టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ "ఎగ్​ బజ్జీ మిక్చర్​" - టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది - ప్రిపరేషన్​ సులువు!

-ఎప్పుడూ ఎగ్​ బజ్జీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా మిక్చర్​ చేసుకోండి - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!

Egg Bajji Mixture Recipe
Egg Bajji Mixture Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Egg Bajji Mixture Recipe: పిల్లలు, పెద్దలు సాయంత్రం అయ్యిందంటే స్నాక్స్​ కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలు బజ్జీలు, పకోడీలు, చాట్​ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు చేసి పెడుతుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైనవి​ కాకుండా ఓసారి ఇలా ఎగ్​ బజ్జీలతో మిక్చర్​ చేసి పెడితే సూపర్​​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువే. అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకునే ఈ రెసిపీ పుల్లగా, కారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్​ బజ్జీ మిక్చర్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

ఎగ్​ బజ్జీ కోసం:

  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • వాము - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
  • ఉడికించిన కోడిగుడ్లు - 4
Egg Bajji Mixture
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

మిక్చర్​ కోసం:

  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లేక్స్​ - పావు కప్పు
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - పావు టీస్పూన్​
  • చాట్​ మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • టమాటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
Egg Bajji Mixture
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఎగ్​ బజ్జీలు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉడికించిన కోడిగుడ్లపై పొట్టు తీసేసి సగానికి కట్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వాము, పసుపు, ఉప్పు, కారం, బేకింగ్​ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని బజ్జీ పిండి మాదిరి అంటే దోశ పిండి కన్నా కాస్త గట్టి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Egg Bajji Mixture
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు ఓ ఎగ్​ ముక్కను తీసుకుని కలిపిన శనగపిండిలో ముంచి కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారే వరకు వేయించాలి.
Egg Bajji Mixture
పల్లీలు (Getty Images)
  • బజ్జీలు వేగినాక తీసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ఎగ్స్​ను కూడా పిండిలో ముంచి నూనెలో వేసి వేయించాలి.
  • అదే నూనెలోకి అటుకులు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మరోసారి అదే నూనెలో కార్న్​ఫ్లేక్స్​ వేసి ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి. చివరగా పల్లీలు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి తీసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Egg Bajji Mixture
అటుకులు (Getty Images)
  • ఇవి చల్లారేలోపు ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఫ్రై చేసిన ఎగ్​ బజ్జీలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఎగ్​ మిశ్రమంలోకి కారం, ఉప్పు, చాట్​ మసాలా, వేయించిన అటుకులు, కార్న్​ఫ్లేక్స్​, టమాటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పల్లీలు వేసుకోవాలి.
  • చివరగా నిమ్మరసం యాడ్​ చేసుకుని పదార్థాలన్నింటినీ ప్రెస్​ చేస్తూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా అంతా మిక్స్​ చేసుకున్నాక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే రుచికరమైన ఎగ్​ బజ్జీ మిక్చర్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Egg Bajji Mixture
కూరగాయలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • శనగపిండి పల్చగా అయితే ఎగ్స్​కు కోటింగ్​ సరిగ్గా పట్టదు. కాబట్టి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పల్లీలు, అటుకులు, కార్న్​ఫ్లేక్స్​ వంటి వాటిని క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. ఎక్స్ట్రాగా పుట్నాలు కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
Egg Bajji Mixture
ఎగ్​ బజ్జీ మిక్చర్​ (ETV Bharat)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

