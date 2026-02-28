ముంబయి స్ట్రీట్ స్టైల్లో టేస్టీ "వడ పావ్" - ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
- రెగ్యులర్ స్నాక్స్ను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 28, 2026 at 2:11 PM IST
Vada Pav Making Process : ఈవెనింగ్ టైమ్లో పిల్లలు బడి నుంచి రాగానే తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటప్పుడు రొటీన్గా చేసి పెట్టేవి కాకుండా కొత్తగా ఏమైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ. అదే, ముంబయి స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే "వడ పావ్". సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ వడ పావ్ను పిల్లలైతే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని బిగినర్స్ కూడా ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రుచికరమైన వడ పావ్ను సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- బియ్యప్పిండి - రెండు స్పూన్లు
- బన్నులు (పావ్) - నాలుగైదు
- బంగాళాదుంపలు - మూడు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక స్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - రెండున్నర స్పూన్లు
- నెయ్యి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
- ఉల్లిపాయ స్లైసులు - గుప్పెడు
- గ్రీన్ చట్నీ - రెండు స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు పచ్చిమిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి, సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన బంగాళాదుంపలను పొట్టు తీసేసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసి మెత్తగా మెదిపి పక్కన ఉంచాలి.
- అనంతరం ఆలూ స్టఫింగ్ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్లను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, మెదిపి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముద్ద వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆలూ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత చిన్న చిన్న బంతుల్లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, కారం, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో అవసరాన్ని బట్టి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పకోడీ పిండిలా గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ, పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ బంతులను ముంచి తీసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి బంగారు రంగు వచ్చే వరకూ వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఇలా చేయడం ద్వారా టిష్యూ పేపర్ వాటికి ఉండే అదనపు నూనెను పీల్చస్తుంది.
- ఆలోపు బన్నులను తీసుకుని మధ్యలోకి కట్ చేయాలి. అలా అని పూర్తిగా కట్ చేయొద్దు. కొద్దిమేర మాత్రమే కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి కాస్త నెయ్యి వేసి కట్ చేసుకున్న బన్నులను కాల్చుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ కాల్చుకున్న వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని బన్ను మీద కాస్త కారం చల్లి, కట్ చేసుకున్న పావ్ మధ్యలో వేయించిన చల్లార్చుకున్న వడను ఉంచాలి.
- ఆపై దానిపై కొన్ని ఉల్లి స్లైసులు ఉంచి, కొద్దిగా గ్రీన్ చట్నీ వేసి కాస్త ప్రెస్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ముంబయి స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే "వడ పావ్" ఇంట్లోనే ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా ఓసారి ఇలా వడ పావ్ ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
