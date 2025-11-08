ETV Bharat / offbeat

బియ్యం పిండి లేకుండా "అరిసెలు" - పై పొర క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఎంతో టేస్టీ!

సూజీ రవ్వతో స్వీట్ రెసిపీ - పిల్లల కోసం 10 నిమిషాల్లో చేసేయొచ్చు!

simple_sweet_recipe
simple_sweet_recipe (ETV Bharat)
Published : November 8, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Simple sweet recipe : ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటే చాలు! ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది. అంతే కాదు స్కూల్​ నుంచి పిల్లలు ఇంటికి రాగానే వారికి ఏదైనా చేసి పెట్టాలనిపిస్తుంది. అందుకే సింపుల్​గా స్వీట్ స్నాక్స్ ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే వారం రోజులు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఉప్మా రవ్వతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ స్నాక్స్ పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇస్తే చాలు! చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అచ్చం అరిసెల్లాగా పై పొర క్రిస్పీగా, లోపల ఎంతో సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. మీకు అర గంట టైం దొరికితే వెంటనే ఈ స్వీట్ స్నాక్స్ చేసేయండి!

simple_sweet_recipe
simple_sweet_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం - కప్పు
  • కొబ్బరి పొడి - అర కప్పు
  • తెల్ల నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లg
  • యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
  • ఉప్మా రవ్వ - కప్పు
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
simple_sweet_recipe
simple_sweet_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని కప్పు తురిమిన బెల్లం వేసుకోవాలి. అదే కప్పుతో నీళ్లు పోసుకుని మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని బెల్లం కరిగిపోయే వరకు కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
simple_sweet_recipe
simple_sweet_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు మరో కడాయి పెట్టుకుని బెల్లం నీళ్లు వడగట్టుకుని తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు కొబ్బరి పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల తెల్ల నువ్వులు కలుపుకోవాలి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ మరిగే సమయంలో యాలకుల పొడి, కప్పు ఉప్మా రవ్వ వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మంట తగ్గించుకుని రవ్వ దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. బాగా దగ్గరపడుతున్నపుడు మూతపెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
simple_sweet_recipe
simple_sweet_recipe (Getty images)
  • గోరు వెచ్చగా ఉన్నపుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇపుడు చేతికి నూనె లేదా నెయ్యి రాసుకుని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని అరిసెల మాదిరిగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
simple_sweet_recipe
simple_sweet_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి నూనె వేడెక్కగానే అరిసెలను వేసుకోవాలి. ఈ అరిసెలను ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపు కాల్చుకుని తీసుకోవాలి. ఇలా నూనెలో వేసిన అరిసెలు పూరీల మాదిరిగా పొంగుతాయి పై పొర క్రిస్పీగా వేగుతుంది. లోపల చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. ఇపుడు నూనె వత్తుకుని తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత ఒక డబ్బాలో పెట్టుకుంటే వారం రోజులు నిల్వ ఉంటాయి.

