ఎబోలా దారి "రహదారి"! - గాలితో వ్యాపించదా?
- కరోనా కంటే డేంజర్.. ఈ మార్గాల ద్వారా శరీరంలోకి - 50 శాతం పైగానే మరణాల రేటుతో ప్రపంచాన్ని వణిస్తున్న వైరస్ - హైదరాబాద్లో రెండు అనుమానిత కేసులతో రాష్ట్రం అప్రమత్తం
Published : June 6, 2026 at 1:58 PM IST
Ebola : కరోనా నుంచి యావత్ ప్రపంచం బయటపడి హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న తరుణంలో ఇప్పుడు ఎబోలా కలవరపెడుతోంది. కొవిడ్తో పోలిస్తే వ్యాప్తి తీవ్రత తక్కువే అయినప్పటికీ.. ప్రమాదం మాత్రం ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ! మరణాల రేటు రోగుల హెల్త్ కండీషన్ బట్టి.. 50 నుంచి 90 శాతం వరకు ఉంటోంది.
1976లో తొలిసారిగా కాంగోలోని 'ఎబోలా నది' సమీపంలో ఈ వైరస్ను గుర్తించారు. ఆ తర్వాత ఇందులో ఎన్నో మ్యూటేషన్స్ జరిగాయి. ఇందులో అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి మొదలు, తీవ్రత తక్కువగా ఉన్నవి కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని వణిస్తున్నది "బుందిబుగ్యో" రకం. దీన్ని 2007లో ఉగాండాలోని బుందిబుగ్యో జిల్లాలో గుర్తించారు. హైదరాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలోని 2 అనుమానిత కేసులను కూడా ఈ ఈ కోణంలోనే పరీక్షిస్తున్నారు. మరి, ఇంతకు ఈ వైరస్ ఎలా వ్యాపిస్తుంది? కరోనాకు దీనికి తేడా ఏంటి? కొవిడ్ ను మించిన జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎబోలా - కరోనా మధ్య ప్రధాన తేడాలు :
|ఎబోలా
|కరోనా
|ఈ వైరస్ ఫిలోవైరస్ కుటుంబానికి చెందినది
|ఇది SARS-CoV-2 వల్ల వస్తుంది
|రక్తనాళాలు, లివర్, కిడ్నీ, జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది
|ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది
|చాలా నెమ్మదిగా, కేవలం శారీరక స్పర్శ ద్వారానే వ్యాపిస్తుంది
|గాలి ద్వారా అత్యంత వేగంగా వ్యాపిస్తుంది
|మరణాల రేటు చాలా ఎక్కువ. సుమారు 50% నుండి 90% వరకు రోగులు మరణించవచ్చు
|మరణాల రేటు తక్కువ. సుమారు 2% నుండి 3% వరకు రోగులు మరణించే అవకాశం
|రోగిలో లక్షణాలు బయటపడకముందే వ్యాధి ఇతరులకు వ్యాపించదు
|రోగిలో లక్షణాలు లేకున్నా కూడా ఇతరులకు వ్యాపిస్తుంది
ఎలా వ్యాపిస్తుంది?
- ఈ వైరస్ విషయంలో ప్రధానమైన సానుకూల అంశం ఏమంటే.. ఇది గాలి ద్వారా వ్యాపించదు. శరీర ద్రవాల ద్వారా మాత్రమే ఒకరి నుంచి మరొకరి వ్యాపిస్తుంది
- కరోనా గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తుందన్న సంగతి తెలిసిందే. కొవిడ్ సోకిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు చిన్న చిన్న తుంపర్లు గాల్లో కలిసిపోతాయి. వాటిని ఇతరులు పీల్చినప్పుడు వ్యాపిస్తుంది.
- ఎబోలా మాత్రం.. వ్యాధి సోకిన రోగి యొక్క చెమట, లాలాజలం, వాంతులు, మలం, వీర్యం, రక్తం నేరుగా వేరొకరి చర్మంపై ఉన్న గాయాలకు లేదా కళ్లు, ముక్కు, నోటికి తగిలితేనే వ్యాపిస్తుంది
- రోగి వాడిన బట్టలు, పరుపులు, సూదులు, వస్తువులను తాకడం ద్వారా వస్తుంది
- వ్యాధి సోకిన జంతువుల మాంసాన్ని తాకడం, తినడం ద్వారా సోకుతుంది
- వైరస్ అంటుకున్న వస్తువులను చేత్తో తాకి, ఆ చేతులతో ముక్కు, నోరు, కళ్లను తాకడం ద్వారా వస్తుంది
వ్యాధి లక్షణాలు :
- ఎబోలా సోకిన వ్యక్తిలో లక్షణాలు కొవిడ్ కన్నా ఆలస్యంగా బయటపడతాయి. కరోనా లక్షణాలు 2 నుంచి 14 రోజుల్లో కనిపిస్తే.. ఎబోలా బాధితుల్లో వైరస్ సోకిన 2 నుండి 21 రోజుల్లో కనిపిస్తాయి.
- మొదటి దశలో అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన జ్వరం వస్తుంది. విపరీతమైన అలసట వేధిస్తుంది. తలనొప్పి, గొంతు నొప్పి, కండరాల నొప్పులు ఉంటాయి.
- రెండో దశలో వాంతులు, విరేచనాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. కడుపునొప్పి కూడా బాధిస్తుంది
- మూడో దశ అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటుంది. శరీరంలో రక్తస్రావం మొదలవుతుంది. దంతాల చిగుళ్లు, ముక్కు నుంచి రక్తం కారుతుంది. వాంతుల్లో, మలంలో కూడా బ్లడ్ పడుతుంది. కిడ్నీలు, లివర్ ఫెయిల్ అవుతాయి.
ఆఫ్రికాలో సరిగా అడ్డుకోలేకపోతున్నారు!
ఆఫ్రికాలో ఎబోలా వైరస్ ను అడ్డుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. కాంగోలో కొత్త వేరియంట్ కేసులు నమోదు కావడానికి చాలా రోజుల ముందు నుంచే అక్కడ వైరస్ విజృంభించింది. ఘర్షణలతో అల్లాడుతున్న ఆ ప్రాంతాల్లో వ్యాధినిర్ధారణ పూర్తిస్థాయిలో జరగట్లేదు. వైరస్ పీడితులకు సరైన చికిత్స కూడా అందడం లేదు. అంతేకాకుండా.. ఎబోలాతో మరణించిన వారికి సంప్రదాయ పద్ధతిలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలనే డిమాండ్ కూడా వైరస్ విస్తరణకు కారణమవుతోంది. అక్కడి ఆచారాల ప్రకారం మృతదేహాన్ని అందరూ కలిసి ముట్టుకుంటారు. మరికొన్ని చోట్ల ఐసొలేషన్ కేంద్రాల నుంచి రోగులు పారిపోతున్నారు. ఇలా పలు కారణాలతో వైరస్ వ్యాప్తి పెరుగుతోంది.
హైదరాబాద్లో అనుమానిత కేసులు :
హైదరాబాద్లోని గాంధీ ఆసుపత్రిలో 2 అనుమానిత కేసులు ఉన్నాయి. సూడాన్ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరిలో లక్షణాలు కనిపించడంతో ఐసోలేషన్కు తరలించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బయట పడని కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియని పరిస్థితి. అందుకే.. కరోనా మిగిల్చిన చేదు జ్ఞాపకాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అందరూ అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.