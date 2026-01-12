ఎప్పుడైనా మెంతికూరతో "ఎగ్ కర్రీ" ట్రై చేశారా? - ఎన్నడూ తినని రుచితో సూపర్గా ఉంటుంది!
కోడిగుడ్డు, మెంతికూర కాంబోలో ఘుమఘుమలాడే 'కర్రీ' - అన్నం, రోటీ, పులావ్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబో!
Published : January 12, 2026 at 5:19 PM IST
Egg Curry with Menthikura : బిర్యానీ, పులావ్, రోటీ వంటివి చేసుకున్నప్పుడు జతగా మసాలా కూరలు ఉంటే ఆ కాంబినేషన్ అద్దిరిపోతుంది. దాంతో శాకాహారులైతే పనీర్, మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీలు చేసుకుంటుంటారు. అదే మాంసాహారులైతే చికెన్, మటన్ వండుకోవడం మామూలే. ఈసారి ఇవేవీ కాకుండా గుడ్డుతో ఈ వెరైటీ కర్రీని ట్రై చేయండి. అదే, నోరూరించే "మేతి ఎగ్ కర్రీ". మెంతికూర కాంబినేషన్లో తయారయ్యే ఈ కర్రీ ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచినిస్తుంది. అలాగే, రోజూ ఒకే రకమైన కూరలు తిని బోర్ కొట్టినవారు నయా టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆకుకూరలు తినడానికి ఇష్టపడని పిల్లలకూ ఇలా చేసి పెట్టారంటే నో చెప్పకుండా ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ మేతి ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆరు - కోడిగుడ్లు
- రెండున్నర కప్పులు - మెంతికూర తరుగు
- పావు కప్పు - ఆయిల్
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రెండు - యాలకులు
- ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు
- ఒక చెంచా - అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్
- రెండు - టమాటాలు
- చెంచా - ధనియాల పొడి
- అర చెంచా - జీలకర్రపొడి
- అర చెంచా - గరంమసాలా
- రుచికి తగినంత - కారం
- అర స్పూన్ - పసుపు
- పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఆకుకూర కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే ఈ ఎగ్ కర్రీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- గుడ్లు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో మెంతికూర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను వేడి నీళ్లు వంపేసి పై పొట్టు తొలగించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో ఒక టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె హీట్ అయ్యాక అందులో పావు చెంచా ఉప్పు, కాస్త కారం, పావు చెంచా పసుపు, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న కోడిగుడ్లు వేసి వేయించుకోవాలి. అవి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత కర్రీ తయారీకి అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లంపచ్చిమిర్చి పేస్ట్, టమాటా ముక్కలు వేసి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఆపై పాన్పై మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. టమాటా ముక్కలు మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
- అలాగే, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, మిగిలిన పసుపు, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మరోసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ కూడా వేసి ఒకసారి కలిపి కూర దగ్గరకు అయ్యి, లైట్గా నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే సరి.
- అంతే, మెంతికూరతో నోరూరించే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఎగ్ కర్రీ చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
