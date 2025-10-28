"స్వీట్ కాదు హాట్ బిస్కెట్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే కొత్తగా ఇలా చేసివ్వండి!
హోమ్ మేడ్ క్రంచీ బిస్కెట్స్ - నెల రోజులు నిల్వ చేసుకోవచ్చు
HOME MADE SNACKS : పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే చాక్లెట్లు లేదా హాట్ చిప్స్ కొనిస్తుంటాం. కానీ, స్వీట్ అంతగా మంచిది కాదని తెలిసినపుడు పొటాటో చిప్స్ లేదా మురుకులు స్నాక్స్గా ఇస్తుంటాం. అయితే, ఓ సారి ఇలాంటి బిస్కెట్స్ చేసి ఇచ్చారంటే ఎంతో హ్యాపీగా తింటారు. ఇవి చూడడానికి బిస్కెట్లే అయినా మురుకుల్లాగా చాలా బాగుంటాయి. స్పైసీగా, క్రంచీగా కరకరలాడుతుంటాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వాము - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- నువ్వులు - 1 స్పూన్
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉప్మా రవ్వ - 1.5కప్పు
- మైదా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బియ్యం పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ప్యాన్ లోకి కప్పు నీళ్లు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి లేదా నూనె వేసుకుని మరిగించాలి. మీరు కావాలనుకుంటే నెయ్యి, నూనె రెండూ కూడా వాడుకోవచ్చు. మరిగే సమయంలోనే వాము, జీలకర్ర, నువ్వులు, కసూరి మేతి, చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోవాలి. మీ దగ్గర చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అందుబాటులో లేకుండా కారం లేదా పచ్చిమిర్చి గ్రైండ్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని బాగా మరిగించుకుని 1.5కప్పు ఉప్మా రవ్వ వేసుకుని కలపాలి.
- 1 కప్పు నీళ్లలోకి 1.5 కప్పు ఉప్మా రవ్వ సరిపోతుంది. కలిపిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత పిండి మిశ్రమం గోరు వెచ్చగా ఉన్నపుడు చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఈ సమయంలో మైదా పిండి లేదా గోధుమ పిండితో పాటు బియ్యం పిండి కూడా వేసుకుని కలపాలి. పిండి మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే చేయిని నీళ్లలో ముంచి కలుపుకోవాలి.
- ఐదారు నిమిషాలు బాగా మర్దనా చేస్తూ పిండిని కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై వేసుకుని బిస్కెట్ల మందంలో రోల్ చేసుకోవాలి. ఇవి పలుచగా కాకుండా కాస్త మందంగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక చిన్న గ్లాసు తీసుకుని బిస్కెట్ల షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి.
- మీకు నచ్చితే పిండి ముద్దను అడ్డుగా, నిలువుగా డైమండ్ షేప్ లేదా బాక్స్ షేప్లో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత బిస్కెట్లను ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని ఈ బిస్కెట్లను వేయించాలి.
- నూనె బాగా వేడైన తర్వాత మాత్రమే వేసుకుని అర నిమిష తర్వాత జల్లెడ పెట్టి కలుపుకోవాలి.
- మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించాక పక్కకు తీసుకుంటే చాలు! అంతే! కరకరలాడే బిస్కెట్ స్నాక్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
