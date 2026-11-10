భూమిని కాపాడుకోవడానికి ముఖ్య సాధనంగా ఎకో మిత్రమ్ - ఏంటీ ఈ యాప్ ప్రత్యేకత?
Eco Mitram Digital App : పర్యావరణ సంరక్షణ గతివిధి ఆధ్వర్యంలో రూపొందిన ప్రత్యేకమైన పర్యావరణహిత యాప్ ఎకో మిత్రమ్. సుస్థిరజీవన విధానాన్ని అలవర్చుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరినీ భాగస్వామ్యం చేసే శక్తిమంతమైన సాధనంగా పనిచేస్తుంది.
Published : November 10, 2026 at 8:45 PM IST
ప్రస్తుతం గ్లోబల్ వార్మింగ్, పర్యావరణ కాలుష్యం, వాతావరణ మార్పులు ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వాల చర్యలపై ఆధారపడకుండా సిద్ధాంతాలు, ఉపన్యాసాల కోసం వేచిచూడకుండా ప్రతి పౌరుడూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ స్పృహను ప్రజల్లో పెంపొందించేలా డిజిటల్ టెక్నాలజీతో రూపోందించిన యాప్ పేరే ఎకో మిత్రమ్. పర్యావరణ సంరక్షణ గతివిధి (పీఎస్జీ) ఆధ్వర్యంలో రూపొందిన ప్రత్యేకమైన పర్యావరణహిత సామాజిక వేదిక ఇది. భూమిని కాపాడుకోవడానికి, మానవులు సుస్థిర జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరినీ భాగస్వామ్యం చేసే శక్తిమంతమైన సాధనంగా విధులు నిర్వహిస్తుంది.
హరిత అలవాట్లు
రోజువారీ పనులు పర్యావరణానికి ఎంత మేలు చేస్తాయో ఎకో మిత్రమ్ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. నీటిని పొదుపు చేయడం, మొక్కలు నాటడం, సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్కు దూరంగా ఉండటం, చెత్తను వేరు చేయడం వంటి వాటిని అలవర్చుకోవచ్చు. నాటిన మొక్కలు, వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ వంటి పర్యావరణహిత పనులను ఫొటోలు తీసి ఈ యాప్లో అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సోషల్ మీడియాలో ఇతరులకు ప్రేరణగా నిలవచ్చు.
పర్యావరణ ఉద్యమాలు
చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో జరిగే మొక్కల పెంపకం, ప్లాస్టిక్ వ్యతిరేక ఉద్యమాలు, నీటి పరిరక్షణ, ప్రత్యేక పర్యావరణ శిబిరాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఈ యాప్లో తెలుసుకొని వాటిలో భాగం కావొచ్చు. ఈ వేదిక ద్వారా గ్రామాలు, పట్టణాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ పొందే అవకాశం ఉంది.
ఇంటిపై స్వీయ అంచనా?
ఎకో మిత్రమ్ అందిస్తున్న సేవల్లో హరిత గృహం సర్టిఫికేషన్ ముఖ్యమైంది. ఇంట్లో నీటి వినియోగం, విద్యుత్ వాడకం, పెరటి మొక్కల పెంపకం, తడి, పొడి చెత్త నిర్వహణ ఆధారంగా రూపొందించిన 15 ప్రశ్నల స్వీయ అంచనా పరీక్షను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని ద్వారా మన ఇల్లు పర్యావరణానికి ఎంత అనుకూలమో తెలుసుకోవడమే కాకుండా అధికారిక హరిత గృహ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని ఉచితంగా పొందవచ్చు.
అవగాహన కార్యక్రమాలు
పర్యావరణం, రీసైక్లింగ్, జీవ వైవిధ్యం, వాతావరణ మార్పులు అంశాలపై ఏటా నిర్వహించే జాతీయ స్థాయి క్విజ్, పెయింటింగ్, వ్యాసరచన వంటి పోటీల్లో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంది. పర్యావరణ స్పృహను విస్తృతంగా పెంపొందించుకోవచ్చు. సాధించిన ప్రగతి ఆధారంగా ప్రశంసా పత్రాలు, గ్రైడ్స్ లభిస్తాయి. జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో స్థానాన్ని లీడర్బోర్డ్ ద్వారా అంచనా వేసుకొనే వెసులుబాటు ఉంది. పర్యావరణానికీ పాఠశాల ద్వారా ఉచిత స్టడీ మెటీరియల్, ప్రజెంటేషన్ స్లైడ్స్తో ప్రకృతి పాఠాలను ప్రజల్లోకి సులభంగా తీసుకెళ్లొచ్చు.
"ఎకో మిత్రమ్ స్ఫూర్తితో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో చెరువుల శుద్ధి, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్మూలన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. పర్యావరణ అవగాహన కార్యక్రమాలు ప్రజలను చైతన్యవంతుల్ని చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. పర్యావరణ పనులు చేసేకొద్దీ లభించే ఎకో పాయింట్లు, లీడర్ బోర్డ్ స్థానాలు యువతలో పోటీతత్వాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి" -ప్రసన్నకుమార్, విశ్రాంత పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి
ప్రయోజనాలిలా
- రోజువారీ అలవాట్లు పర్యావరణంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతున్నాయో కులంకుశంగా తెలుసుకొని, జీవనశైలిని మార్చుకునేందుకు సులువుగా వీలుంటుంది.
- వివిధ ఎన్జీవోలు, పాఠశాలలు, కాలేజీలు, ప్రకృతి ప్రేమికులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చి సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
- విద్యార్థులు, యువకులు పర్యావరణ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా సామాజిక బాధ్యత అలవాటుగా మారుతుంది.
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