ ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!