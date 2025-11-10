పెరుగుతో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు కూర" - కూరగాయలేమి లేకుండానే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
మొఘలాయి స్టైల్లో నోరూరించే 'ఎగ్ కర్రీ' - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : November 10, 2025 at 1:21 PM IST
Egg Curry with Curd : ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేకపోతే ఎగ్స్తో ఏదో ఒక కూర వండేయడం మామూలే. అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే కర్రీ అనగానే బ్యాచిలర్స్తో పాటు చాలా మంది అమ్మలకు మొదటగా ఎగ్ కర్రీనే గుర్తొస్తుంది. అయితే, ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే కోడిగుడ్డుతో ఎప్పుడూ చేసుకునే కూరలు కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అదే, మొఘలాయి స్టైల్లో నోరూరించే "కోడిగుడ్డు పెరుగు కర్రీ". రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే ఇది సరికొత్త టేస్ట్తో భలేగా ఉంటుంది. కూరగాయలు ఏమి లేకుండానే పెరుగుతో చేసుకునే ఈ కర్రీ వైట్ రైస్, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ మంచి రుచిని ఆస్వాదించామనే ఫీలింగ్ను పొందుతారు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాయిల్డ్ ఎగ్స్ - ఐదు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20 నుంచి 25
- జీడిపప్పు పలుకులు - పది
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక చిన్న కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - తగినన్ని
- పుదీనా - కొద్దిగా
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - మూడ్నాలుగు
- యాలకులు - రెండు
- పసుపు - పావుచెంచా
- ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
- కారం - కొద్దిగా
- గరంమసాలా - కొద్దిగా
- పంచదార - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
ఉల్లి, టమాటా లేకుండానే కమ్మని 'చికెన్ కూర' - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!
తయారీ విధానం :
- మొఘలాయి స్టైల్లో నోరూరించే ఎగ్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఎగ్స్ను ముందుగానే ఉడికించుకుని పొట్టు తీసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక అందులో ఉప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి ఆనియన్స్ లైట్గా కలర్ మారేంత వరకు వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు చక్కగా వేగి బ్రౌన్ కలర్లోకి మారుతున్నప్పుడు అందులో పచ్చిమిర్చి, పుదీనా తరుగు వేసి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
- అది చల్లారేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పెరుగును తరకలు లేకుండా బాగా గిలకొట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన ఆనియన్ మిశ్రమాన్ని ఆయిల్ రాకుండా కేవలం ఉల్లిపాయ-పచ్చిమిర్చి మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పల్చని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అదే పాన్ ఉంచి అందులో ఉన్న నూనె సరిపోదనిపిస్తే మరికొద్దిగా వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
పచ్చికారంతో ఉసిరికాయ "నిల్వ పచ్చడి" - రుచి అద్భుతం, ఏడాది నిల్వ కూడా!
- ఆయిల్ వేడయ్యాక దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, పసుపు, ధనియాల పొడి, కారం, గరంమసాలా వేసుకుని కాసేపు సన్నని సెగ మీద వేగనివ్వాలి.
- ఆపై అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని జత చేసి బాగా కలిపి అందులో నుంచి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి అందులో గిలకొట్టి పెట్టుకున్న పెరుగును యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం రంగు మారి పైన లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా పంచదార, ఉడికించి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మంచిగా కలపాలి. తర్వాత ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పెరుగుతో ఘుమఘుమలాడే "బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
మటన్ లేకుండానే "నాన్ వెజ్ ఫ్లేవర్"! - అద్దిరిపోయే ఈ రెసిపీ తెలుసా?