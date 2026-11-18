మీ ఇంట్లో 'ప్లాస్టిక్ చెత్త' తగ్గాలా? - రోజువారీ జీవితంలో ఈ చిన్న మార్పులు చేయాల్సిందే!
Plastic Reduce Habits : షాంపూ బార్ల నుంచి ఎకో బ్రిక్స్ వరకు - ప్లాస్టిక్ రహిత జీవనానికి ఇలా చేయాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!
Published : November 18, 2026 at 6:14 PM IST
నగరాలైనా, పల్లెలైనా రోడ్లు, ఖాళీ స్థలాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు అనే తేడా లేకుండా ఎక్కడ చూసినా చెత్త సమస్య తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. ఇలాంటి దృశ్యాలు కనిపించినప్పుడల్లా 'ప్రజల్లో కనీస బాధ్యత కొరవడింది, వీళ్లు మారరు' అని ఎవరికి వాళ్లం అనుకుంటూ వెళ్లిపోతుంటాం. కానీ ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే, బయట కనిపిస్తున్న ఆ చెత్తంతా మన వంటింట్లోంచి, చెత్తబుట్టల్లోంచి బయటకు వెళ్లి అక్కడ పేరుకుపోయినదే! ఈ సమస్యని పరిష్కరించాలంటే మార్పు ముందుగా మన ఇంటి గడప నుంచే మొదలవ్వాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం మన రోజువారీ జీవనశైలిలో కొన్ని చిన్నపాటి మార్పులు చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇంతకీ, మన ఇంటి నుంచి వెళ్లే చెత్తను తగ్గించే ఆ అలవాట్లు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- చాలా వరకు షాంపూ బాటిళ్లను రీసైకిల్ చేయడం కష్టం. అందుకే ప్రస్తుతం సబ్బుల మాదిరిగానే షాంపూలు కూడా బార్ల రూపంలో లభిస్తున్నాయి. ఒక్కో షాంపూ బార్ వాడటం వల్ల రెండు నుంచి మూడు ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ల వినియోగాన్ని తగ్గించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, వీటిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కాగితం వంటి నేలలో సులభంగా కలిసిపోయే వస్తువులతో ప్యాకింగ్ ఉండేవాటిని ఎంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- పనిలోపనిగా ఉసిరి, మందార, శీకాకాయ వంటి సహజ పదార్థాలతో తయారైన షాంపూలను ఎంచుకుంటే, హనికరమైన రసాయనాలు భూమిలో కలవకుండా అడ్డుకోవచ్చంటున్నారు.
- ప్యాకింగ్ చేసిన పండ్లు, కూరగాయలు కొనడం వల్ల అవసరానికి మించి కొనుగోలు చేయడంతో పాటు అనవసరమైన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి విడిగా(లూజ్గా) దొరికే వాటినే మనకు కావాల్సినంత మేర కొనుక్కోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా హ్యాండ్వాష్లు, డిటర్జెంట్ వంటివాటికీ రీఫిల్స్ వస్తున్నాయి. అలాంటి వాటిని ఎంచుకోండి. ఇంట్లో ఉన్న పాత డబ్బాలనే తిరిగి ఉపయోగించడం వల్ల వృథా తగ్గడమే కాకుండా డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
పాత దుస్తులను బయట పడేస్తున్నారా? - అది ప్రకృతికి ముప్పుగా మారుతుందని తెలుసా?
- మనం దుకాణానికి వెళ్లి ఏ చిన్న వస్తువు కొనుగోలు చేసినా ఓ పాలిథీన్ కవర్లో వేసి ఇవ్వడం ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. చివరికి కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పాల ప్యాకెట్ కొన్ని సరే కవర్ అడుగుతున్నాము. ఇకపై అలాంటి పాలిథీన్ కవర్లను వద్దని చెప్పండి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడే మీ వెంట ఒక చేతి సంచిని తీసుకెళ్లడం అలవాటు చేసుకోండి అని చెబుతున్నారు.
- బాటిళ్లు కాకుండా పాలిథీన్ కవర్లు, చాక్లెట్, క్యాండీ ర్యాపర్లు వంటి రీసైక్లింగ్ చేయలేని ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను చెత్తలో వేయకండి. వాటన్నింటినీ ఒక ఖాళీ పెట్ బాటిల్లో గట్టిగా నింపి ఎకో బ్రిక్లా మార్చండి. బాటిల్ పూర్తిగా నిండి గట్టిపడ్డాక, దానిని తోటలో(గార్డెన్) అలంకరణకు లేదా మరెక్కడైనా నిర్మాణ అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
- మనం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, నేటి పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒక రూపంలో ప్లాస్టిక్ ఇంట్లోకి వస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే ఏ వస్తువు కొనేముందైనా కాస్త ఆలోచించి, అవగాహనతో వ్యవహరించండి. ఆహారాన్ని వృథా చేయకండి. అలాగే కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేసేముందు పాతవాటిని రిపేర్ చేయొచ్చేమో చూసి, ఒకవేళ రిపేర్ అయితే వాడుకోవడం చేయాలి. ఈ చిన్న చిన్న అంశాల్ని అలవాటు చేసుకుంటే మీ ఇంటి నుంచి వెళ్లే చెత్త క్రమంగా తగ్గిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇదంతా మన ఆరోగ్యం కోసం, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసమే అన్న విషయాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దని చెబుతున్నారు.