నెయ్యితో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్!

- సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "ఎగ్‌ ఘీ రోస్ట్‌" - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ అయిపోతుంది!

Egg Ghee Roast Recipe
Egg Ghee Roast Recipe (Eenadu)
Egg Ghee Roast Recipe : కోడిగుడ్డు మంచి పౌష్టికాహారం. దీనితో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కమ్మగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఇంట్లో గుడ్లు ఉన్నాయంటే త్వరగా అయిపోతుందని ఆమ్లెట్, ఎగ్ బుర్జీ చేస్తుంటారు. ఇంకాస్త సమయం ఉంటే బాయిల్డ్ ఎగ్​తో పులుసు పెడుతుంటారు. లేదంటే ఒకట్రెండు టమాటాలు, ఉల్లిపాయలతో కలిపి కర్రీ వండేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ వాటినే కాకుండా ఈసారి కాస్త స్పెషల్​గా ట్రై చేయండి. అదే, నోరూరించే "ఎగ్ ఘీ రోస్ట్".

నెయ్యి, ఉల్లి మసాలా పేస్ట్ కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ మంచి టేస్ట్​తో వహ్వా అనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే దీన్ని చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు, ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే ఎప్పుడూ ఇదే పద్ధతిలో చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. ఇది వైట్​ రైస్​, పులావ్, రోటీ, చపాతీ, పుల్కా ఇలా దేనిలోకైనా మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి చాలా టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చాలా తేలికగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, నయా స్టైల్​లో నోరూరించే ఎగ్‌ ఘీ రోస్ట్‌ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Egg Ghee Roast Recipe
Egg Ghee Roast Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - ఎనిమిది
  • నెయ్యి - ముప్పావు కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - పది
  • ధనియాలు - ఒక టేబుల్‌ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టేబుల్‌స్పూన్
  • మెంతులు - నాలుగైదు గింజలు
  • మిరియాలు - అర చెంచా
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • గసగసాలు - ఒక టేబుల్‌స్పూన్
  • లవంగాలు - నాలుగైదు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • చింతపండు - నిమ్మకాయంత
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పసుపు - పావుచెంచా
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెబ్బలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావుకప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
Egg Ghee Roast Recipe
Egg Ghee Roast Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు తీసుకుని ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, మిరియాలు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • అవి కాస్త వేగాక దాల్చినచెక్క, ఆవాలు, గసగసాలు, లవంగాలు, వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసి సన్నగా సెగ మీద మంచిగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చల్లారేలోపు ఉడికించుకున్న కోడిగుడ్లను పైపొట్టు తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటికి అక్కడక్కడా గాట్లు పెట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
Egg Ghee Roast Recipe
Egg Ghee Roast Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుమిర్చి-ధనియాల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో చింతపండు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయముక్కలు కూడా వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడెక్కాక కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.
Egg Ghee Roast Recipe
Egg Ghee Roast Recipe (Getty Images)
  • కరివేపాకు వేగిన తర్వాత అందులో అక్కడక్కడా గాట్లు పెట్టిన బాయిల్డ్ గుడ్లు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మసాలా పేస్ట్​ను యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉల్లిపాయ మసాలా మిశ్రమం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించుకోవాలి.
Egg Ghee Roast Recipe
Egg Ghee Roast Recipe (Getty Images)
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక చివర్లో దింపే ముందు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నెయ్యి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా ఎగ్ ఘీ రోస్ట్ కర్రీ ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సరికొత్తగా, భలే రుచికరంగా ఉంటుంది!
Egg Ghee Roast Recipe
Egg Ghee Roast Recipe (Getty Images)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

