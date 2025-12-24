ETV Bharat / offbeat

పాలకూరతో పసందైన "ఎగ్​ కర్రీ" - అన్నం, పులావ్‌, రోటీల్లోకి అద్భుతమైన కాంబో!

- పాలకూర, కోడిగుడ్డుతో నోరూరించే కర్రీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Egg Curry with Palakura
Egg Curry with Palakura (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Egg Curry with Palakura : ఇంట్లో కూరగాయలేమీ లేకపోతే అప్పటికప్పుడు ఒకట్రెండు కోడిగుడ్లతో ఏదో ఒక కూర వండేయడం మనలో చాలా మందికి అలవాటే. అలాగే, ఎగ్స్​తో చేసిన వంటకాలను ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ, అదే ఆకుకూరల్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పాలకూరతో చేసే రెసిపీలను పిల్లలతోపాటు కొందరు పెద్దవాళ్లూ తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అయితే, అలాంటి వారికి ఓసారి ఇలా పాలకూర కాంబినేషన్​లో "ఎగ్ కర్రీ" చేసి పెట్టండి.

సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్​ ఇలా అన్నింటిలోకి సూపర్ కాంబినేషన్ అవుతుంది. రెగ్యులర్​గా ఒకే రుచిలో కూరలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఈ రెసిపీ మంచి ఆప్షన్ కూడా! అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పాలక్ ఎగ్ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Egg Curry with Palakura
Egg Curry with Palakura (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - మూడు
  • ఉల్లిపాయలు - ఒకట్రెండు
  • టమాటాలు - రెండు
  • పాలకూర - 150 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరు
  • నూనె - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • అల్లం - రెండు అంగుళాల ముక్క
  • ధనియాల పొడి - అర టేబుల్​స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - చిటికెడు
  • జీలకర్ర - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • గరంమసాలా - అర టేబుల్​స్పూన్
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Egg Curry with Palakura
Egg Curry with Palakura (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన తాజా పాలకూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరుక్కోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కట్ చేసుకున్న పాలకూరను వేసి, అది మునిగే వరకు వాటర్ పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • పాలకూర ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా అల్లాన్ని పొట్టు తీసుకుని సన్నగా తరుక్కోవాలి.
Egg Curry with Palakura
Egg Curry with Palakura (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని నిలువుగా మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ జార్​ తీసుకుని అందులో ఉడికించి చల్లార్చుకున్న పాలకూర, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, ధనియాల పొడి వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • నూనె కాస్త వేడయ్యాక జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి తరుగు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Egg Curry with Palakura
Egg Curry with Palakura (Getty Images)
  • వెల్లుల్లి తరుగు వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేవరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక టమాటా ముక్కలు జత చేసి అవి మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత అందులో మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న పాలకూర ప్యూరీ, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, కారం, గరంమసాలా యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
Egg Curry with Palakura
Egg Curry with Palakura (Getty Images)
  • అలా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి కలిపి, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్డు ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరో మూడు నిమిషాలు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, పాలకూర కాంబోలో అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎగ్ కర్రీని ఎప్పటిలాకాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.
Egg Curry with Palakura
Egg Curry with Palakura (Getty Images)

