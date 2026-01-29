దేశంలో టాప్ 10 నగరాల్లో విజయవాడ, తిరుపతి - రాష్ట్రంలో ప్రపంచ స్థాయి బల్క్డ్రగ్ పార్క్!
అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో విజయవాడ - వెల్లడించిన ఆర్థికసర్వే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 4:26 PM IST
Central Economic Survey : జీవనయోగ్య నగరాల్లో విజయవాడ, తిరుపతి దేశంలోనే టాప్ 10 జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాయని కేంద్రం వెల్లడించింది. పార్లమెంట్లో కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థికసర్వేలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అభివృద్ధి సహా పలు అంశాలను ప్రస్తావించింది. ఏపీలో ఏటా ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతూ వస్తోందని, విదేశీ విద్యార్థులను ఆకర్షించడంలో పంజాబ్, గుజరాత్తో పోటీ పడుతోందని సర్వే వెల్లడించింది.
"OTT ప్లాన్స్" వెతుకుతున్నారా? - మొబైల్, టీవీ నెలవారీ చార్జీలు ఇవే!
రాష్ట్రంలో ఇలా
రాష్ట్రంలో ద్రవ్యోల్బణం 2022-23లో 7.57 శాతం కాగా, 2025-26 నాటికి 1.39 శాతానికి తగ్గిందని ఆర్థిక సర్వే పేర్కొంది. తెలంగాణలో 8.61 శాతం నుంచి 0.20 శాతానికి దిగిందని, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జాతీయ సగటు ద్రవ్యోల్బణం 1.72 శాతం కంటే తక్కువగా నమోదైందని వెల్లడించింది. ఇక అకాల వర్షాలు, ప్రకృతి విపత్తుల కారణంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల దిగుబడి తగ్గుతోందని తెలిపింది. కొత్త నగరాల విస్తరణ, అభివృద్ధి వ్యవహారాల్లో రాజధాని అమరావతి, అమరావతి హరిత నగర నిర్మాణాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది. నగర నిర్మాణంలో అరుదైన అవకాశాలు అమరావతికి లభించాయని చెప్తూ వాణిజ్య సంస్కరణల కార్యాచరణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందంజలో ఉందని, దీని కారణంగా రాష్ట్రంలో వ్యాపార వాతావరణం మెరుగుపడుతోందని వెల్లడించింది. సింగిల్ విండో ద్వారా పారిశ్రామిక అనుమతులు మంజూరు చేయడాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆర్థిక సర్వే ప్రత్యేకంగా ప్రస్థావించింది. రాష్ట్రంలో 6,900 గ్రామాల్లో 81 లక్షల భూకమతాల రీ సర్వే, 86 వేల సరిహద్దు వివాదాలు పరిష్కారమయ్యాయని పేర్కొంది. ప్రపంచ స్థాయి బల్క్డ్రగ్ పార్క్ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించింది. పంజాబ్, గుజరాత్కు విదేశీ విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతున్నదని, ఏపీ సైతం ఆ రెండు రాష్ట్రాల సరసన నిలిచిందని సర్వే వెల్లడించింది. విజయవాడ, తిరుపతి నగరాలు దేశంలో జీవనయోగ్య నగరాల్లో టాప్ 10 జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నట్లు ఆర్థిక సర్వే తెలిపింది.
తెలంగాణలో
మిషన్ కాకతీయ, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుల వల్ల తెలంగాణలో సాగు విస్తీర్ణం మెరుగు పడిందని ఆర్థిక సర్వే తెలిపింది. 2014-23 మధ్య 1.31 కోట్ల ఎకరాలుగా ఉన్న సాగు భూమి విస్తీర్ణం తాజాగా 2.21 కోట్లకు పెరిగినట్లు ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించింది. తయారీ రంగంలో తెలంగాణ 5 శాతం వాటా నమోదు చేసిందని, ఏఐ స్టార్టప్ల్లో తెలంగాణ వాటా 7 శాతం కాగా, 30 శాతంతో కర్ణాటక అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని తెలిపింది. ఇక ఐటీ, ఫైనాన్స్, ప్రొఫెషనల్ సర్వీసుల్లో కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వాటా 40 శాతంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. రెవెన్యూ, స్టాంప్స్, రిజిస్ట్రేషన్ల విభాగాలను తెలంగాణ ఏకీకృతం చేస్తూ భూభారతి పోర్టల్ తీసుకురావడాన్ని ప్రస్తావించింది. అత్యధిక పట్టణ జనాభాలో ముంబయి, దిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నిలవగా, అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో హైదరాబాద్ నాలుగో స్థానం, విజయవాడ 10వ స్థానంలో నిలిచాయని పేర్కొంది. 2035 నాటికి హైదరాబాద్ జీడీపీ 201.4 బిలియన్ డాలర్లు, విజయవాడ 21.3 బిలియన్ డాలర్ల స్థాయికి పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక సర్వే అంచనా వేయగా, మున్సిపల్ బాండ్స్ జారీలో భాగ్యనగరం అగ్రస్థానంలో నిలిచినట్లు తెలిపింది.
రైతుల కోసం వ్యవ'సాయం' చేసే యాప్స్ ఇవే - పొలం గట్టు పైనుంచి సమస్త సమాచారం!
"డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రస్" మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఇంటి నుంచే ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు!