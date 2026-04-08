ఎక్కువ నీళ్లున్న "కొబ్బరి బొండం" ఎలా గుర్తించాలి? - ఇలా చెక్ చేయండి!
- పెరుగుతున్న ఎండలతో కొబ్బరి బొండాలకు గిరాకీ - ఎక్కువ నీళ్లున్న గుర్తించడానికి ఈ టిప్స్ పాటించండి
Published : April 8, 2026 at 4:37 PM IST
Tips to Choose Coconut with More Water : రోజు రోజుకీ ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎండవేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు మజ్జిగ, నిమ్మరసం, చెరుకు రసం వంటివి తీసుకుంటుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా కొబ్బరినీళ్లు తాగుతుంటారు. నిజానికి కోకోనట్ వాటర్ తాగడం వేసవిలో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మండుటెండల్లో కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే చల్లదనాన్ని అందించడంతోపాటు బాడీని హైడ్రేట్ గా ఉంచుతుంది. అలాగే, నీరసాన్ని పోగొట్టి మంచి ఎనర్జీని అందిస్తాయి కొబ్బరి నీళ్లు.
అందుకే, సమ్మర్లో కొబ్బరి బొండాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. దాంతో కొన్నిసార్లు అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చిమరీ కొబ్బరి బొండాం కొనుగోలు చేస్తుంటారు. తీరా ఇంటికి వెళ్లాక చూస్తే అందులో తక్కువ వాటర్ వస్తాయి. ఎందుకంటే, అన్ని కొబ్బరి బొండాల్లో నీరు ఒకేవిధంగా ఉండదు. కొన్నింటిలో ఎక్కువగా ఉంటే, మరికొన్నింటిలో మరీ తక్కువగా నీళ్లు ఉంటుంటాయి. కాబట్టి, ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి కొనుగోలు చేసి తీరా ఇంటికెళ్లాక నీళ్లు తక్కువ ఉన్నాయని బాధపడడం కంటే ముందే మంచి బొండాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, నీళ్లు ఎక్కువగా ఉండే బొండాన్ని గుర్తించడం కోసం కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బొండాన్ని ఊపి చూడాలి : మీరు కొబ్బరి బొండాం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చేయాల్సిన మొదటి పని బొండాన్ని ఒకసారి బాగా ఊపి చూడాలి. అలా గట్టిగా ఊపినప్పుడు నీటి శబ్దం వస్తే దాన్ని తీసుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే అలాంటి వాటిల్లో తక్కువ నీళ్లు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అదే, బొండాం ఊపినప్పుడు ఎలాంటి సౌండ్ రానట్లయితే దానిలో ఎక్కువ నీళ్లు ఉన్నాయని గమనించాలంటున్నారు.
ఆకారం : సాధారణంగా కొబ్బరి బొండాం ముదిరే కొద్దీ దాని పరిమాణం పొడవుగా, దీర్ఘచతురస్రాకారంగా ఛేంజ్ అవుతుంది. అలాంటి వాటిలో వాటర్ తక్కువగా ఉండొచ్చు. అందుకే, మీరు బొండాం కొనేటప్పుడు ఎప్పుడూ గుండ్రంగా, బంతిలా ఉబ్బినట్లు ఉండే వాటిని తీసుకుంటే బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలో కొబ్బరి షెల్ గుండ్రంగా, పెద్ద సైజ్లో ఉండి నీళ్లు కూడా అధికంగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
కలర్ : మీరు కొబ్బరి బొండాలు కొనుగోలు చేసే కొన్నింటిని గమనిస్తే వాటిపై ముదురు గోధుమ రంగు మచ్చలు కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిని తీసుకోకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఆ బొండాల్లో నీళ్ల కంటెంట్ తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, మీరు కొబ్బరి బొండంను తీసుకునేటప్పుడు పూర్తిగా గ్రీన్ కలర్లో ఉండే ఫ్రెష్ దాన్ని ఎంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా మచ్చలు, గుర్తులు లేనివి చూసి తీసుకోవాలి. అలాంటి వాటిల్లో కోకోనట్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు.
అక్కడే తాగడం మంచిది : మనలో చాలా మంది కొబ్బరి బొండం కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఇంటికెళ్లి తాగుతుంటారు. కానీ, వీలైనంత వరకూ షాపు దగ్గరే తాగడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే అక్కడే తాగడం వల్ల కొబ్బరి నీళ్లలో ఉండే పూర్తి పోషకాలు మీకు లభిస్తాయి. అలాకాకుండా బొండాన్ని ఎక్కువ సేపు తాగకుండా అలాగే ఉంచే కొద్దీ దానిలోని పోషకాలు తగ్గిపోతాయంటున్నారు.
ఇకపోతే కొందరు లేత కొబ్బరితో ఉండే కొబ్బరి బొడాలను తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. కానీ, ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా వాటర్ కాస్త తక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందని గమనించాలి. అయితే, ఇవి కొంచం తియ్యని టేస్ట్ను కలిగి ఉంటాయి. మరికొందరు మాత్రం బొండాంలో పూర్తిగా నీళ్లు ఉండాలనుకుంటారు. అందుకే, ఎవరి ఇష్టాన్ని బట్టి వారు కొబ్బరి బొండాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పైన పేర్కొన్న టిప్స్తో ఒక మంచి బొండం సెలెక్ట్ చేసి తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
