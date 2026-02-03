టేస్టీ అండ్ స్పైసీ "ఎగ్ బజ్జీ మిక్చర్" - టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది - ప్రిపరేషన్ సులువు!
-ఎప్పుడూ ఎగ్ బజ్జీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా మిక్చర్ చేసుకోండి - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!
Published : February 3, 2026 at 4:01 PM IST
Egg Bajji Mixture Recipe: పిల్లలు, పెద్దలు సాయంత్రం అయ్యిందంటే స్నాక్స్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలు బజ్జీలు, పకోడీలు, చాట్ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు చేసి పెడుతుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైనవి కాకుండా ఓసారి ఇలా ఎగ్ బజ్జీలతో మిక్చర్ చేసి పెడితే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువే. అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ రెసిపీ పుల్లగా, కారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్ బజ్జీ మిక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
ఎగ్ బజ్జీ కోసం:
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- వాము - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - అర టీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
- ఉడికించిన కోడిగుడ్లు - 4
మిక్చర్ కోసం:
- పల్లీలు - అర కప్పు
- అటుకులు - అర కప్పు
- కార్న్ఫ్లేక్స్ - పావు కప్పు
- కారం - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - పావు టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- టమాటా - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఎగ్ బజ్జీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉడికించిన కోడిగుడ్లపై పొట్టు తీసేసి సగానికి కట్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వాము, పసుపు, ఉప్పు, కారం, బేకింగ్ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని బజ్జీ పిండి మాదిరి అంటే దోశ పిండి కన్నా కాస్త గట్టి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు ఓ ఎగ్ ముక్కను తీసుకుని కలిపిన శనగపిండిలో ముంచి కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారే వరకు వేయించాలి.
- బజ్జీలు వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ఎగ్స్ను కూడా పిండిలో ముంచి నూనెలో వేసి వేయించాలి.
- అదే నూనెలోకి అటుకులు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మరోసారి అదే నూనెలో కార్న్ఫ్లేక్స్ వేసి ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి. చివరగా పల్లీలు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి తీసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇవి చల్లారేలోపు ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఫ్రై చేసిన ఎగ్ బజ్జీలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఎగ్ మిశ్రమంలోకి కారం, ఉప్పు, చాట్ మసాలా, వేయించిన అటుకులు, కార్న్ఫ్లేక్స్, టమాటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పల్లీలు వేసుకోవాలి.
- చివరగా నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుని పదార్థాలన్నింటినీ ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా అంతా మిక్స్ చేసుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన ఎగ్ బజ్జీ మిక్చర్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- శనగపిండి పల్చగా అయితే ఎగ్స్కు కోటింగ్ సరిగ్గా పట్టదు. కాబట్టి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
- పల్లీలు, అటుకులు, కార్న్ఫ్లేక్స్ వంటి వాటిని క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. ఎక్స్ట్రాగా పుట్నాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
