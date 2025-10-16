ETV Bharat / offbeat

తక్కువ నూనెతో "ఎగ్​ కట్​లెట్స్​" - పావుగంటలో రెడీ - టీ టైమ్​ స్నాక్​కు బెస్ట్​!

-ఎగ్స్​తో రొటీన్​ స్నాక్స్​ వద్దు - అద్దిరిపోయే కట్​లెట్స్​ చేసుకోండి - పిల్లలు ఎక్ట్స్రా అడిగి మరీ తింటుంటారు!

Tea Time Snack Egg Cutlet
Tea Time Snack Egg Cutlet (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Egg Cutlet: హెల్దీ ఫుడ్స్​లో గుడ్డు కూడా ఒకటి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్​ తమ డైట్​లో ఎగ్​ ఉండేలా చూసుకుంటారు. ఇక గుడ్డుతో వంటలు అంటే ఫ్రై, వేపుడు, పులుసు ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. వీటితో కేవలం కూరలు మాత్రమే కాకుండా స్నాక్స్​ కూడా చేసుకోవచ్చు. అందులో కట్​లెట్​ కూడా ఒకటి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు. డైలీ వెరైటీ స్నాక్స్​ కావాలని గొడవ చేసే పిల్లలకు వీటిని పెడితే కిక్కురమనకుండా తినేస్తారు. అంతేకాకుండా వీటిని రెగ్యులర్​గా చేయమని అడుగుతుంటారు. పైగా వీటిని చాలా సింపుల్​గా డీప్​ఫ్రై లేకుండా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా క్రిస్పీ ఎగ్​ కటెలెట్స్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Crispy Egg Cutlet
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కోడిగుడ్లు - 4
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • ఉప్పు - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • శనగపిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
Crispy Egg Cutlet
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి గుడ్లు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి స్టవ్​ మీద పెట్టి ఉడికించాలి.
  • ఎగ్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా బాయిల్​ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. గుడ్లు చల్లారిన తర్వాత వాటిపై పొట్టు తీసేసి ఓసారి వాటర్​తో కడిగి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడికించిన గుడ్లను గ్రేటర్​ సాయంతో నెమ్మదిగా తురుముకోవాలి.
Crispy Egg Cutlet
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఎగ్స్​ తురుమును మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అన్నీ కలిసేలా వేళ్లతో మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం శనగపిండి. బొంబాయి రవ్వ వేసి అంతా మిక్స్​ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చిన్న గిన్నెలోకి ఓ గుడ్డును పగులగొట్టి వేసుకుని బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బీట్​ చేసిన మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి మిశ్రమం కేవలం బైండింగ్ వచ్చేంత వరకు మాత్రమే గుడ్డు సొనను యాడ్ చేసుకోవాలి.
Crispy Egg Cutlet
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా తీసుకుని ఫస్ట్​ రౌండ్​ షేప్​లో చేయాలి. అనంతరం కట్​లెట్​ షేప్​ వచ్చేలా ప్రెస్​ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే కట్​లెట్​ షేప్​ వచ్చేలా రెడీ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఫ్రైయింగ్​ పాన్​ పెట్టి షాలో ఫ్రై కోసం నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కట్​లెట్స్​ను కాస్త గ్యాప్​ ఇచ్చి పెట్టాలి.
  • పాన్​కు సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత ఓ నిమిషం అలానే ఉంచి ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా టర్న్​ చేసుకుంటూ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చి క్రిస్పీగా వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కట్​లెట్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక వీటిని వేడివేడిగా ప్లేట్​లోకి పెట్టుకుని టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ ఎగ్​ కట్​లెట్​ రెడీ.
Crispy Egg Cutlet
ఎగ్​ కట్​లెట్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బైండింగ్​ కోసం శనగపిండి బదులు బియ్యప్పిండిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే బొంబాయి రవ్వ బదులు బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ యూజ్​ చేయవచ్చు.
  • షాలో ఫ్రై వద్దనుకుంటే డీప్​ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ డీప్​ఫ్రై చేయాలంటే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కట్​లెట్స్​ను బ్రెండ్​ క్రంబ్స్​లో డిప్​ చేసి ఆయిల్​లో వేసి డీప్​ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.

చుక్క నూనె లేకుండా "స్టీమ్డ్​ సలాడ్" - చక్కటి రుచి, ఆరోగ్యం!

పాతకాలం నాటి 'రాగిపిండి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ' - సరికొత్తగా బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

ఎగ్​ కట్​లెట్​ రెసిపీ
HOW TO MAKE EGG CUTLET
EGG VADA RECIPE
CRISPY EGG CUTLET RECIPE
TEA TIME SNACK EGG CUTLET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.