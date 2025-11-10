ETV Bharat / offbeat

పెరుగుతో ఘుమఘుమలాడే "కోడిగుడ్డు కూర" - కూరగాయలేమి లేకుండానే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

మొఘలాయి స్టైల్​లో నోరూరించే 'ఎగ్ కర్రీ' - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!

Egg Curry Recipe with Curd
Egg Curry Recipe with Curd (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Egg Curry with Curd : ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేకపోతే ఎగ్స్​తో ఏదో ఒక కూర వండేయడం మామూలే. అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే కర్రీ అనగానే బ్యాచిలర్స్​తో పాటు చాలా మంది అమ్మలకు మొదటగా ఎగ్ కర్రీనే గుర్తొస్తుంది. అయితే, ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే కోడిగుడ్డుతో ఎప్పుడూ చేసుకునే కూరలు కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయండి. అదే, మొఘలాయి స్టైల్​లో నోరూరించే "కోడిగుడ్డు పెరుగు కర్రీ". రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే ఇది సరికొత్త టేస్ట్​తో భలేగా ఉంటుంది. కూరగాయలు ఏమి లేకుండానే పెరుగుతో చేసుకునే ఈ కర్రీ వైట్ రైస్, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ మంచి రుచిని ఆస్వాదించామనే ఫీలింగ్​ను పొందుతారు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Egg Curry Recipe with Curd
ఎగ్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాయిల్డ్ ఎగ్స్ - ఐదు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20 నుంచి 25
  • జీడిపప్పు పలుకులు - పది
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక చిన్న కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - తగినన్ని
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - మూడ్నాలుగు
  • యాలకులు - రెండు
  • పసుపు - పావుచెంచా
  • ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
  • కారం - కొద్దిగా
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
  • పంచదార - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Egg Curry Recipe with Curd
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • మొఘలాయి స్టైల్​లో నోరూరించే ఎగ్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఎగ్స్​ను ముందుగానే ఉడికించుకుని పొట్టు తీసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడయ్యాక అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక అందులో ఉప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి ఆనియన్స్ లైట్​గా కలర్ మారేంత వరకు వేయించాలి.
Egg Curry Recipe with Curd
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు చక్కగా వేగి బ్రౌన్ కలర్​లోకి మారుతున్నప్పుడు అందులో పచ్చిమిర్చి, పుదీనా తరుగు వేసి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అది చల్లారేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పెరుగును తరకలు లేకుండా బాగా గిలకొట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చల్లారిన ఆనియన్ మిశ్రమాన్ని ఆయిల్ రాకుండా కేవలం ఉల్లిపాయ-పచ్చిమిర్చి మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పల్చని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అదే పాన్​ ఉంచి అందులో ఉన్న నూనె సరిపోదనిపిస్తే మరికొద్దిగా వేసి వేడి చేసుకోవాలి.

Egg Curry with Curd
పెరుగు (Getty Images)
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, పసుపు, ధనియాల పొడి, కారం, గరంమసాలా వేసుకుని కాసేపు సన్నని సెగ మీద వేగనివ్వాలి.
  • ఆపై అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని జత చేసి బాగా కలిపి అందులో నుంచి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అందులో గిలకొట్టి పెట్టుకున్న పెరుగును యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Egg Curry Recipe with Curd
పెరుగుతో గుడ్డు కూర (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం రంగు మారి పైన లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా పంచదార, ఉడికించి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మంచిగా కలపాలి. తర్వాత ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పెరుగుతో ఘుమఘుమలాడే "బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
Egg Curry with Curd
పెరుగుతో గుడ్డు కూర (ETV Abhiruchi)

