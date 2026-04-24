హోటల్ స్టైల్ "ఎగ్ బోండా" ఇంట్లోనే! - కిర్రాక్ ఉంటుంది!
- టేస్టీ టేస్టీ ఎగ్ బోండాను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోండి - బంధుమిత్రులు, పిల్లలు ఫుల్లుగా ఎంజాయ్ చేస్తారు
Published : April 24, 2026 at 10:39 AM IST
Egg Bonda Recipe : సాయంత్రం పూట వేడివేడి చాయ్తోపాటుగా తినడానికి, లేదంటే ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినప్పుడు త్వరగా స్నాక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎగ్ బోండా సూపర్ ఛాయిస్. ఎందుకంటే, దీన్ని తయారు చేయడం చాలా ఈజీ, ఇంకా అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. రోడ్డు పక్కన బండి స్టైల్లో ఇంట్లోనే క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఈ ఎగ్ బోండాలు తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, వాటిని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - 4 నుండి 5 (ఉడికించినవి)
- శనగపిండి - 1.5 కప్పులు
- బియ్యం పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- వాము - అర టీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర - అర కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కోడిగుడ్లను నీళ్లలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి గట్టిగా ఉడికించాలి. ఉప్పు వేయడం వల్ల గుడ్లు పగిలిపోకుండా ఉంటాయి.
- ఉడికిన తర్వాత వాటిని నిలువుగా రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కో ముక్కతో ఒక్కో బొండా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే అలాగే పూర్తి గుడ్డుతోనూ వేసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ ముక్కలుగా కోస్తే, లోపలి పచ్చసొన విడిపోకుండా జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి. వీటిపై కొద్దిగా ఉప్పు, కారం చల్లి పక్కన పెట్టుకుంటే బోండా లోపల కూడా రుచిగా ఉంటుంది.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని, అందులో శనగపిండి, బియ్యం పిండి వేయాలి
- అందులోనే ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, వాము, గరం మసాలా, బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలపాలి
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని జారుడుగా కలపాలి. బజ్జీల పిండి కంటే కొంచెం చిక్కగా ఉండేలా చూసుకోండి
- పిండి మరీ పల్చగా ఉంటే గుడ్డుకు సరిగ్గా అంటుకోదు. మరీ గట్టిగా ఉంటే బోండా పైన లేయర్ లావుగా వస్తుంది
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద బాణాలి పెట్టి, అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి హీట్ చేయాలి. నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి
- ఇప్పుడు ఒక్కో గుడ్డు ముక్కను తీసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిలో ముంచి, జాగ్రత్తగా నూనెలో వేయాలి
- బాణాలి నిండా బోండాలను వేయకండి. సరిగా కాలకపోవచ్చు. అందుకే ఎన్ని పడితే అన్నే వేయండి. గరిటతో అటూ ఇటూ తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు వేయించాలి
- అన్ని వైపులా సమానంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసుకొని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేటులో వేయండి
- అంతే అద్దిరిపోయే ఎగ్ బోండాలు సిద్ధమైపోతాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
చిట్కాలు :
- బోండాలు ఎక్కువ సేపు కరకరలాడుతూ ఉండాలంటే బియ్యం పిండి తప్పనిసరిగా వాడాలి.
- డీప్ ఫ్రై చేసిన బోండాలను మధ్యలోకి కట్ చేసి, అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, నిమ్మరసం, కొద్దిగా చాట్ మసాలా చల్లితే దాని టేస్ట్ డబుల్ అవుతుంది.
- పిండి కలిపేటప్పుడే అందులో ఒక స్పూన్ వేడి నూనె వేయాలి. ఇలా పిండి కలిపితే బోండాలు నూనె తక్కువగా పీలుస్తాయి.
- ఈ బోండాలను టొమాటో కెచప్, అల్లం చట్నీతో తింటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి.
