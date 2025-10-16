తక్కువ నూనెతో "ఎగ్ కట్లెట్స్" - పావుగంటలో రెడీ - టీ టైమ్ స్నాక్కు బెస్ట్!
-ఎగ్స్తో రొటీన్ స్నాక్స్ వద్దు - అద్దిరిపోయే కట్లెట్స్ చేసుకోండి - పిల్లలు ఎక్ట్స్రా అడిగి మరీ తింటుంటారు!
Published : October 16, 2025 at 1:55 PM IST
Crispy Egg Cutlet: హెల్దీ ఫుడ్స్లో గుడ్డు కూడా ఒకటి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ తమ డైట్లో ఎగ్ ఉండేలా చూసుకుంటారు. ఇక గుడ్డుతో వంటలు అంటే ఫ్రై, వేపుడు, పులుసు ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. వీటితో కేవలం కూరలు మాత్రమే కాకుండా స్నాక్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అందులో కట్లెట్ కూడా ఒకటి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. డైలీ వెరైటీ స్నాక్స్ కావాలని గొడవ చేసే పిల్లలకు వీటిని పెడితే కిక్కురమనకుండా తినేస్తారు. అంతేకాకుండా వీటిని రెగ్యులర్గా చేయమని అడుగుతుంటారు. పైగా వీటిని చాలా సింపుల్గా డీప్ఫ్రై లేకుండా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా క్రిస్పీ ఎగ్ కటెలెట్స్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కోడిగుడ్లు - 4
- కారం - రుచికి సరిపడా
- ఉప్పు - తగినంత
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- శనగపిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి గుడ్లు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద పెట్టి ఉడికించాలి.
- ఎగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. గుడ్లు చల్లారిన తర్వాత వాటిపై పొట్టు తీసేసి ఓసారి వాటర్తో కడిగి పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించిన గుడ్లను గ్రేటర్ సాయంతో నెమ్మదిగా తురుముకోవాలి.
- ఎగ్స్ తురుమును మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అన్నీ కలిసేలా వేళ్లతో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం శనగపిండి. బొంబాయి రవ్వ వేసి అంతా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చిన్న గిన్నెలోకి ఓ గుడ్డును పగులగొట్టి వేసుకుని బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బీట్ చేసిన మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి మిశ్రమం కేవలం బైండింగ్ వచ్చేంత వరకు మాత్రమే గుడ్డు సొనను యాడ్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా తీసుకుని ఫస్ట్ రౌండ్ షేప్లో చేయాలి. అనంతరం కట్లెట్ షేప్ వచ్చేలా ప్రెస్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే కట్లెట్ షేప్ వచ్చేలా రెడీ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఫ్రైయింగ్ పాన్ పెట్టి షాలో ఫ్రై కోసం నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చి పెట్టాలి.
- పాన్కు సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత ఓ నిమిషం అలానే ఉంచి ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా టర్న్ చేసుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చి క్రిస్పీగా వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కట్లెట్స్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక వీటిని వేడివేడిగా ప్లేట్లోకి పెట్టుకుని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ ఎగ్ కట్లెట్ రెడీ.
చిట్కాలు:
- బైండింగ్ కోసం శనగపిండి బదులు బియ్యప్పిండిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే బొంబాయి రవ్వ బదులు బ్రెడ్ క్రంబ్స్ యూజ్ చేయవచ్చు.
- షాలో ఫ్రై వద్దనుకుంటే డీప్ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ డీప్ఫ్రై చేయాలంటే ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను బ్రెండ్ క్రంబ్స్లో డిప్ చేసి ఆయిల్లో వేసి డీప్ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.
