నోరూరించే "ఎగ్ బ్రెడ్ మసాలా" - పావుగంటలో రెడీ!
- రోజూ ఒకటే రకమైన టిఫెన్ తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఓసారి ఇలా బ్రెడ్ రెసిపీ చేసుకోండి - రుచి అద్భుతమే!
Published : February 7, 2026 at 1:44 PM IST
Egg Bread Masala: బ్రేక్ఫాస్ట్ అనగానే చాలా మందికి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా వంటివే గుర్తుకువస్తాయి. అయితే ఎప్పుడూ వీటినే తినాలంటే బోర్ కొడుతుంది. కొత్తగా ఏమైనా చేసుకుని తినాలనిపిస్తుంది. మీకు కూడా అలానే ఉందా? అయితే ఓసారి ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. ఎగ్స్, బ్రెడ్ కాంబోలో చేసుకునే ఈ రెసిపీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అంతేకాకుండా నాలుకకు కొత్త రుచి తెలుస్తుంది. ఈ రెసిపీని బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. కేవలం బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా డిన్నర్కు కూడా చేసుకుని తినొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్ బ్రెడ్ మసాలా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
ఎగ్ మిశ్రమం కోసం:
- కోడిగుడ్లు - 7
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
మసాలా కోసం:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 8
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- సోంపు - 1 టీస్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- టమాటాలు - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం -1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- బ్రెడ్ స్లైస్లను ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, టమాటాలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి వేసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, పసుపు వేసి అంతా కలిసేసా బీట్ చేసుకోవాలి. ఎగ్ మిశ్రమాన్ని కలుపుకున్నాక పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో సోంపు, దాల్చినెచెక్క వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ దినుసులు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు లైట్గా వేగాక పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
- అల్లం కూడా వేగినాక టమాటా తరుగు, కరివేపాకు వేసి కలిపి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికినాక పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు, గరం మసాలా వేసి కలిపి అర కప్పు వాటర్ పోసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు వేగి నూనె పైకి తేలినాక కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి.
- బ్రెడ్ ముక్కలకు మసాలా మిశ్రమం పట్టినాక సిమ్లో పెట్టి బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని పాన్ మొత్తం అయ్యేలా వేసుకోవాలి.
- అనంతరం నిధానంగా గరిటెతో కలుపుతూ ఎగ్ను ఉడికించాలి. కోడిగుడ్ల మిశ్రమం బ్రెడ్ ముక్కలకు పట్టి, పర్ఫెక్ట్గా ఉడికినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టేస్టీ టేస్టీ ఎగ్ బ్రెడ్ మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లను మీకు కావాల్సిన సైజ్లో, షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు నచ్చకపోతే సైడ్ పార్ట్ అంటే గోధుమరంగు భాగాన్ని తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకుని వాడుకోవచ్చు.
- ఎగ్ మిశ్రమాన్ని లాస్ట్లో పోయడం నచ్చకపోతే ముందే పాన్లో పోసి ముక్కలు ముక్కలుగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఆ తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకుంటే సరి.
- ఈ బ్రెడ్ రెసిపీ మరింత టేస్టీగా ఉండటానికి కావాలనుకుంటే లైట్గా నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
