వంట చేసేటప్పుడు "నూనె" చిట్లుతుందా? - ఇలా చేస్తే మీపై, స్టవ్పై చుక్క కూడా పడదు!
పోపు టైమ్లో ఆయిల్ చిట్లి మీద పడుతోందా? - ఈ టిప్స్తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 5:22 PM IST
How to Prevent Oil Splatter in Kitchen : రోజులో మహిళలు వంటింట్లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంటారు. అయితే, వంట చేసేటప్పుడు చేతులు కాలడం చాలా మంది మహిళలకు అనుభవమే! ముఖ్యంగా పోపు, డీప్ఫ్రై రెసిపీలు చేస్తున్నప్పుడు నూనె చిట్లి చేతులు, ఒంటిపై పడుతుంటుంది. దీనివల్ల కూడా ఆయా భాగాల్లో బొబ్బలెక్కడ, కాలిన మరకలు ఏర్పడడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. మనపై పడడమే కాకుండా నూనె చిట్లినప్పుడు గ్యాస్, కిచెన్ టైల్స్పై పడుతుంటాయి. దాంతో అవి జిడ్డుగా మారి ఎంత క్లీన్ చేసినా అంత ఈజీగా తొలగిపోవు. అయితే, వంట చేసినప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటించడం ద్వారా నూనె చిట్లకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దాంతో కిచెన్ టైల్స్, గ్యాస్ స్టవ్ శుభ్రంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
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- మనలో చాలా మంది నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు, ఇతర పదార్థాలు వేస్తుంటారు. ఇలాంటి సమయాల్లో కూడా ఆయిల్ చిట్లుతుంటుంది. అలాగే, అవి త్వరగా మాడిపోతాయి కూడా. అందుకే నూనె మరీ ఎక్కువగా వేడెక్కకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ఆయిల్కు, వాటర్కు పడదు. కాగుతున్న నూనెలో చుక్క నీరు పడినా చిటపడలాడుతుంది. అందుకే, కూరలు చేసే ముందు ఆకుకూరలు, కూరగాయలు మొదలైనవి ముందుగానే శుభ్రంగా కడిగి, వాటర్ లేకుండా చూసుకోవాలి. అంటే, వాటిని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత కట్ చేసి ఒక గిన్నెలో లేదా జాలీ వంటి పాత్రల్లో వేసుకుంటే ఈజీగా ఆరిపోతాయి. అప్పుడు నూనెలో వేస్తే చిట్లకుండా ఉంటుందంటున్నారు.
- మనలో ఎక్కువ మంది ఒక్కోసారి తొందరలో తడిగా ఉన్న గిన్నెలోనే ఆయిల్ పోస్తుంటారు. దీనివల్ల కూడా ఆయిల్ చిట్లుతుంటుంది. కాబట్టి, పాత్ర కాస్త వేడయ్యాక నూనె పోయడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- వంట త్వరగా పూర్తి కావాలన్న ఉద్దేశంతో చాలా మంది హై ఫ్లేమ్లో వంటలు చేస్తుంటారు. దీనివల్ల నూనె బాగా వేడెక్కి చిట్లడంతో పాటు కూర కూడా మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే, త్వరగా కావాలని మంట పెంచకుండా తక్కువ మంటపై వండితేనే అటు రుచి, ఇటు సురక్షితమని సలహా ఇస్తున్నారు.
- కూరగాయలు సహా ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఫ్రెష్గా ఉండాలని ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ చేస్తుంటారు. అలా నిల్వ ఉంచిన కాయగూరల ముక్కలు, ఇతర పదార్థాల్లో తేమ నిలిచి ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని వెనువెంటనే నూనెలో వేసినా చిట్లే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వంట చేయడానికి కాస్త ముందుగానే వాటిని రిఫ్రిజిరేటర్లో నుంచి తీసి రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద ఉంచాలి. వాటిలోని చల్లదనం తగ్గాక, వాడితే సమస్య ఉండదని చెబుతున్నారు.
- నూనె చిట్లి మీద పడకుండా గ్లోవ్స్ ధరించడం, పొడవాటి స్లీవ్స్ ఉన్న దుస్తులు వేసుకోవడం, గరిట హ్యాండిల్ పొడవుగా ఉండేలా చూసుకోవడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఆయిల్ చిట్లకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు.
- అలాగే, కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ జిడ్డుగా మారకుండా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వివిధ రకాల గ్యాడ్జెట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి వాటిని కూడా వినియోగించవచ్చని చెబుతున్నారు.
- కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్, స్టవ్ బర్నర్స్, స్టవ్ వెనక వైపు ఉన్న టైల్స్, ర్యాక్స్పై ఆయిల్ మరకలు పడకుండా ఉండేందుకు ఆయా ప్రదేశాలు, వస్తువులపై బేకింగ్ షీట్స్ అతికించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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