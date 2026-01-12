ETV Bharat / offbeat

ఎప్పుడైనా మెంతికూరతో "ఎగ్ కర్రీ" ట్రై చేశారా? - ఎన్నడూ తినని రుచితో సూపర్​గా​ ఉంటుంది!

కోడిగుడ్డు, మెంతికూర కాంబోలో ఘుమఘుమలాడే 'కర్రీ' - అన్నం, రోటీ, పులావ్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబో!

Egg Curry with Menthikura
Egg Curry with Menthikura (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 5:19 PM IST

Egg Curry with Menthikura : బిర్యానీ, పులావ్, రోటీ వంటివి చేసుకున్నప్పుడు జతగా మసాలా కూరలు ఉంటే ఆ కాంబినేషన్ అద్దిరిపోతుంది. దాంతో శాకాహారులైతే పనీర్, మిక్స్​డ్ వెజిటబుల్ కర్రీలు చేసుకుంటుంటారు. అదే మాంసాహారులైతే చికెన్, మటన్ వండుకోవడం మామూలే. ఈసారి ఇవేవీ కాకుండా గుడ్డుతో ఈ వెరైటీ కర్రీని ట్రై చేయండి. అదే, నోరూరించే "మేతి ఎగ్ కర్రీ". మెంతికూర కాంబినేషన్​లో తయారయ్యే ఈ కర్రీ ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచినిస్తుంది. అలాగే, రోజూ ఒకే రకమైన కూరలు తిని బోర్ కొట్టినవారు నయా టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆకుకూరలు తినడానికి ఇష్టపడని పిల్లలకూ ఇలా చేసి పెట్టారంటే నో చెప్పకుండా ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ మేతి ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Egg Curry with Menthikura
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆరు - కోడిగుడ్లు
  • రెండున్నర కప్పులు - మెంతికూర తరుగు
  • పావు కప్పు - ఆయిల్
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రెండు - యాలకులు
  • ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • ఒక చెంచా - అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్
  • రెండు - టమాటాలు
  • చెంచా - ధనియాల పొడి
  • అర చెంచా - జీలకర్రపొడి
  • అర చెంచా - గరంమసాలా
  • రుచికి తగినంత - కారం
  • అర స్పూన్ - పసుపు
  • పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా

Egg Curry with Menthikura
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఆకుకూర కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే ఈ ఎగ్ కర్రీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • గుడ్లు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో మెంతికూర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను వేడి నీళ్లు వంపేసి పై పొట్టు తొలగించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Egg Curry with Menthikura
మెంతికూర (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో ఒక టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • నూనె హీట్ అయ్యాక అందులో పావు చెంచా ఉప్పు, కాస్త కారం, పావు చెంచా పసుపు, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న కోడిగుడ్లు వేసి వేయించుకోవాలి. అవి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత కర్రీ తయారీకి అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
Egg Curry with Menthikura
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అవి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లంపచ్చిమిర్చి పేస్ట్, టమాటా ముక్కలు వేసి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఆపై పాన్​పై మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. టమాటా ముక్కలు మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • అలాగే, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, మిగిలిన పసుపు, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మరోసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
Egg Curry with Menthikura
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్​ కూడా వేసి ఒకసారి కలిపి కూర దగ్గరకు అయ్యి, లైట్​గా నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, మెంతికూరతో నోరూరించే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఎగ్ కర్రీ చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

