ETV Bharat / offbeat

వారెవ్వా అనిపించే "కోడిగుడ్డు-కొబ్బరి మసాలా" - ఫిదా అయిపోతారు

- ఎగ్​ లవర్స్​ ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు - బిగినర్స్​ కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 15, 2026 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Egg Masala : కోడి గుడ్డు ఇష్టపడని నాన్​ వెజ్​ ప్రియులు ఎవ్వరూ ఉండరు. ఎలాంటి కూరలోనైనా సైడ్​ డిష్​గా ఎగ్​ ను కోరుకుంటారు చాలా మంది. ఉడికించిన గుడ్డును కట్​ చేసి కారం వేసుకొని కూడా ఇష్టంగా తింటారు కొందరు. ఎగ్​ ఉంటే చాలు పచ్చడితోనైనా ఆ పూట గడిపేస్తారు ఇంకొందరు. అలాంటి ఎగ్​తో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు చేసుకొని ఆరగిస్తుంటారు. మీరు కూడా ఎగ్​ లవర్సా? అయితే, మీ కోసం మరో సూపర్​ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే "కోడిగుడ్డు కొబ్బరి మసాలా"!

ఉడికించిన గుడ్డు మసాలా ఘాటుతో కలిసి చేసే మ్యాజిక్​ అద్దిరిపోతుందంటే నమ్మాల్సిందే! ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఇష్టంగా ఈ రెసిపీని తినేస్తారు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన గుడ్లు - 5
  • ఎండు కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • ఎండు మిర్చీ - ఐదారు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • దాల్చిన చెక్క - ఇంచ్
  • యాలకులు - 2
  • లవంగాలు - 4
  • అల్లం - రెండు ముక్కలు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ధనియాలు - స్పూన్
  • మినపప్పు - స్పూన్

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని తడి మొత్తం పోయేంత వరకు కాసేపు వేడెక్కనివ్వాలి
  • ఆ తర్వాత ధనియాలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, ఎండు మిర్చీ, అల్లం ముక్కలు, ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత ఎండు కొబ్బరి తురుము కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం మిక్సీ జార్​ లో వేసుకొని గ్రైండ్​ చేసుకొని పొడిలా తయారు చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని, ఆయిల్​ పోసుకొని, అందులో మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • మినపప్పు సరిగా వేగిన తర్వాత మిగిలిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని వేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కర్రీకి సరిపడా ఉప్పు, తగినంత పసుపు వేసుకొని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న కోడి గుడ్లను వేసుకొని కలుపుకోవాలి
  • రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్​ లో వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
  • అద్దిరిపోయే నెల్లూరు స్టైల్ కోడిగుడ్డు కొబ్బరి మసాలా రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది
  • ఇది స్పైసీగా, చాలా టేస్టీగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి

టిప్స్ :

  • కోడి గుడ్లు ముందుగానే నిదానంగా ఉడికించుకోండి. కొంత మంది కర్రీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఉడికించుకుంటారు. దీనివల్ల హడావిడిగా దింపుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఒక్కోసారి లోపల సరిగా ఉడకకపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
  • కోడి గుడ్లకు మసాలా మంచిగా పట్టి, ఫ్లేవర్​ను ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఉడికించిన గుడ్లకు గాట్లు లేదా పుల్లతో రంధ్రాలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. లేదంటే మసాలా పైన మాత్రమే అంటుకొని ఉంటుంది. దాంతో గుడ్డు తిన్నప్పుడు కేవలం ఉడికించిన ఎగ్​ మాత్రమే తిన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది.

TAGGED:

EGG MASALA
HOW TO MAKE EGG MASALA
EGG RECIPE IN TELUGU
COCONUT RECIPES
EGG COCONUT MASALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.