పాలకూరతో పసందైన "ఎగ్ కర్రీ" - అన్నం, పులావ్, రోటీల్లోకి అద్భుతమైన కాంబో!
- పాలకూర, కోడిగుడ్డుతో నోరూరించే కర్రీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : December 24, 2025 at 12:40 PM IST
Egg Curry with Palakura : ఇంట్లో కూరగాయలేమీ లేకపోతే అప్పటికప్పుడు ఒకట్రెండు కోడిగుడ్లతో ఏదో ఒక కూర వండేయడం మనలో చాలా మందికి అలవాటే. అలాగే, ఎగ్స్తో చేసిన వంటకాలను ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ, అదే ఆకుకూరల్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పాలకూరతో చేసే రెసిపీలను పిల్లలతోపాటు కొందరు పెద్దవాళ్లూ తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అయితే, అలాంటి వారికి ఓసారి ఇలా పాలకూర కాంబినేషన్లో "ఎగ్ కర్రీ" చేసి పెట్టండి.
సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా అన్నింటిలోకి సూపర్ కాంబినేషన్ అవుతుంది. రెగ్యులర్గా ఒకే రుచిలో కూరలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఈ రెసిపీ మంచి ఆప్షన్ కూడా! అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పాలక్ ఎగ్ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - మూడు
- ఉల్లిపాయలు - ఒకట్రెండు
- టమాటాలు - రెండు
- పాలకూర - 150 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరు
- నూనె - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- అల్లం - రెండు అంగుళాల ముక్క
- ధనియాల పొడి - అర టేబుల్స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- కారం - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - చిటికెడు
- జీలకర్ర - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- గరంమసాలా - అర టేబుల్స్పూన్
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన తాజా పాలకూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరుక్కోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కట్ చేసుకున్న పాలకూరను వేసి, అది మునిగే వరకు వాటర్ పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- పాలకూర ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా అల్లాన్ని పొట్టు తీసుకుని సన్నగా తరుక్కోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని నిలువుగా మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఉడికించి చల్లార్చుకున్న పాలకూర, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, ధనియాల పొడి వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- నూనె కాస్త వేడయ్యాక జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి తరుగు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి తరుగు వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కాస్త సాఫ్ట్గా మారేవరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక టమాటా ముక్కలు జత చేసి అవి మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత అందులో మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న పాలకూర ప్యూరీ, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, కారం, గరంమసాలా యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి కలిపి, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్డు ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరో మూడు నిమిషాలు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఇక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, పాలకూర కాంబోలో అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎగ్ కర్రీని ఎప్పటిలాకాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.
