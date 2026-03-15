వారెవ్వా అనిపించే "కోడిగుడ్డు-కొబ్బరి మసాలా" - ఫిదా అయిపోతారు
- ఎగ్ లవర్స్ ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు - బిగినర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : March 15, 2026 at 4:31 PM IST
Egg Masala : కోడి గుడ్డు ఇష్టపడని నాన్ వెజ్ ప్రియులు ఎవ్వరూ ఉండరు. ఎలాంటి కూరలోనైనా సైడ్ డిష్గా ఎగ్ ను కోరుకుంటారు చాలా మంది. ఉడికించిన గుడ్డును కట్ చేసి కారం వేసుకొని కూడా ఇష్టంగా తింటారు కొందరు. ఎగ్ ఉంటే చాలు పచ్చడితోనైనా ఆ పూట గడిపేస్తారు ఇంకొందరు. అలాంటి ఎగ్తో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు చేసుకొని ఆరగిస్తుంటారు. మీరు కూడా ఎగ్ లవర్సా? అయితే, మీ కోసం మరో సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే "కోడిగుడ్డు కొబ్బరి మసాలా"!
ఉడికించిన గుడ్డు మసాలా ఘాటుతో కలిసి చేసే మ్యాజిక్ అద్దిరిపోతుందంటే నమ్మాల్సిందే! ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఇష్టంగా ఈ రెసిపీని తినేస్తారు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉడికించిన గుడ్లు - 5
- ఎండు కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- ఎండు మిర్చీ - ఐదారు
- ఉప్పు - తగినంత
- దాల్చిన చెక్క - ఇంచ్
- యాలకులు - 2
- లవంగాలు - 4
- అల్లం - రెండు ముక్కలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ధనియాలు - స్పూన్
- మినపప్పు - స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని తడి మొత్తం పోయేంత వరకు కాసేపు వేడెక్కనివ్వాలి
- ఆ తర్వాత ధనియాలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, ఎండు మిర్చీ, అల్లం ముక్కలు, ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత ఎండు కొబ్బరి తురుము కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకొని పొడిలా తయారు చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని, ఆయిల్ పోసుకొని, అందులో మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
- మినపప్పు సరిగా వేగిన తర్వాత మిగిలిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని వేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కర్రీకి సరిపడా ఉప్పు, తగినంత పసుపు వేసుకొని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న కోడి గుడ్లను వేసుకొని కలుపుకోవాలి
- రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లో వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
- అద్దిరిపోయే నెల్లూరు స్టైల్ కోడిగుడ్డు కొబ్బరి మసాలా రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది
- ఇది స్పైసీగా, చాలా టేస్టీగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
టిప్స్ :
- కోడి గుడ్లు ముందుగానే నిదానంగా ఉడికించుకోండి. కొంత మంది కర్రీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఉడికించుకుంటారు. దీనివల్ల హడావిడిగా దింపుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఒక్కోసారి లోపల సరిగా ఉడకకపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
- కోడి గుడ్లకు మసాలా మంచిగా పట్టి, ఫ్లేవర్ను ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఉడికించిన గుడ్లకు గాట్లు లేదా పుల్లతో రంధ్రాలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. లేదంటే మసాలా పైన మాత్రమే అంటుకొని ఉంటుంది. దాంతో గుడ్డు తిన్నప్పుడు కేవలం ఉడికించిన ఎగ్ మాత్రమే తిన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది.
