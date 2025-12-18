గుజరాతీ స్పెషల్ "ఖఖ్రాలు" - ఇలాంటి స్నాక్స్ చేసి పెడితే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
గోధుమపిండి, శనగపిండితో ఖఖ్రాలు - ఇలా చేస్తే నెల రోజులు నిల్వ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 11:02 AM IST
Jeera Khakhra Recipe in Telugu : ఇంట్లో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయినా పిల్లలు, పెద్దలూ వెరైటీగా ఏమైనా రెసిపీలు చేయమని అడుగుతుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో గృహిణులు ఏదో చేయాలని హడావిడి పడుతుంటారు. అయితే మీరు ఎటువంటి కంగారు పడకుండా క్విక్గా, ఈజీగా తయారయ్యే రెసిపీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. అదే గుజరాతీ స్పెషల్ ఖఖ్రా. దీనిని అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఖఖ్రాలు చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి. బ్యాచిలర్స్ కూడా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. అంతేకాక నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి ఖఖ్రాలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- వాము - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కిలో గోధుమపిండి, పావు కప్పు శనగపిండి, రెండు టీ స్పూన్ల ఉప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ వాము, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసి కలపాలి
- ఇందులో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సరిపడా నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం పిండిపై కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- అర గంట తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక్కొ పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో చపాతీ మాదిరిగా చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై పాన్ పెట్టి రెడీ చేసుకున్న కాక్రాలను ఒక్కొటి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా తిప్పుతూ దోరగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇవి దోరగా కాలిన తర్వాత పైన ఆయిల్ అప్లై చేసి కాల్చి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే కాక్రాలు రెడీ అయినట్లే! వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
- మీరు ఖాఖ్రాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే గోధుమపిండి, శనగపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
