రోడ్ సైడ్ టేస్ట్తో నోరూరించే "ఎగ్ బోండాలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
స్ట్రీట్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా 'ఎగ్ బజ్జీలు' - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
Published : January 15, 2026 at 3:27 PM IST
Egg Bonda Recipe in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు కోడిగుడ్డుతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా వద్దనకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. అయితే, నార్మల్గా మనందరం ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉంటే బుర్జీ నుంచి గుడ్డు పులుసు వరకు రకరకాల కర్రీలు వండేస్తుంటాం. అలాగే, ఈవెనింగ్ టైమ్కి ఎగ్ 65, ఎగ్ పకోడీ, కట్లెట్, కబాబ్ అంటూ వెరైటీ వెరైటీ స్నాక్స్ కూడా ట్రై చేస్తుంటాం. వీటితో పాటు చాలా మంది చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీల్లో ఒకటి "ఎగ్ బోండా".
వీటినే 'ఎగ్ బజ్జీలు' అని కూడా అంటారు. అయితే, ఇవి ఇంట్లో చేసినప్పుడు బండి మీద అమ్మే రుచి రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో 'ఎగ్ బోండా' చేసి చూడండి. అచ్చం స్ట్రీట్ స్టైల్ రుచిలో పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. తయారీ విధానం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే ఈ టేస్టీ ఎగ్ బోండాలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - శనగపిండి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- పావు టీస్పూన్ - పసుపు
- నాలుగు - ఎగ్స్
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- అర టీస్పూన్ - ధనియాల పొడి
- అర టీస్పూన్ - కారం
- పావు టీస్పూన్ - వేయించిన జీలకర్ర పొడి
- అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- అర టీస్పూన్ - చాట్ మసాలా
- ఒకట్రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- పావు టీస్పూన్ - గరంమసాలా
- చిటికెడు - వంటసోడా
- వేయించేందుకు సరిపడా - ఆయిల్
మెంతికూరతో ప్లఫ్ఫీ ప్లఫ్ఫీగా "పూరీలు" - నూనె పీల్చవు! - కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!
తయారీ విధానం :
- స్ట్రీట్ స్టైల్ ఎగ్ బోండా తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
- ఎగ్స్ ఉడికేలోపు పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను వేడి నీళ్లు వంపేసి పైపొట్టును తొలగించుకోవాలి. తర్వాత వాటిని నిలువుగా రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో జల్లించుకున్న శనగపిండిని వేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర, చాట్ మసాలా, పసుపు, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, గరంమసాలా వేసి ఒకసారి మసాలాలన్నీ పిండిలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై పిండి మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి.
- పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది బజ్జీలు వేసుకునేందుకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంటే, కోడిగుడ్డు ముక్కలను పిండిలో ముంచినప్పుడు మంచిగా కోట్ అవ్వాలి.
- సరైన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపాక చివరగా అందులో కాస్త వంటసోడా వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించేందుకు సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమంలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ ముక్కలను వేసి పిండిని బాగా పట్టించి ఒక్కొక్కటిగా కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో అన్నీ వేసుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు కదపకుండా వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై వీటిని కాస్త కారం చల్లుకుని ఉల్లిపాయ తరుగుతో సర్వ్ చేసుకుని తినండి.
- అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "ఎగ్ బోండాలు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్గా చేసుకునే స్నాక్స్ కాకుండా ఇలా ఎగ్ బోండాలు చేయండి. పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
పండగ వేళ బంధువుల కోసం అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - నూనె పీల్చకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
పండగ విందులో పసందైన "మినప గారెలు" - చికెన్ కర్రీతో నంజుకుని తింటుంటే ఆ రుచే వేరు!