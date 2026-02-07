ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "ఎగ్​ బ్రెడ్​ మసాలా" - పావుగంటలో రెడీ!

- రోజూ ఒకటే రకమైన టిఫెన్​ తిని బోర్​ కొట్టిందా? - ఓసారి ఇలా బ్రెడ్​ రెసిపీ చేసుకోండి - రుచి అద్భుతమే!

Egg Bread Masala
Egg Bread Masala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Egg Bread Masala: బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనగానే చాలా మందికి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా వంటివే గుర్తుకువస్తాయి. అయితే ఎప్పుడూ వీటినే తినాలంటే బోర్​ కొడుతుంది. కొత్తగా ఏమైనా చేసుకుని తినాలనిపిస్తుంది. మీకు కూడా అలానే ఉందా? అయితే ఓసారి ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. ఎగ్స్​, బ్రెడ్​ కాంబోలో చేసుకునే ఈ రెసిపీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అంతేకాకుండా నాలుకకు కొత్త రుచి తెలుస్తుంది. ఈ రెసిపీని బ్యాచిలర్స్​ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా డిన్నర్​కు కూడా చేసుకుని తినొచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్​ బ్రెడ్​ మసాలా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

ఎగ్​ మిశ్రమం కోసం:

  • కోడిగుడ్లు - 7
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
Egg Bread Masala
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

మసాలా కోసం:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 8
  • నూనె - 4 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • సోంపు - 1 టీస్పూన్​
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • టమాటాలు - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం -1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Egg Bread Masala
బ్రెడ్​ స్లైస్​లు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లను ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, టమాటాలను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి వేసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, పసుపు వేసి అంతా కలిసేసా బీట్​ చేసుకోవాలి. ఎగ్​ మిశ్రమాన్ని కలుపుకున్నాక పక్కన ఉంచాలి.
Egg Bread Masala
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో సోంపు, దాల్చినెచెక్క వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఈ దినుసులు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు లైట్​గా వేగాక పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
Egg Bread Masala
టమాటాలు (Getty Images)
  • అల్లం కూడా వేగినాక టమాటా తరుగు, కరివేపాకు వేసి కలిపి మూత పెట్టి కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికినాక పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు, గరం మసాలా వేసి కలిపి అర కప్పు వాటర్​ పోసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు వేగి నూనె పైకి తేలినాక కట్​ చేసుకున్న బ్రెడ్​ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి.
Egg Bread Masala
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ (Getty Images)
  • బ్రెడ్​ ముక్కలకు మసాలా మిశ్రమం పట్టినాక సిమ్​లో పెట్టి బీట్​ చేసుకున్న ఎగ్​ మిశ్రమాన్ని పాన్​ మొత్తం అయ్యేలా వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం నిధానంగా గరిటెతో కలుపుతూ ఎగ్​ను ఉడికించాలి. కోడిగుడ్ల మిశ్రమం బ్రెడ్​ ముక్కలకు పట్టి, పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టేస్టీ టేస్టీ ఎగ్​ బ్రెడ్​ మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Egg Bread Masala
ఎగ్​ బ్రెడ్​ మసాలా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లను మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో, షేప్​లో కట్​ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు నచ్చకపోతే సైడ్​ పార్ట్​ అంటే గోధుమరంగు భాగాన్ని తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకుని వాడుకోవచ్చు.
  • ఎగ్​ మిశ్రమాన్ని లాస్ట్​లో పోయడం నచ్చకపోతే ముందే పాన్​లో పోసి ముక్కలు ముక్కలుగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని ఆ తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఈ బ్రెడ్​ రెసిపీ మరింత టేస్టీగా ఉండటానికి కావాలనుకుంటే లైట్​గా నిమ్మరసం యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

