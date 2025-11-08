బియ్యం పిండి లేకుండా "అరిసెలు" - పై పొర క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఎంతో టేస్టీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 10:26 AM IST
Simple sweet recipe : ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటే చాలు! ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది. అంతే కాదు స్కూల్ నుంచి పిల్లలు ఇంటికి రాగానే వారికి ఏదైనా చేసి పెట్టాలనిపిస్తుంది. అందుకే సింపుల్గా స్వీట్ స్నాక్స్ ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే వారం రోజులు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఉప్మా రవ్వతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ స్నాక్స్ పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇస్తే చాలు! చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అచ్చం అరిసెల్లాగా పై పొర క్రిస్పీగా, లోపల ఎంతో సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. మీకు అర గంట టైం దొరికితే వెంటనే ఈ స్వీట్ స్నాక్స్ చేసేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బెల్లం - కప్పు
- కొబ్బరి పొడి - అర కప్పు
- తెల్ల నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లg
- యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
- ఉప్మా రవ్వ - కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని కప్పు తురిమిన బెల్లం వేసుకోవాలి. అదే కప్పుతో నీళ్లు పోసుకుని మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బెల్లం కరిగిపోయే వరకు కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో కడాయి పెట్టుకుని బెల్లం నీళ్లు వడగట్టుకుని తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు కొబ్బరి పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల తెల్ల నువ్వులు కలుపుకోవాలి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ మరిగే సమయంలో యాలకుల పొడి, కప్పు ఉప్మా రవ్వ వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మంట తగ్గించుకుని రవ్వ దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. బాగా దగ్గరపడుతున్నపుడు మూతపెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- గోరు వెచ్చగా ఉన్నపుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇపుడు చేతికి నూనె లేదా నెయ్యి రాసుకుని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని అరిసెల మాదిరిగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి నూనె వేడెక్కగానే అరిసెలను వేసుకోవాలి. ఈ అరిసెలను ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపు కాల్చుకుని తీసుకోవాలి. ఇలా నూనెలో వేసిన అరిసెలు పూరీల మాదిరిగా పొంగుతాయి పై పొర క్రిస్పీగా వేగుతుంది. లోపల చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. ఇపుడు నూనె వత్తుకుని తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత ఒక డబ్బాలో పెట్టుకుంటే వారం రోజులు నిల్వ ఉంటాయి.
