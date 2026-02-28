ETV Bharat / offbeat

ముంబయి స్ట్రీట్ స్టైల్​లో టేస్టీ "వడ పావ్" - ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోండిలా!

- రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Vada Pav Making Process
Vada Pav Making Process (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 28, 2026 at 2:11 PM IST

Vada Pav Making Process : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో పిల్లలు బడి నుంచి రాగానే తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటప్పుడు రొటీన్​గా చేసి పెట్టేవి కాకుండా కొత్తగా ఏమైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ. అదే, ముంబయి స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "వడ పావ్". సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ వడ పావ్​ను పిల్లలైతే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని బిగినర్స్ కూడా ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రుచికరమైన వడ పావ్​ను సింపుల్​గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Vada Pav Recipe
Vada Pav Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - రెండు స్పూన్లు
  • బన్నులు (పావ్) - నాలుగైదు
  • బంగాళాదుంపలు - మూడు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక స్పూన్
  • కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - రెండున్నర స్పూన్లు
  • నెయ్యి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ స్లైసులు - గుప్పెడు
  • గ్రీన్ చట్నీ - రెండు స్పూన్లు

Vada Pav Recipe
Vada Pav Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు పచ్చిమిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి, సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన బంగాళాదుంపలను పొట్టు తీసేసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసి మెత్తగా మెదిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • అనంతరం ఆలూ స్టఫింగ్​ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​లను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
Vada Pav Recipe
Vada Pav Recipe (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, మెదిపి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముద్ద వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆలూ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత చిన్న చిన్న బంతుల్లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, కారం, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో అవసరాన్ని బట్టి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పకోడీ పిండిలా గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇక్కడ, పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Vada Pav Recipe
Vada Pav Recipe (Eenadu)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ బంతులను ముంచి తీసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బంగారు రంగు వచ్చే వరకూ వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఇలా చేయడం ద్వారా టిష్యూ పేపర్ వాటికి ఉండే అదనపు నూనెను పీల్చస్తుంది.
Vada Pav Recipe
Vada Pav Recipe (Getty Images)
  • ఆలోపు బన్నులను తీసుకుని మధ్యలోకి కట్‌ చేయాలి. అలా అని పూర్తిగా కట్ చేయొద్దు. కొద్దిమేర మాత్రమే కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి కాస్త నెయ్యి వేసి కట్ చేసుకున్న బన్నులను కాల్చుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ కాల్చుకున్న వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని బన్ను మీద కాస్త కారం చల్లి, కట్ చేసుకున్న పావ్ మధ్యలో వేయించిన చల్లార్చుకున్న వడను ఉంచాలి.
  • ఆపై దానిపై కొన్ని ఉల్లి స్లైసులు ఉంచి, కొద్దిగా గ్రీన్ చట్నీ వేసి కాస్త ప్రెస్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ముంబయి స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "వడ పావ్" ఇంట్లోనే ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా ఓసారి ఇలా వడ పావ్ ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.

