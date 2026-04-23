ETV Bharat / offbeat

ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మీ "ఇల్లు" కూల్ ​కూల్​గా​!

ఎండ వేడిమితో ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నారా? - ఈ టిప్స్ ఓసారి ట్రై చేయండి!

Natural Cooling Home Tips in Summer
Natural Cooling Home Tips in Summer (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Natural Cooling Home Tips in Summer : ప్రస్తుతం ఎండలు ఠారెతిస్తున్నాయి. మే నెల రాకముందే సూర్యుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఇక పెరుగుతోన్న ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో బయటే కాకుండా ఇండ్లలోనూ ఉండలేని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో ఎండ నుంచి సేద తీరేందుకు ఏసీలు, కూలర్లు ఉపయోగిస్తుంటారు. రోజంతా వీటిని ఆన్​ చేసి ఉంచితే కరెంట్ బిల్లు తడిసి మోపెడు అవుతుంది. దీనితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఈ గాలి అంత మంచిది కాదు.

మరి సమ్మర్​లో వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇందుకు కొన్ని పరిష్కారాలను నిపుణులు వివరిస్తున్నారు . ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఇంటిని చల్లగా మార్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం పర్యావరణానికే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తోందని తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఆ టిప్స్​ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Natural Cooling Home Tips in Summer
తలుపులు, కిటికీలను ఓపెన్ చేయండి (Getty Images)

తలుపులు తెరవండి : మార్నింగ్ ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు, అలాగే ఈవెనింగ్ సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత ఇంటి తలుపులు, కిటికీలు పూర్తిగా ఓపెన్​ చేయాలని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల స్వచ్ఛమైన గాలి ఇంట్లోకి ప్రవహిస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే ఉదయం 10 దాటాక వేడి గాలి ఇంట్లోకి రాకుండా డోర్లు, విండోస్​ మూసి ఉంచడం కూడా అంతే అవసరమని తెలియజేస్తున్నారు. అప్పుడే ఇల్లు సహజంగా కూల్​గా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

లేత రంగు కర్టెన్లే : ముదురు రంగులు వేడిని ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి కిటికీలకు లేత రంగులో (నీలం, గులాబీ, తెలుపు, లేత) ఉండే కాటన్‌ కర్టెన్లను వాడాలని సూచిస్తున్నారు. కిటికీల బయట వెదురు చాపలు వేలాడదీసి, వాటిపై అప్పుడప్పుడు నీళ్లు చల్లుతుంటే ఇంట్లోకి వచ్చే గాలి ఏసీలాగా చల్లగా మారుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

Natural Cooling Home Tips in Summer
ఇంట్లో మొక్కల పెంపకం (Getty Images)

ఇంట్లోనూ మొక్కలు : పచ్చదనమే ఇంటికి చల్లదనమని పేర్కొంటున్నారు. వేడిని తగ్గించడానికి హాల్, కిచెన్​, బెడ్​రూమ్​ వంటి చోట్ల స్నేక్‌ ప్లాంట్, మనీప్లాంట్, కలబంద, ఫిలడెండ్రాన్‌ వంటి రకాల్ని తెచ్చిపెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. ఇవి గాలిలోని వేడిని గ్రహించి, తేమను అందిస్తాయని అంటున్నారు. అంతేకాక ఇంటి వాతావరణాన్ని చల్లబరుస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. వీటిని పెంచడానికి పెద్దగా శ్రమ కూడా అవసరం లేదని చెబుతున్నారు.

మిద్దెనూ మార్చేద్దాం : సూర్యకిరణాల నుంచి పడే వేడి నేరుగా డాబా పైనుంచే ఇంట్లోకి వస్తుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి మిద్దె పైన కూల్‌ రూఫ్‌ పెయింట్‌ (తెల్లటి రంగు) వేయడం లేదా మొక్కలతో టెర్రస్‌ గార్డెన్‌ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఇంటి ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

Natural Cooling Home Tips in Summer
నేలను శుభ్రపరచడం (Getty Images)

నేలను శుభ్రపరచడం : సాయంత్రం వేళ నేలను కూల్​ వాటర్​తో లేదా రాళ్ల ఉప్పు కలిపిన నీటితో తుడవడం వల్ల గదిలోని ఉష్ణోగ్రత తగ్గిపోయి, ఇల్లు చల్లగా మారుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో పగటిపూట లైట్లు, అవెన్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్‌ ఉత్పత్తుల్ని తక్కువగా వాడాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అవి వేడిని పుట్టిస్తాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా కిచెన్​లో వేడి బయటకు వెళ్లేలా ఎగ్జాస్ట్‌ ఫ్యాన్‌ తప్పక వాడాలని అంటున్నారు. అప్పుడే ఇల్లు సహజంగా చల్లగా అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

అదేవిధంగా కిటికీలకు త్రిబుల్ లేదా డబుల్‌ గ్లేజ్‌డ్‌ గ్లాసును వినియోగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ తరహా వాటిల్లో గ్లాసుల మధ్య పొరల్లో గ్యాస్​ లేయర్​ లేదా గాలిని నింపుతారని తద్వారా వేడి గాలి ఇంట్లోకి రాదని పేర్కొంటున్నారు. డోర్లు, విండోస్​ చుట్టూ గ్యాప్‌లు ఉంటే వాటిని సీలింగ్‌ స్ట్రిప్స్‌ ఉపయోగించి మూసివేయాలని అంటున్నారు. టేబుల్‌ ఫ్యాన్‌ ముందు ఒక గిన్నెలో ఐస్‌ క్యూబ్స్‌ ఉంచితే, గాలి ఐస్‌ను తాకి చల్లని అనుభూతినిస్తుందని చెబుతున్నారు.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.