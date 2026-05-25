ETV Bharat / offbeat

రోజూ కిచెన్​లో ఈ వస్తువులను వాడుతున్నారా? - అయితే ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

కిచెన్​లో వాడే వస్తువులను ఇలా క్లీన్ చేస్తున్నారా? - లేదంటే ఇబ్బందులు తప్పవంటున్న నిపుణులు!

Ways to Clean Kitchen Tools
Ways to Clean Kitchen Tools (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 25, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ways to Clean Kitchen Tools: వంటింట్లో ఎన్నో వస్తువులు ఉంటాయి. వంటల కోసం వాడే గిన్నెల నుంచి ఎలక్ట్రానిక్​ పరికరాల వరకు అన్నీ ఉంటాయి. ఇక వీటిని రోజూ ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే ఉపయోగం వరకు బానే ఉన్నా రోజూ వాటిలో అన్నీ శుభ్రం చేయము. ఇక చేసే వస్తువుల్నీ ఏదో అలా పైపైన క్లీన్‌ చేసి వదిలేస్తుంటాం. నిజానికి ఇలా పైపైన క్లీన్​ చేయడం వల్ల వాటిపై ఆహారపు అవశేషాలు ఉండిపోయి బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే.. రోజూ ఉపయోగించే వస్తువుల్ని సరైన పద్ధతిలో శుభ్రం చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు. అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బ్లెండర్‌ గ్యాస్కెట్స్: పప్పులు, చట్నీలు, జ్యూస్‌లు అంటూ రోజూ మిక్సీ జార్లు, బ్లెండర్‌ వంటివి విరివిగా ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇక పని అయిపోయాక జార్లు శుభ్రం చేస్తుంటాం కానీ.. మూతలకు ఉండే గ్యాస్కెట్లు వేరు చేసి కడగడం చాలా తక్కువ. కానీ వాటిని కూడా శుభ్రం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే జ్యూసులు వంటి ద్రవ పదార్థాలు ఇందులోకి చేరతాయని.. ఎంత కడిగినా అవి పూర్తిగా తొలగిపోవని... తద్వారా బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుందని అంటున్నారు. దీన్ని ఇలాగే ఉపయోగిస్తే లేనిపోని అనారోగ్యాలు చుట్టుముడతాయని.. అందుకే వీటిని ఉపయోగించిన ప్రతిసారీ గ్యాస్కెట్లు వేరు చేసి శుభ్రం చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో గోరువెచ్చటి సబ్బు నీటిలో వీటిని కాసేపు ఉంచి.. ఆపై స్క్రబ్బర్‌తో రుద్ది శుభ్రం చేస్తే అవి పూర్తిగా శుభ్రపడతాయని సూచిస్తున్నారు.

సిలికాన్‌ స్పాచ్యులా: బేకింగ్‌ కోసం సిలికాన్‌తో తయారు చేసిన స్పూన్లు/స్పాచ్యులాస్‌/బ్రష్‌లు ఉపయోగించడం కామన్​. అయితే వీటిపై కంటికి కనిపించని రంధ్రాలుంటాయని.. దీంతో ఆయా పదార్థాల్ని కలిపినప్పుడు వాటి అవశేషాలు ఈ రంధ్రాల్లోకి చేరతాయంటున్నారు. కాబట్టి వీటిని పైపైన అలా కడిగేయడం కాకుండా ప్రత్యేకంగా శుభ్రం చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే గోరువెచ్చటి సబ్బు నీటిలో వీటిని కాసేపు ఉంచి శుభ్రం చేయడంతో పాటు వారానికోసారి బ్లీచ్‌ మిశ్రమంలో కాసేపు ఉంచి క్లీన్‌ చేస్తే వాటిపై చేరిన పదార్థాల అవశేషాలు లోలోపలి నుంచి తొలగిపోతాయని వివరిస్తున్నారు.

క్యాన్‌ ఓపెనర్స్‌: కిచెన్‌లో తరచూ ఉపయోగించే వస్తువుల్లో క్యాన్‌ ఓపెనర్స్‌ ఒకటి. ఆయా జార్ల మూతల్ని సులభంగా తీయడానికి, వాటిపై ఉండే అల్యూమినియం మూతల్ని కట్‌ చేయడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే వీటి వాడకం పూర్తయ్యాక అలాగే పక్కన పెట్టేయడం చాలామందికి అలవాటు! ఇక కొంతమందేమో వీటిని అలా పైపైన తుడిచేస్తుంటారు. కానీ మూత తెరిచే క్రమంలో ఈ ఓపెనర్‌కి ఉన్న బ్లేడ్స్‌కి జార్‌లోని పదార్థాల అవశేషాలు అంటుకునే అవకాశం ఉంటుందని.. పైపైన తుడిస్తే అవి తొలగిపోవు కాబట్టి వాడిన ప్రతిసారీ తడిగుడ్డతో శుభ్రంగా తుడవాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. ఇక 10 రోజులకు ఓసారి సబ్బు నీటితో కడిగితే అవి పూర్తిగా శుభ్రపడతాయని.. ఫలితంగా వాటిపై బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా ఉంటుందని అంటున్నారు.

చాపింగ్‌ బోర్డులు: మాంసం, కూరగాయలు, పండ్లు వంటివి కట్‌ చేయడానికి చాపింగ్‌ బోర్డుల్ని వాడుతుంటారు. ఇక వీటిని యూజ్​ చేసిన ప్రతిసారీ కుళాయి కింద అలా అలా శుభ్రం చేయడం చాలామంది చేసేదే! అయితే దీనివల్ల అవి పూర్తిగా శుభ్రపడవని.. తద్వారా బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటిని రోజూ సబ్బు నీటితో శుభ్రం చేయాల్సి ఉంటుందని.. అప్పుడప్పుడూ బ్లీచ్‌ మిశ్రమం లేదా బేకింగ్​ సోడాతో కడిగేస్తే మంచిదంటున్నారు.

హ్యాండిల్స్‌: ఫ్రిజ్‌, ఓవెన్‌ వంటి వస్తువుల లోపలి భాగాల్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం. కానీ వాటి హ్యాండిల్స్‌ని మాత్రం అంతగా పట్టించుకోం. అలాగే స్టౌ నాబ్స్‌ విషయంలోనూ ఇలాగే నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటాం. తడి, పొడి, జిడ్డుగా ఉన్న చేతులతో హ్యాండిల్స్‌, నాబ్స్‌ని పట్టుకోవడం వల్ల అవి మరింత జిడ్డుగా, మురికిగా తయారవుతాయని.. తద్వారా వాతావరణంలోని బ్యాక్టీరియా, క్రిములు వీటిపైకి చేరతాయంటున్నారు. అందుకే వీటిని తరచూ శుభ్రం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో యాంటీ మైక్రోబియల్‌ క్లీనింగ్‌ ద్రావణాల్ని ఉపయోగించడం వల్ల వాటిపై ఉండే మురికి, జిడ్డుదనం తొలగిపోయి శుభ్రపడతాయంటున్నారు.

వాటర్​, టీ, కాఫీల కోసం "ఫ్లాస్క్​ బాటిల్స్"​ వాడుతున్నారా? - ఇలా క్లీన్​ చేస్తే దుర్వాసన పోతుంది!

"స్టీల్​ సింక్​" క్లీనింగ్​ ఇబ్బందిగా ఉందా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే శుభ్రం చేయడం సింపుల్​! - కొత్తగా మెరిసిపోతుంది!

TAGGED:

KITCHEN TOOLS CLEANING TIPS
WAYS TO CLEAN KITCHEN TOOLS
TIPS TO CLEAN REGULAR KITCHEN TOOLS
కిచెన్​ టూల్స్​ ఎలా క్లీన్​ చేయాలి
WAYS TO CLEAN KITCHEN TOOLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.